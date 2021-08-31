В Южной Корее нарастает возмущение поведением человека, которого обвиняют в изнасиловании, жестоком обращении и убийстве 20-месячного ребенка.

Scoopify.org За решеткой

По сообщениям южнокорейских СМИ, суд Тэджона обвинил 29-летнего мужчину в надругательстве и жестоком обращении с 20-месячным ребёнком, которые привели к его смерти.

Сообщается, что 15 июня мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, накрыл девочку постельным бельем, бил и топтал её, потому что ребёнок постоянно плакал. После этого мужчина и мать ребёнка спрятали тело малышки в морозильную камеру, которую впоследствии передвинули в ванную комнату.

Подсудимый также обвиняется в надругательстве над жертвой перед жестоким избиением.

После появления данной информации в новостях в Сети распространились требования о суровом наказании для мужчины.

Онлайн-петицию, призывающую раскрыть личность преступника, опубликованную на сайте Голубого дома 27 августа, за четыре дня подписали порядка 100 тыс. человек.

«Да его нужно кастрировать. Я даже могу одолжить ножницы», — пишет meta***.

candoyi Ножницы

«Да по нему смертная казнь плачет», — отмечает 1204***.

«Его нужно казнить. Такой человек не должен ходить по нашей земле» — отмечает kscl***.

«Кастрируйте его без анестезии, раскройте личность, а затем казните! Этот не человек, а дьявол!» — призывает kiki***.

«Не думаю, что таких преступников можно контролировать с помощью химической кастрации. Она обладает временным эффектом в случае прекращения приёма лекарств. Его следует приговорить к смерти», — пишет fres***.

«Мусор. Таких людей не исправить», — отмечает hyew***.

«Не усложняйте, просто вынесите смертельный приговор и поскорее его исполните. Я не хочу чтобы налоги уходили на этого подонка», — пишет gori***.

«Верните смертную казнь», — требует mbso***.

Казнь

«Не будьте глупцами, казните его», — пишет magi***.

«Давайте проведем публичную кастрацию на площади Кванхвамун. После этого число сексуальных преступлений сократится вдвое», — призывает guip***.

«Его нужно порезать на мелкие кусочки», — отмечает ths6***.

«Вместо кастрации лучше сожгите его в плавильной печи cталелитейной компании», — пишет whrm***.

«Общество единодушно требует казнить это животное, в то время как президент Мун Чжэ Ин просто отмалчивается», — негодует rcn7***.