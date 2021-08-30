Решение Минэкономразвития РФ выступить за перенос на два года реформы в сфере утилизации товаров и упаковки их производителями, чтобы создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

»Столько об этом тёрли без конца, а что в итоге? Переносят реальные изменения на потом. Впрочем, как всегда. Российский народ — не дурак, Ильфа и Петрова читал. Утром — деньги, вечером — стулья. Вечер наступил, господа чиновники!» — обращается Евгений К.

Многие пользователи были раздосадованы, узнав, что российские чиновники не укладываются в оговоренные ранее сроки введения в действие данной реформы. Люди убеждены, что такие неэффективные граждане не должны занимать руководящие в стране посты.

«Это о чём говорит? О том, что чиновники не в состоянии справиться даже с мусором! А вы предлагаете им строить современные самолёты и космические корабли для полётов на Марс и Венеру. Это нонсенс! Кадры, только профессиональные кадры решают всё!» — указывает Николай Б.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Некоторые комментаторы опасаются, что очередная «мусорная» реформа вновь обернётся крупным скандалом.

«Уже провели одну, и вся страна в помойках утонула. Раньше хоть как-то мусор увозили, местные сами свои проблемы решали, а после передачи регионалам возникла помойка на помойке», — отмечает Руслан Х.

Часть людей считает, что власти сначала взяли с людей деньги, обещая провести реформу, но на деле оказалось, что они по какой-то причине не успевают и желают отложить всё на потом. Такое положение дела кажется народу несправедливым.

«А зачем тогда налог ввели, когда ничего не изменилось?! Грязь повсюду, сплошная грязь и помойки!» — возмущается Ева М.

«Мы платим каждый месяц за ТКО, но около подъезда как стоял, так и стоит одинокий вонючий контейнер. Спрашивается: какого чёрта мы вообще за что-то платим?!» — задаётся вопросом Анфиса Д.

Ряд пользователей указывает на то, что после введения в действие данной реформы возникнет очередной побор с населения.

«Два года как повысили вдвое цену на вывоз мусора, аргументируя тем, что вот теперь сбор отходов раздельный. Но ничего подобного не было и нет. Когда появится, уверена, цена за вывоз мусора опять увеличится вдвое», — подозревает Алина Г.

ИА REGNUM Невывызенный мусор

Отдельные комментаторы отмечают, что властям пора взять себя в руки и в ускоренном темпе провести все необходимые реформы, чтобы улучшить жизнь и благополучие своих граждан.

«Надо скорее, вчера ещё, решать вопрос с мусором! Поднимайте зарплаты всем, кто связан с уборкой, переработкой и т.д. Очень высокая зарплата по договору, никаких серых конвертов. С высокой зарплатой города будут чистыми и весь мусор перебран до фантика. Пункты приёмов за небольшую плату картона, пластика, стекла, ветоши увеличивать надо. Люди готовы сдавать отходы, но некуда. Приходится всё сваливать в кучу. В центре городов ещё чисто, но как окраина города любого, так свалка на свалке. Безобразие! На одних отходах может работать полноценный завод!» — напоминает София А.

Напомним, 30 августа Минэкономразвития РФ сообщило о том, что выступает за перенос на два года реформы в сфере утилизации товаров и упаковки их производителями, чтобы создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары.