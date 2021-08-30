Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что встречу украинского лидера Владимира Зеленского и американского главы Джозефа Байдена в Вашингтоне перенесли с 31 августа на 1 сентября, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Пёсик

«Наверное, Байден просто решил выспаться. А то с израильским премьер-министром как-то нехорошо вышло, заснул», — шутит Алекс С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина даже близко не находится в сфере интересов американского президента. Иначе бы он не стал менять свой график, чтобы заниматься другими вопросами.

«Байден выбрал для себя более важными темами Афганистан и ураган, который сейчас кошмарит американский континент. Придётся Зеленскому подождать у порога, его время пока не пришло. Кто знает, может и не придёт никогда», — пишет Macarena B.

Некоторые комментаторы отмечают, что над Зеленским уже попросту издеваются. Как иначе объяснить систематическое нежелание западных лидеров встречаться с главой Украины, задаются вопросом люди.

«Украинцы, имейте хотя бы каплю гордости! Это уже не намёк, а очевидный жест, который говорит, что никакого договора не будет! Зеленского футболят! Ни с кем так не поступают, только с президентом Украины!» — указывает Катерина К.

«Это же просто издевательство откровенное! Этого шута никто ни во что не ставит. Вот и футболят его! Так обидно за Украину! Это так унизительно быть под руководством такого нелепого президента!» — считает Заур Б.

Часть людей считает, что Зеленскому вообще не имеет никакого смысла ехать к Байдену на поклон, потому что Украине никто ничего уже давно давать не хочет. Другая история, если президент Украины хочет выбить преференции для себя любимого, отмечают граждане.

Gov.ua Владимир Зеленский

«А зачем Зеленский туда вообще собирается ехать? Будет гарантии безопасности для себя выторговывать. И самолёт побольше, чтобы налички много влезло, как у афганского президента?» — задаётся вопросом Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Байдену нет никакого смысла встречаться с украинским президентом, потому что Украина уже приговорена и по ней уже существуют договорённости с российским лидером.

«Зачем президенту США встречаться с президентом страны, которая ничего не решает, а только лишь клянчит и клянчит? Такими решениями США популярно объяснила гордой европейской стране, в каком углу ей следует снимать штаны. Не по рангу как-то», — поделился своим мнением Виктор В.

Нашлись и те, кто убеждены, что только народ Украины сможет сделать свою жизнь лучше, никакие Зеленские никогда не перестанут пресмыкаться перед Западом.

«В любой другой, особенно европейской, стране подобное отношение к лидеру страны привело бы к тому, что у этого лидера был бы уничтожен рейтинг. Ни о каком политическом будущем тогда нельзя было бы говорить, но украинцы у нас особенные. Им, чем более унизительно с ними поступают, тем более интересно. После унижения, которое проявил по отношению к Зеленскому Байден, в нормальной стране окружение президента попросило бы его оставить пост», — пишет Пётр Б.

Напомним, 29 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил изданию «РБК-Украина», что встречу украинского лидера Владимира Зеленского и американского главы Джозефа Байдена в Вашингтоне перенесли с 31 августа на 1 сентября.