Афганистан называют кладбищем империй. Он стал камнем преткновения для Британской империи, а затем для СССР. Насколько болезненным будет для Америки нынешнее поражение в Афганистане?

(сс) U.S. Army Афганистан

Новостные ленты изобилуют сообщениями о последних подробностях американской драмы в Афганистане. Рядовой читатель не имеет никакого представления о том, почему сильнейшую мировую державу настигло такое сокрушительное поражение. Это ведь не просто вывод последних военных оттуда. Американцы оставили после себя шестьсот тысяч единиц современного оружия, включающего самолеты, вертолеты и беспилотники. Как же так?

Начнём с того, что ландшафт Афганистана уникально рельефный и изрезанный. Если «распрямить» все горы и холмы, то территория страны увеличится раз в пять. Поэтому англичанам, советским и американцам удавалось контролировать крупные города, и некоторые долины с ущельями, но никто никогда не мог овладеть всей территорией страны. Сильнейшее среди местных племён, пуштуны, умеют ждать знаков усталости в стане противника, и тут берутся за дело. Сценарий был похожим для всех, кто вторгался в Афганистан.

Вспомним, как американцы решились на военный поход туда сразу после мегатерактов 11.09.2001 . Главари Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились в своём большинстве в Афганистане и располагали лагерями для подготовки боевиков. Можно сказать, что действия США по ликвидации банд душегубцев и причинению ущерба предоставившим им пристанище талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были совершенно оправданными и даже увенчались успехом. Американцы нанесли сокрушительный удар по террористам Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обезопасив свою территорию и свои представительства за рубежом. На это у них ушло меньше года.

(сс) The U.S. Army Американцы в Афганистане

Но начиная с 2002 года правительство США начало всерьёз заниматься внедрением демократии в Афганистане. Они содержали там правительство, армию в 130 тысяч, обучали афганцев современным премудростям и искренне верили, что утруждаются на благо США, мира и Афганистана.

Им удалось соорудить систему, удерживавшую мировые рекорды по коррумпированности. Давали деньги на армию, но они чаще не доходили до солдат, нежели доходили. Сами военные иногда приходили в армию, а иногда уходили. Потом с охотой дезертировали.

Любое обращение граждан в полицию и в другие государственные учреждения сопровождалось вымогательством взятки. Личная безопасность была попрана, повсюду царил хаос. Даже американские эксперты признают, что пресловутые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечивали хоть какой-то минимальный порядок, чего не удавалось американским питомцам.

(сс) U.S. Navy. Petty Officer 1st Class David M. Votroubek Американский солдат обучает афганцев

Стремление президента Буша к доминированию и возмездию за 11.09 было облачено в идеологию распространения демократических ценностей. Он довёл численность американского военного контингента до пятидесяти тысяч. Пришедший ему на смену в 2009 году Барак Хуссейн Обама довёл численность американцев в Афганистане до ста тридцати тысяч. Говорят, хотел вывести оттуда войска, но делал наоборот под давлением всех, кто был напрямую заинтересован в этом колонизаторском опыте.

Президент Трамп свёл американское присутствие к минимуму — около трёх тысяч военных. Ему уже было очевидно, что война за демократию в Афганистане проиграна. Он успел договориться с рвавшимися к власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о неприкосновенности американцев. И тут ему на смену пришла администрация Байдена.

Staff Sgt. Kylee Gardner Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана

Мы оставили открытыми множество вопросов. Подведём важнейшие итоги. Американцы показали России и Китаю, что их бойцовские качества часто улетучиваются до полной неготовности постоять за свою честь. Они продемонстрировали своим союзникам неблагонадежность, вынуждая искать новых партеров для баланса.

И никто не решается обсуждать возможное воздействие афганского позора на молодых американцев. А ведь для них это новое доказательство порочности и недееспособности системы. И это может иметь долгосрочные последствия.