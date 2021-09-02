Заявление генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководителя полёта российского сегмента МКС, космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьёва о том, что Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

»Может начать» — такая странная формулировка. А может и не начать. А вообще даже если космос очень далеко, это не значит, что это неважная область влияния и контроля. И космическую инфраструктуру важно развивать, а не только строить дома и ремонтировать фонари», — указывает Валерия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство России только и делает в последнее время, что строит грандиозные планы и разбрасывается громкими обещаниями, но реальных воплощений задуманного народ пока не видит.

«Ключевое слово «может», также как и в «проекте», в «планах». Это любимые словечки современного руководства Российской Федерации. Сколько можно верить, если обещаний с каждый годом становится всё больше и больше?!» — возмущается Алексей К.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты постепенно обгоняют Россию в области исследования космической сферы.

«Между тем США уже приступили к физической сборке первого модуля лунной орбитальной станции «Гейтвей». Успешные испытания двигательной установки прошли ещё в прошлом году. Может, «Роскосмосу» пора не только строить планы, но и начать уже воплощать их в жизнь?» — задаётся вопросом Артём И.

Часть людей считает, что России не нужна новая орбитальная станция, потому что бюджетные деньги нужны в более важных областях.

«А на кой чёрт нам новая станция, если старая ещё работает? Эти планы являются очевидным растранжириванием огромных бюджетных средств, людям лучше на социальные нужды оставьте», — обращается Алексей К.

Другие напомнили, что производство для космоса запускает целую цепочку созидательных тенденций, которая по итогу приводит экономику государства в более здоровое и мобилизационное состояние.

«Зачем это нам необходимо? Рабочие места — раз. Исследования в области новых технологий — два. Развитие космической сферы — три. Так можно долго продолжать», — поделился своим мнением Сергей Р.

Ряд пользователей указывает на то, что российский бизнес пока что не видит выгоды в развитии космической сферы, поэтому реализация планов будет постоянно откладывается.

«Судя по всему, руководству России не хватает мотивации для реального развития космической сферы. Надо денежным мешкам посулить разработки месторождений на Луне и астероидах — тогда, может, что и выгорит. Хотя вряд ли, ведь ждать они не умеют, интерес потеряют быстро», — считает Дмитрий Б.

Владислав Ларкин Стартовый комплекс космодрома Восточный

Нашлись и те, кто убеждены, что вместо невероятных планов российским властям стоило бы наладить жизнь на Земле.

«А заводы, больницы, школы, дороги, мусоросжигающие заводы и т.д., это всё когда в России построят? Тоже строят планы только у себя в голове?» — задаётся вопросом Алексей У.

Напомним, 31 августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв заявил в интервью РИА Новости, что Россия в 2027 году может приступить на орбите к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента МКС.