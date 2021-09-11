В ближайшее время районный суд Красноярского края начнёт рассматривать громкое дело, фигурантами которого были семь бывших работников банка «Канский». «Первопроходцем» станет экс-глава «лопнувшего» банка. Как считает следствие, за время своей незаконной деятельности обвиняемые похитили деньги у 664 клиентов кредитной организации. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

30 августа 2021 года стало известно, что красноярским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя ООО «Коммерческий банк «Канский», но официальные источники не называют его фамилию. Фигуранту вменяются сразу две статьи уголовного кодекса — «Присвоение или растрата» и «Легализация (отмывание) денежных средств». В отношении ещё шести бывших работников дело выделено в отдельное производство и находится у следователя.

Следствие считает, что с июля 2014-го по декабрь 2017 года фигурант, будучи частью организованной преступной группы, присвоил деньги 664 вкладчиков «Канского». Всего было похищено более 0,55 млрд рублей.

Второй эпизод касается растраты банковского имущества на 55 млн рублей. Таким образом, общая сумма ущерба оценивается в 610 млн рублей.

Следователи выяснили, что около 80 млн рублей были выведены на счета подконтрольных одному из фигурантов юрлиц. Эти деньги расходовались на финансово-хозяйственную деятельность этих компаний, в том числе на выдачу займов.

На сегодня наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 69 млн рублей. Потерпевшим было выплачено страховое возмещение.

Epp.genproc.gov.ru Прокуратура Красноярского края

О банке и его крахе

ООО «Коммерческий банк «Канский» было создано в ноябре 1990 года в Канске (Красноярский край). Банк появился на базе отделения Госбанка. Тогда учредителями свежеиспеченного банка выступили более 70 юрлиц и почти 120 граждан. Смена акционеров в «Канском» произошла 15 лет назад, в 2006 году. Позднее банк открыл представительство в Москве, филиалы в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях. На начало 2017 года он занимал в РФ по размеру активов 374-е место.

13 декабря 2017 года решением ЦБ РФ «Канский» лишили лицензии. В сообщении регулятора уточнялось, что основу ресурсной базы сибирского банка составляли средства населения, которые направляли на кредитование физлиц. Активы низкого качества появились, по мнению ЦБ РФ, вследствие неэффективной системы управления и внутреннего контроля организации. В ходе проверки регулятор также обнаружил, что у «Канского» отсутствуют первичные документы, подтверждающие выдачу значительного числа кредитов. Итог закономерен — была выявлена полная утрата собственного капитала.

«Канский» был признан банкротом в феврале 2018 года. А уже в мае 2018 года конкурсный управляющий выявил недостачу в связи с отсутствием оригиналов кредитных договоров по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, на общую сумму 2 239 924 161,63 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

Из отчёта управляющего известно, что в январе 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту хищения имущества под видом совершения расходных операций по счетам граждан. В феврале 2018 года бывшим председателям правления банка было предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата».

Следующий отчёт конкурсного управляющего будет заслушан 21 октября 2021 года. Помимо этого, на 9 ноября перенесено рассмотрение претензий к бывшим топ-менеджерам. К 15 октября конкурсный управляющий должен уточнить требования в части «определения требований к каждому из ответчиков в зависимости от степени участия в образовании убытков (рабочего времени, должностных обязанностей и т. д.)», а также предоставить экспертные заключения, подтверждающие принадлежность подписей в документах, которые касаются выдачи кредитов иным лицам.

Напомним, в декабре 2020 года управляющий потребовал взыскать убытки со Светланы Гавриловой, Олега Финка, Анны Кирилловой, Анастасии Пивоваровой и Василия Шумеева. С них солидарно потребовали выплатить убытки, причиненные «выдачей невозвратных кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, в размере 807 415 802, 41 рубля». Отдельно с Гавриловой и Финка, которые в разные годы руководили банком, требуют также 288 825 573,3 рубля с теми же мотивировками. А с Финка ещё и убытки, которые причинены «сделкой по продаже объектов недвижимого имущества по заниженной стоимости в размере 188 348,88 рубля».

Собственники банка

По данным ЕГРЮЛ, на сегодня банком «Канский» владеют десять физлиц и небольшой пакет есть у миноритариев. Долю в 9,99% имеет бывший глава совета директоров Алексей Леонидович Подсохин — руководитель ликвидированной ассоциации агропромышленных и торговых организаций «Сибирская губерния». Он же был совладельцем сети «Алпи».

(сс) MBH Красноярский машиностроительный завод

Среди владельцев — Екатерина Иоакиманская, Игорь Крюков, Ирина Андреева, Алексей Бельский, Наталья Колоколова, Антонина Мазаева, Катерина Еранцева и Александр Мишин. Светлана Гаврилова также имеет в банке долю в 9,9%.

К слову, Евгений Алексеевич Подсохин (предположительно, сын экс-главы совета директоров лопнувшего банка) владеет в Красноярске ломбардом, который выдает мелкие кредиты под залог движимого имущества. Есть в его активе доли в двух агрохолдингах, в одной управляющей компании в Хакасии, красноярском медцентре и ряде более мелких компаний.