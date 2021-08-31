Национальное управление по делам печати и публикаций КНР недавно выпустило «Уведомление о дальнейшем строгом управлении и практическом предотвращении участия несовершеннолетних в онлайн-играх» с целью борьбы с игровой зависимостью среди детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Геймеры

Все компании, занимающиеся онлайн-играми, могут предоставлять несовершеннолетним только 1 час игры с 20:00 до 21:00 каждый день по пятницам, субботам, воскресеньям и в официальные праздничные дни. В остальное время детям не разрешается предоставлять игровые онлайн-сервисы в любой форме.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo в большинстве своем поддержали данное решение, видя в нем импульс к оздоровлению сознания несовершеннолетних в стране, которое за последние годы сильно пострадало от онлайн-зависимости, о чем рассказали под соответствующей публикацией в паблике агентства Синьхуа.

«Очень хорошо, у несовершеннолетних относительно плохой самоконтроль, им необходимы руководство и присмотр!!!» — заявила Чэнь Сяоша.

«Были приняты новые меры по созданию благоприятных условий для здорового роста несовершеннолетних!!!» — обрадовался другой пользователь.

«Играйте меньше в игры и читайте больше книг», — призвал еще один комментатор.

«Будущее Родины невозможно культивировать в игре!» — считает Пинань Ухань.

(сс) Thomas Park Ребенок за компьютером

Но не все пользователи считают эти меры достаточными для борьбы за здоровое будущее грядущих поколений.

«Можете ли вы сначала взять под контроль короткие видеоролики? По сравнению с играми короткие видеоролики являются настоящим духовным опиумом. Среднее время, затрачиваемое на короткие видеоролики, в несколько раз больше, чем на игры», — заметила «Действительно очень милая птичка».

«Взрослые тоже должны не допускать баловства… Некоторые родители просто забывают об этом сами…» — отметил «Затерянный город Пяосю», намекая на то, что взрослые и сами порой любят «залипнуть» в онлайн-игры.

Стоит отметить, что именно Китай является создателем одной из самых «ядовитых» платформ коротких видео, которая называется TikTok. Степень упрощенчества видеоконтента, который транслируется там, вызывает недоумение даже у видавших виды. Эта проблема очень беспокоит китайцев.

«Самое главное — не давать несовершеннолетним мобильные телефоны или планшеты. Родители не должны смотреть видео перед своими детьми и заниматься другими подобными развлечениями», — считает «Хвост виляет и виляет».

«Есть ли для несовершеннолетних специальный режим распознавания лиц для автоматической блокировки? Как узнать, что ребенок все еще играет в итоге?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Поддерживаю и надеюсь, что я больше в играх никогда не увижу несовершеннолетнюю школоту», — обрадовался «Сущность свиньи», который, видимо, постоянно страдает от засилья детей в онлайн-играх.

(сс) Olichel Игровой джойстик

Не все, однако, были согласны с подобными мерами. Кто-то считает их недостаточно продуманными, а кто-то — и вовсе бессмысленными. Дескать, нечего ответственность переваливать с родителей на игровые сервисы.

«1. Разделите возрастные группы. В возрасте до 12 лет самоконтроль хуже всех, а ограничения самые строгие. Чем старше возраст, тем ограничения следует постепенно ослаблять. 2. Можно ли играть во время зимних и летних каникул? 3. Сосредоточенность на 20−21 часах увеличит давление на игровые серверы. 4. Несовершеннолетние студенты, сдавшие вступительные экзамены в колледж, должны рассматриваться как взрослые!» — возмутился Сяо Пяоцзы.

«С одной стороны, несовершеннолетним запрещено играть в онлайн-игры, а с другой стороны, контент для взрослых в онлайн-играх запрещен. Что за бред?» — негодует FoxFire-FIA.

Некоторые комментаторы начали переживать за судьбу национального китайского киберспорта, который будет лишен лучших из лучших. А ведь, как известно, школьники — это главная надежда любого киберспорта, потому что у них больше всех свободного времени зависать в онлайн-играх и самая «спортивная злоба» из всех групп населения, играющих в игры.