30 августа министерство иностранных дел КНР отреагировало на репатриацию из США трех китайских иностранных студентов. Репортеры во время пресс-конференции задали вопрос, известно ли МИДу, что трое китайских студентов были допрошены Соединенными Штатами после того, как они прибыли в аэропорт Хьюстон в Соединенных Штатах. Впоследствии они были депортированы после того, как американские власти пришли к выводу, что они могут угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что 15 августа США проверили троих китайских студентов, когда они въезжали в аэропорт Хьюстон с официальными визами, они были отправлены обратно в Китай на том основании, что они якобы были профинансированы правительством Китая или имели на своих мобильных телефонах фотографии военной подготовки. То есть вызвали подозрение в их военном прошлом. Китайская сторона этим категорически недовольна и решительно выражает протест против этого, поэтому сделала официальные представления американской стороне.

США репатриируют китайских студентов под совершенно абсурдным предлогом, серьезно ущемляя законные права и интересы китайских студентов, обучающихся в США, и серьезно подрывая нормальные китайско-американские культурные обмены и сотрудничество в сфере образования. Эта дискриминационная практика в отношении иностранных студентов в конкретной стране полностью противоречит самопровозглашенной концепции открытости и свободы в США, заметил Ван.

Она противоречит современной тенденции международного обмена талантами. Это шаг назад в истории, и он заслуживает осуждения. Китай призывает Соединенные Штаты исправить свои ошибки, прекратить использовать всевозможные предлоги для ограничения и подавления китайских студентов без какой-либо причины и прекратить чинить препятствия словами и действиями, которые подрывают культурный обмен между Китаем и Соединенными Штатами. Китай продолжит поддерживать китайских студентов, обучающихся за границей, в защите их законных прав и интересов в соответствии с законом, добавил он.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к произошедшему под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь жибао».

«Так они еще и проверяют телефоны??? А как же человеческая свобода на личную жизнь и все дела?» — заявил Сяоли Дуань.

«Если в телефоне есть картинки об истории Африки и Европы, является ли это расистским намеком на предков американцев?» — задумался Синь Цицзи.

«Вот и все, все вы, прошедшие военную подготовку, имеете военное прошлое!» — отметила «Этой весной».

Китайских пользователей позабавил тот факт, что фотографии прохождения курсов военной подготовки могут стать поводом для ограничения въезда в США, учитывая, что в некоторых странах и вовсе имеется такая вещь, как всеобщая военная обязанность.

«Военная подготовка — это ненормально? В США же есть бойскауты!» — заметил один из комментаторов.

(сс) Sgt. Jose Ramirez Скауты США в штаб-квартире 1-й танковой дивизии армии США

«Я трижды проходил военную подготовку. Я всем говорю, не связывайтесь со мной впредь, у меня военное прошлое!» — пошутил другой комментатор.

«Почему бы и нам не поступать так же на таможне и симметрично не относиться к американцам?» — задался вопросом «Круг имеет смысл».

«В августе и сентябре каждого года американцы по спутникам обнаруживали, что миллионы солдат будут необъяснимым образом собраны в различных частях Китая, поэтому они потратили много людских и материальных ресурсов на расследование. Позже выяснилось, что это была ежегодная военная подготовка для студентов колледжа», — пошутил iBingo.

«Трое студентов, обучающихся за границей, ставят под угрозу национальную безопасность страны. Ее силы национальной обороны действительно сильны», — заключила Фиона.

«Это политическое преследование и преднамеренная дискриминация. Подумайте об этом. Если иностранец приезжает в Китай по обычным каналам, он только что приземлился и внезапно выглядит как подозреваемый в совершении преступления, его мобильный телефон немедленно конфискуют, а все его фотоальбомы и социальные сети проверяются. Это не нарушение прав человека?» — заметил «V блеск».

Пограничный контроль в международном аэропорту США

«Девять лет обязательного образования, и этот ученик уже субсидируется государством!» — заявил Мошан Цзинчжэ.

«Соединенные Штаты делают это, чтобы заставить студентов, обучающихся в Соединенных Штатах, ослабить чувства китайской семьи и страны, чтобы те, кто учится за границей, в Соединенных Штатах, удалили фотографии, связанные со страной, в мобильном телефоне, или подсознательно отказаться от воспитания, связанного с патриотизмом, когда они находятся в Китае», — предположил «Идите к воссоединению».

В целом китайцы выразили недовольство этим инцидентом и пришли к выводу, что практически каждого из них можно подвести под определение «опасного для США субъекта», поскольку многие из них проходили (а некоторые даже неоднократно) военные сборы. Более того, китайцы уверены, что США таким образом демонстративно вмешиваются в личную жизнь китайских студентов.