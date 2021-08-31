Под обстрел пользователей соцсети попала акция «Цветы жизни», объявленная пермским благотворительным фондом «Дедморозим». Казалось бы, благая инициатива — помочь тяжелобольным детям, но она наткнулась на преграду под названием общественное мнение.

Габриель Метсю. Больной ребенок (фрагмент). Около 1660

На своем сайте фонд опубликовал информацию об акции «Цветы жизни». В ее рамках 1 сентября школьники, их родители и педагоги могут помочь детям с тяжёлыми заболеваниями.

«Вместо большого количества цветов подарите учителю общий букет от класса, а сэкономленные деньги переведите на чудеса для тяжелобольных ребят. Дарите жизнь вместо цветов!» — призвал фонд.

В организации отметили, что участники акции окажут поддержку, которая станет жизненно важным чудом для мальчишек и девчонок, из-а болезни не дышащих самостоятельно. На средства, которые поступят во время акции, появится возможность оплатить работу специалистов, которые подбирают детям медицинское оборудование и обучают родителей пользоваться им, а также купить сотни трубочек, фильтров и других расходных материалов, от которых зависит работа приборов для дыхания, а значит — жизнь детей.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Между тем пользователи соцсети считают, что акция провоцирует в ответ злость.

«А давайте все сегодня не поужинаем, а соберем деньги на благотворительность? Не хило? А может, функцию лечения тяжелобольных детей возьмет все же на себя государство?» — негодует подписчик паблика «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте» Оксана М.

«Мне кажется, вы начинаете злить людей. Что за фонд, если такое отношение, и это не сегодня, уже давненько негатив на ваши поборы», — отметил другой пользователь интернета.

«Как удачно этот фонд вписался в школьные ежегодные поборы!» — вторит другой подписчик.

«Сплошные чудеса. Прям поле чудес из «Буратино». Если читать без мусора, суть акции не подарить учителю горы букетов, а собрать денег. Разве нет? Когда-то, помню, учителям носили цветы, выращенные на семейном участке, и учителя принимали их с огромной радостью. В правильно устроенном государстве благотворительность не нужна. Совсем», — выразил мнение комментатор на интернет-площадке портала 59.ru.

«Как часто сотрудники НКО сами отказываются от цветов, топовых машин, отдыха на дорогих курортах?» — задал вопрос Владимир.

Люди в своих комментариях заявили о том, что учителям необходимо дарить цветы. Если и ограничиваться в числе букетов, то сэкономленные финансы направлять на нужды класса, например, канцтовары, потому как с родителей периодически собирают деньги.

Ксения П. акцентировала внимание на том, что вопрос скорее не в выделении денег, а в том — куда их направить.

Среди комментариев есть предложения, чтобы в благотворительности участвовали чиновники, а точнее, руководители крупнейших российских компаний, которые получают баснословную зарплату. Но, по мнению одного из пользователей интернета, олигархи живут с благотворительностью параллельно.

Фонд «Дедморозим» также оставил ряд комментариев, где пояснил, что участие в акции добровольное. Принуждения нет. Каждый делает свой выбор. Учитель в любом случае не останется без цветов. На родительском собрании принимается решение об одном красивом букете. Присоединяются к акции, только если все, в том числе и учитель, согласны и разделяют идею.

«К сожалению, не все виды помощи доступны за счет бюджета, и бывает так, что в этих случаях не обойтись без поддержки неравнодушных людей. Как помогать, кому помогать и помогать ли вообще — каждый решает сам, участие в акции «Цветы жизни» — только один из способов оказать поддержку тем, кто в ней нуждается», — подчеркнули в НКО.

Один из пользователей выступил в защиту благотворительного фонда. Он подчеркнул, что лично и давно знаком с членами НКО. «Все на энтузиазме и желании помочь. Поэтому именно им доверяю», — сказал он.

TawnyNina Ребёнок в больнице

Оппоненты противников предложенной благотворительности заявили, что акция «Цветы жизни» — хорошая и нужная. «Оплатить букет в 200−1500, который завянет в ведре с другими цветами? Это неразумно и расточительно. Отдать эти деньги на лечение детей — благородно и похвально. Но отчего это государство так рьяно занимается рекламой благотворительности и волонтерства? Денег на лечение детей не жалко. Только, когда помощь понадобится тебе лично, никто никогда не поможет», — оставлен комментарий на портале 59.ru.

«О как. Споры о том, нужна благотворительность или нет. Постоянная подозрительность, тотальное недоверие к хорошим (т. е. нормальным!) людям, абсолютное неверие в победу добра над злом. И всегда стакан наполовину пуст, и содержимое в нем уменьшается… Люди, как вы живете с этим?» — отметил другой комментатор.

Пока на интернет-площадках идут споры о благотворительности, число участников акции растет. По данным информресурсов, желание принять участие в мерприятии приняли уже свыше 20 тыс. человек. Это гораздо больше числа всех негативных комментариев в соцсети. Каждый руководствуется своим выбором.