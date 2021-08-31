Выпускники 11-х классов и средних специальных учебных заведений Самарской области, поступившие в учебные заведения региона, смогут получить по десять тысяч рублей. Об этом сообщил глава области Дмитрий Азаров в прямом эфире из центра управления регионом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Выплату ребята получат в том случае, если они приняли решение продолжить образование в вузах и ссузах на территории нашего региона. Мы предложили эту выплату, чтобы обратить внимание выпускников на наши вузы и ссузы», — заявил губернатор региона.

Местные жители не поняли посыла Азарова. В социальных сетях они высказали свое отношение к данной выплате. Многие из пользователей посчитали, что это очередная подачка перед выборами.

«В Питере всем учителям по десяткевыплачивают, во их понесло-то деньги раздавать», «Не иначе как подкуп избирателей», «Хочет всем рот закрыть, лишь бы голосовали», «Всем подмаслили перед выборами или забыли про кого?», «Ооо, уже и студентов подкупают… Хм… Как они быстро смекнули», «Подачка перед выборами, и всё», «Ура! Подачки подъехали к выборам», «Что-то расщедрились», — пишут пользователи в социальных сетях.

Кто-то из жителей посетовал на маленькие стипендии: «Стипендии лучше бы нормальные давали, а это цирк очередной».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Многие жители не поняли, почему выплату предоставят только первокурсникам: «Почему только первокурсникам? Остальные студенты, что, не люди?», «Почему только первокурсникам? А остальные чем хуже?», «А студенты других курсов, которые тоже учатся в Самаре, они не считаются? Почему им нет выплат?», «А остальным студентам, которые вообще в пандемию поступили? Что за дискриминация?», «А когда обычным гражданам выплатят?», «Да, а другие дети, кто на втором курсе, им не надо кушать? А ноутбук купить — 40 тысяч отдай, когда зарплата — минималка, да ещё в общаге делай ремонт за свой счёт. Кругом бардак! Наше правительство не за наших людей!»

Кто-то предположил, что выплаты будут способствовать повышению цен в магазинах: «Мы ещё и расплачиваться за это будем — двойными ценниками в магазинах», «Как раз таки с рабочего населения и изымут потом налогов пропорционально розданным нищим деньгам. Круговорот».

«Ну теперь заживут студенты!» — пишут жители.

«Удержать молодежь в Самаре за десять тысяч рублей?» — усомнились в эффективности данной меры пользователи.

Некоторые жители одобрили решение Азарова: «Ну дадут и хорошо, лишняя копейка никому не повредит, а уж студенту точно пригодится», «Молодец! Пытается удержать молодежь в родном регионе».