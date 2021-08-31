Информация о том, что Владислав и Татьяна Бакальчук, основатели Wildberries, возглавили список богатейших семей России по версии Forbes, а супруга заняла первое место в составленном журналом рейтинге самых богатых женщин Российской Федерации, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 31 августа в социальной сети Facebook.

Виктор Дени. Капитал. 1920

«Вот я радуюсь за женщин! Они уже на ноги нам наступают. Вот-вот и обскачут!» — пишет Алекс К.

Многие пользователи пришли к выводу, что женщины-миллиардеры становятся всё более частым явлением на территории Российской Федерации.

«Пример того, что если думать и трудиться, то всё будет! Всем ноющим посвящается. Браво, молодец! Женщине сложнее всегда работать, у неё ребёнок и дом. Мужики, учитесь!» — обращается Galina E.

Некоторые комментаторы отмечают, что успех компаний и их владельцев не означает, что эти предприятия выглядят как образец благополучия своих сотрудников.

«Это тот тип предприятий, которые настолько богатые, что до сих пор не могут отладить логистику, нанимают сторонние организации, которые не возят товар неделями. Например, в мою точку выдачи заказов вторую неделю не везут товар, а их покупатели ждут его, переживают, приходят мне высказывают своё недовольство, как будто это я не вожу товар. Говорят, в регионах водители бастуют из-за неоплаты за выполненные перевозки. Судя по всему, на такой экономии и растут миллиардеры», — предполагает Павел П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Часть людей отмечают, что, несмотря на огромные прибыли, работники предприятий миллиардеров влачат жалкое существование, получая одну из самых низких зарплат

«Только что была в одном из пунктов ее фирмы. Там с весны мигают лампы дневного света. Ну, как мигают — истерично мигают и трещат. Находиться крайне неприятно. А девушки там работают целый день. К концу рабочего дня на нос цепляют солнечные очки. На вопрос «почему не меняете лампы?» последовало «заявку отправили руководству, она на рассмотрении в течение года. Роптание сродни увольнению. Из своего кармана девушки 800 рублей выложить не могут. Зарплата у них иная, нежели у руководителей», — отмечает Lyubov L.

Ряд пользователей указывает на то, что подобная негативная тенденция складывается на только в России, но и во всех капиталистических странах.

«Такой успех и огромная прибыль достаётся одним-единственным возможным способом — рабский труд. Конечно, всё по закону, но люди, живущие практически в нищете, готовы мириться с самой минимальной зарплатой, выполняя утомительную работу. Впрочем, такое не только в Российской Федерации, но и по всему миру!» — указывает Ирина В.

ElenaVoskresenskaya Пункт выдачи WildBerries. Калужская область

Отдельные комментаторы отмечают, что ситуация кажется им несправедливой, ведь тот, кто больше всех работает и занимается созидательным трудом, в сложившихся условиях оказывается не у дел.

«А простые жители Российской Федерации, которые создавали, строили, учили, лечили и т.д., что они имеют? Разве не они должны быть богатейшими гражданами нашей необъятной Родины?» — задаётся вопросом Людмила В.

Напомним, 30 августа Forbes опубликовало материал, согласно которому Владислав и Татьяна Бакальчук, основатели Wildberries, возглавили список богатейших семей России по версии данного издания, при этом супруга заняла первое место в составленном журналом рейтинге самых богатых женщин Российской Федерации.