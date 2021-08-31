«Пусть читают книги» — в КНР несовершеннолетним почти запретили онлайн-игры
Национальное управление по делам печати и публикаций КНР недавно выпустило «Уведомление о дальнейшем строгом управлении и практическом предотвращении участия несовершеннолетних в онлайн-играх» с целью борьбы с игровой зависимостью среди детей.
Все компании, занимающиеся онлайн-играми, могут предоставлять несовершеннолетним только 1 час игры с 20:00 до 21:00 каждый день по пятницам, субботам, воскресеньям и в официальные праздничные дни. В остальное время детям не разрешается предоставлять игровые онлайн-сервисы в любой форме.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo в большинстве своем поддержали данное решение, видя в нем импульс к оздоровлению сознания несовершеннолетних в стране, которое за последние годы сильно пострадало от онлайн-зависимости, о чем рассказали под соответствующей публикацией в паблике агентства Синьхуа.
«Очень хорошо, у несовершеннолетних относительно плохой самоконтроль, им необходимы руководство и присмотр!!!» — заявила Чэнь Сяоша.
«Были приняты новые меры по созданию благоприятных условий для здорового роста несовершеннолетних!!!» — обрадовался другой пользователь.
«Играйте меньше в игры и читайте больше книг», — призвал еще один комментатор.
«Будущее Родины невозможно культивировать в игре!» — считает Пинань Ухань.
Но не все пользователи считают эти меры достаточными для борьбы за здоровое будущее грядущих поколений.
«Можете ли вы сначала взять под контроль короткие видеоролики? По сравнению с играми короткие видеоролики являются настоящим духовным опиумом. Среднее время, затрачиваемое на короткие видеоролики, в несколько раз больше, чем на игры», — заметила «Действительно очень милая птичка».
«Взрослые тоже должны не допускать баловства… Некоторые родители просто забывают об этом сами…» — отметил «Затерянный город Пяосю», намекая на то, что взрослые и сами порой любят «залипнуть» в онлайн-игры.
Стоит отметить, что именно Китай является создателем одной из самых «ядовитых» платформ коротких видео, которая называется TikTok. Степень упрощенчества видеоконтента, который транслируется там, вызывает недоумение даже у видавших виды. Эта проблема очень беспокоит китайцев.
«Самое главное — не давать несовершеннолетним мобильные телефоны или планшеты. Родители не должны смотреть видео перед своими детьми и заниматься другими подобными развлечениями», — считает «Хвост виляет и виляет».
«Есть ли для несовершеннолетних специальный режим распознавания лиц для автоматической блокировки? Как узнать, что ребенок все еще играет в итоге?» — задался вопросом один из комментаторов.
«Поддерживаю и надеюсь, что я больше в играх никогда не увижу несовершеннолетнюю школоту», — обрадовался «Сущность свиньи», который, видимо, постоянно страдает от засилья детей в онлайн-играх.
Не все, однако, были согласны с подобными мерами. Кто-то считает их недостаточно продуманными, а кто-то — и вовсе бессмысленными. Дескать, нечего ответственность переваливать с родителей на игровые сервисы.
«1. Разделите возрастные группы. В возрасте до 12 лет самоконтроль хуже всех, а ограничения самые строгие. Чем старше возраст, тем ограничения следует постепенно ослаблять. 2. Можно ли играть во время зимних и летних каникул? 3. Сосредоточенность на 20−21 часах увеличит давление на игровые серверы. 4. Несовершеннолетние студенты, сдавшие вступительные экзамены в колледж, должны рассматриваться как взрослые!» — возмутился Сяо Пяоцзы.
«С одной стороны, несовершеннолетним запрещено играть в онлайн-игры, а с другой стороны, контент для взрослых в онлайн-играх запрещен. Что за бред?» — негодует FoxFire-FIA.
Некоторые комментаторы начали переживать за судьбу национального китайского киберспорта, который будет лишен лучших из лучших. А ведь, как известно, школьники — это главная надежда любого киберспорта, потому что у них больше всех свободного времени зависать в онлайн-играх и самая «спортивная злоба» из всех групп населения, играющих в игры.