Обострение конфликта в Донбассе является «местью» президенту Украины Владимиру Зеленскому накануне его визита в США. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подозрение

Арестович считает, что обострение в Донбассе связано с визитом Зеленского в США. Украинскому президенту, по словам чиновника, «мстят».

"Знающие люди из Москвы передают, что Зеленского ненавидят чистой ненавистью. Они думали, что «мальчик-артист», что им удастся своё продавить, заставить нас, обмануть, а не получилось. И накануне визита в США Россия «хочет пустить кровь», потому что, понимая, что представитель США может включиться в переговоры по Донбассу, они должны создать «вводные условия» для его привлечения. Они хотят показать, что Украина агрессивная, спровоцировать нас на неадекватный ответ», — сказал он.

Арестович обвинил Россию в желании перевести обстрелы в Донбассе в локальные боевые действия.

«Они хотят сказать, что Украина не придерживается тех соглашений, которые сама подписала», — подытожил он.

Kremlin.ru Владимир Зеленский в ходе встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце. 9 декабря 2019 года

Заявление Арестовича обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие обратили внимание на фразу Арестовича: «Зеленского ненавидят чистой ненавистью». Многие отметили, что в России, скорее всего, Зеленского просто презирают. Иные добавили, что народ Украины ненавидит Зеленского за то, что он предал своих избирателей.

«Зеленского ненавидит народ Украины. Он предал народ и продал Украину», — отреагировала Лариса К.

«Ненавидят?! Это вряд ли. Скорее это чувство презрения, а не ненависти», — добавил Вадим М.

«Ненавидеть — это очень сильное чувство. Скорее презирают», — в свою очередь отметила Елена С.

«Да России как раз на*рать на него!!! А вот сколько граждан Украины его от чистого сердца ненавидят!!!» — пишет Михаил С.

«Презирают, а не ненавидят. Ненавидеть можно смелого врага, но не трусов», — отреагировал Alex V.

«Зеленского любят и ценят в России (впрочем, как и на Украине) именно как артиста разговорного жанра. Он реально талантлив. А вот как президент… Всё-таки права народная мудрость: сапоги должен делать сапожник, а пироги печь пирожник. Не по Сеньке шапка, короче. Когда смеются над клоуном — это нормально. А вот когда над президентом, то нет», — добавил Александр К.

«Ненависть ещё надо заслужить. Презрение, жалость, пренебрежение и стёб», — написала Ирина К.

«Ненависть? Зеленский слишком мелкий и смехотворный, чтобы вызывать сильное чувство, скорее презрение и раздражение, какое вызывает залетевшая в открытую форточку навозная муха», — отреагировал Егор О.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе

«А за что его любить? Мальчик, которого вырастила Российская Федерация, дала ему известность, возможности, средства. Где он участвовал в КВН, зарабатывал деньги, где он снимал фильмы. В 2014 году в интервью говорил, что «мы один народ, мы же это понимаем, мы же не идиоты». За которого на выборах в Украине проголосовали как раз те украинцы, которые ненавидят нынешний курс, потому, что Зе свой, русский, русскоязычный. А он стал хуже Порошенко», — подытожил Роман Ш.

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