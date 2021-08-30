Заявление бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого о том, что у страны есть два способа «вернуть» Крым в свой состав: «развал России» или «успехи Украины», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Ни видать Украине Крыма как собственных ушей! Он российский ещё со времен Екатерины II Великой!» — напоминает Лида Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление представителя украинского МИД выглядит нелепым, потому что оба варианта представляются людям попросту невозможными.

«Это как в том анекдоте. Учитель ученикам: «Дети, кто будет учиться на одни двойки, тот попадёт в ад, кто на одни пятёрки, тот попадёт в рай. Тут доносится голос с последней парты: «Простите, пожалуйста, а есть шанс живым закончить эту школу?» — написал Hasarakakan V.

Некоторые комментаторы отмечают, что Крым может вновь оказаться в единстве с Украиной только в том случае, если киевская власть окончательно потеряет вожжи управления страной, и она уплывёт в родную гавань вслед за полуостровом.

«Третий, самый вероятный способ вернуть Крым в единое новое государство не назван. Это финально доконать Украину, развалить её и по частям вернуть в состав России, где как раз уже и будет Крым. Всё новое — это хорошо забытое старое. Украинцы, вспоминайте!» — обращается Сергей С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Есть ещё один способ, Украина войдёт в состав Крыма целиком с признанием Симферополя столицей всего региона!» — шутит Денис И.

Часть людей считает, что власти в Киеве пытаются кормить своё население невероятными фантазиями, в которые продолжают верить только самые недалёкие люди. Подобные попытки убедить население в развале России или успехе Украины не делают жизнь простых украинцев более счастливой или хотя бы благополучной.

«Способы не новы. Это как с Крымским мостом. Сначала киевские власти кричали, мол, его невозможно построить, потом — что он якобы скоро рухнет, а теперь ждут развала Российской Федерации и развития самого отсталого государства в Европе. Невероятные выдумщики», — отмечает Сергей Х.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Крымский мост

Ряд пользователей указывает на то, что Украина проигрывала, проигрывает и будет проигрывать, пока не проиграет окончательно. И, к сожалению, данная тенденция не изменится, потому что у руля страны стоят откровенные проходимцы, целью которых является далеко не благополучие своих граждан.

«Там всегда называют то, что на самом деле есть обыкновенное виляние «павлиньим хвостом», извиняюсь за аллегорию. Политика украинских руководителей довела до того, что в международном рейтинге товарооборота Украина находится в категории «другие страны». Большая европейская страна на уровне островных и малоразвитых стран! Зато сколько пафосных заявлений и утверждений! Без помощи извне никакого возврата не будет и подавно. Народ уже не верит в эту лапшу», — указывает Yuri N.

Напомним, 30 августа бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил в эфире телеканала «НАШ», что у страны есть два способа «вернуть» Крым в свой состав: «развал России» или «успехи Украины».