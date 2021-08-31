Бывший президент Украины Петр Порошенко дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому по случаю предстоящих переговоров с лидером США Джо Байденом. По мнению бывшего украинского лидера, Зеленский должен сосредоточиться на трех главных вещах во время своей первой встречи с Байденом. Задачи, по мнению Порошенко, следующие — установить хорошие личные отношения; подтвердить настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с США; убедить американских чиновников и бизнес в искренности и эффективности во внедрении реформ на Украине, в первую очередь в борьбе с коррупцией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

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Заявление Петра Порошенко обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие указали на то, что Петр Порошенко спустя два года президентства Владимира Зеленского все никак не свыкнется с мыслью о том, что он уже не президент. Иные также добавили, что Владимир Зеленский продолжил политику Петра Порошенко и даже преуспел в этом больше своего предшественника.

«Не, ну вы только послушайте этого «наставника». Он когда-нибудь поймёт, что уже не президент и близко и вряд ли им когда-то станет…» — отреагировала в своем телеграм-канале украинская журналистка Олеся Медведева.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

«Он 2 года не при власти, а все никак не угомонится», — написала Svetlana_vinsport.

«Такое ощущение, что Порох (Порошенко — М. Р.) никуда из власти не уходил. Да вот уже 2 года как не президент, а попрощаться с этой должностью не может. Навязчивое состояние, его бы к психотерапевту», — добавила Людмила.

«Америка имеет большой вес в становлении независимости». Может, я глупый, не понимаю, но как это? Если кто-то имеет вес — это же уже не независимость, не?» — обратил внимание на слова Порошенко Niko Live.

«Ну Петя то знает, старина Джо его даже по телефону как салагу строил. Боюсь представить, что при встрече было», — смеется Ilia.

«У меня рвотный рефлекс, когда я слышу этого (как бы помягче выразиться)… который ещё смеет давать кому-то наставления. Даже если его зелёная уменьшенная копия такая же, как он!» — написала Вита.

«Пороха (Порошенко — М. Р.) как-то смешно уже слышать, особенно когда говорит про сильную независимую державу…» — добавил Александр.

«Корона совсем мозги ему прищемила», — пишет Тamara.

«Он до сих пор считает себя президентом в отпуске», — отреагировала Вера Л.

«Сын батьку уже переплюнул и шагнул еще дальше…» — отметила Макс, под сыном подразумевая Зеленского, продолжившего политику Петра Порошенко.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Петя — сбитый лётчик! Как всё же жажда власти опьяняет… Не видит, как смешон…» — написала Irina.

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Напомним, ранее стало известно, что встречу Джо Байдена с Владимиром Зеленским перенесли с 31 августа на 1 сентября. Ранее встреча была перенесена с 30 на 31 августа. Зеленский с супругой уже прибыли в США.