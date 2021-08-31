Заявление министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о планах по созданию первого города-миллионника в курируемом им регионе, которые могут осуществиться в случае объединения Владивостока, где проживают примерно 600 тысяч человек, с соседним Артёмом, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

"Китайцы помогут и до пяти миллионов этот город поднять, что, впрочем, вполне возможно в ближайшем будущем. Российским властям стоило бы об этом задуматься», — считает Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что ничего удивительного в такой тенденции нет, другие крупные города тоже постепенно вбирают в себя соседние населённые пункты. Другие напомнили руководству России, что отсутствие полноценного развития Дальнего Востока ставит регион под угрозу роста влияния со стороны соседних государств.

«Всего лишь хотят Владивосток соединить с ближайшим городом-спутником и, видимо, застроить пустоту между ними. До миллионника не хватает 300 000. Скорее всего, так и будет лет через десять. Я живу в Екатеринбурге, тут тоже все идёт к тому, что ближайшие города-спутники войдут в состав уральской столицы (Верхняя Пышма, Берёзовский, а потом и Арамиль)», — пишет Андрей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти прибегают к той же стратегии, которую используют при расширении Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Это будет такой же Владивосток, только появится жилой район-спутник. Это называется городское территориальное деление. Москва аналогично из одного городка расширяется в сторону ближайших посёлков, деревень, слобод и т. д., которые переходят в разряд районов города», — отмечает Михаил М.

Часть людей считает, что у правительства нет никаких других способов, чтобы увеличить рост населения Дальнего Востока, а тем временем регионы испытывают сложности с развитием полноценной инфраструктуры и логистики.

«Москве всегда внимание самое большое уделяется, её годами расширяли. Тем более у Москвы логистика не идёт ни в какое в сравнение с Владивостоком. Это очередная маня-идея с удалью. Тут с Крымом проблем валом, с Норильском нет адекватной логистики, да и в целом по стране проблемы далеко не все решены, где-то даже фундаментальные. О каких городах-миллионниках в сложившихся условиях можно вести речь?» — задаётся вопросом Викентий З.

Ряд пользователей указывает на то, что нужно не объединение городов, а появление совершенно новых населённых пунктов.

«На Дальнем Востоке однозначно нужен такой город! И лучше всего создать его с нуля с новыми производствами и инфраструктурой! Как дальневосточник, я был бы очень рад появлению новых рабочих мест в регионе!» — поделился своим мнением Михаил А.

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

Нашлись и те, кто убежден, что власти лишь изображают развитие, на самом деле реального роста Дальнего Востока в результате объединения не произойдёт.

«Уже же пробовали переманивать людей из западной части страны в восточную. Дальневосточный гектар, налоговые льготы, освобождение от армии, но как-то что-то не пошло. При царях Сибирь заселяли ссыльными. При Советском Союзе — искусственным административным силовым распределением. А сейчас как будут? Да никак!» — поделился своим мнением Артём И.

Напомним, 31 августа министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью РБК о планах по созданию первого города-миллионника в курируемом им регионе, которые станут возможными при объединении Владивостока, где проживают примерно 600 тысяч человек, с соседним Артёмом.