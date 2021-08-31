Новое долгосрочное соглашение о поставках российского газа, которое начнет действовать с 1 октября текущего года, заключили Россия и Венгрия. Об этом 30 августа сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook по итогам встречи с главой Газпрома Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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Новость обсудили на странице депутата Рады Антона Полякова в социальной сети Facebook, в его телеграм-канале и в телеграм-канале «Инсайдер UA». Многие отметили, что каждое государство должно печься о своих интересах.

«Подоспела очередная возмутительная «зрада» (предательство. — О. П.). Наш «партнер» по «Крымской платформе» — Венгрия заключила долгосрочный 15-летний контракт с Россией на поставку газа в обход ГТС Украины. А это транзит 4,5 миллиарда кубометров газа в год, только теперь не через нас, а через других наших «партнеров» — Австрию и Сербию. А помните, как на прошлой неделе венгерский президент в Киеве говорил, что «разделяет нашу боль из-за «аннексии» Крыма»? Вот такая она, твёрдая европейская «поддержка» Украины против произвола агрессора», — написал в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Антон Поляков.

President.gov.ua Саммит «Крымская платформа»

«Потому что это только наши дебилы делают то, что хочет Америка, а другие (независимые) страны делают то, что выгодно своему государству», — написала Альона П.

«Каждый умный действует в интересах своей страны и своих людей. Так выгодно для Венгрии, так что извините…» — отметила Наталья М.

«А что, из-за крымской платформы Венгрия должна себя заморозить? Неужели у нас все сошли с ума? Как говорил один персонаж из известного мультика: «Это гриппом болеют все вместе, а с ума сходит каждый по отдельности». У нас не так?» — отреагировал Alku.

«Вот так они нас и поддерживают, хотя по большей части я не удивлен, каждый отстаивает свои интересы, так что это нам бы стоило у них поучиться…» — добавил Григорій Д.

«Дружба дружбой, а с газом зимой теплее!» — пишет Анатолий В.

«Нормальные страны давно оформили долгосрочные контракты и покупают сейчас газ по 200$, а «умная» Украина будет свои хранилища заполнять по 600$», — добавил Герман.

«Надо было 10 лет назад ГТС продавать, когда предлагали. Как сделали белорусы. Нет, это наша курица, несущая золотые яйца. Будем цены взвинчивать, никуда они не денутся, заплатят. А теперь либо на металлолом, либо продать за копейки», — отметил Suvor.

Utg.ua Украинская ГТС

«Они не хотят страдать из-за нашей глупости. С Россией нужно дружить… Скандал — дорого», — написала Лилия О.

«Россия и Венгрия согласовали новое соглашение о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября этого года и рассчитано на 15 лет. Это минус 4,5 млрд кубов транзита через Украину ежегодно. Но почему же «Турецкий поток», по которому пойдёт газ, так не волнует Зеленского, как СП-2? Это разве не «оружие» против Украины? А Турция нам при этом «друг»? Пора уже понять, что виноваты не все вокруг, а только сами. После майдана 2004-го началась политика русофобства? Появился «Северный поток». После майдана 2014-го начали строить анти-Россию? Получили «Турецкий поток» и сейчас — СП-2. Транзит российского газа возможен только через Украину, а требовать транзит российского газа через анти-Россию — просто глупо», — подытожил украинский политолог Александр Скубченко.

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