Заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что в российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

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»Не вижу ничего плохого в этом. Посмотрите любой американский фильм — там флаг фигурирует почти везде, на каждом жилом доме закреплен, и ничего, как-то живут, добра наживают», — указывает Марта А.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная инициатива является полезной и ею вовсю уже долгие годы пользуются на Западе, в частности в Соединённых Штатах Америки.

«В школах и детских садах любимой многими Америки ежедневно исполняется гимн и поднимается флаг. Я очень за такую инициативу. Патриотизм надо с детства воспитывать, и подобный полезный опыт следует перенимать от успешных стран», — считает Юлия Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что в сложившихся условиях данная процедура будет выглядеть не очень красиво. Ещё не все учебные заведения Российской Федерации были приведены в удобоваримое состояние, напоминают граждане.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«Боюсь, зная наших людей, данная инициатива скатится в полный абсурд. Будет какая-нибудь полуразваленная школа в каком-нибудь селе, а на её территории будут поднимать новый яркий цветастый российский флаг. Сами понимаете, как это будет смотреться. Злопыхатели не останутся в стороне, будут тыкать в суровую реальность», — предполагает Евгений У.

Часть людей считает, что их ребёнок не должен участвовать в мероприятии поднятия российского флага.

«А почему мой ребёнок должен вставать при поднятии флага, если этот флаг не дал ему абсолютно ничего! Не дал бесплатно книжек и рабочих тетрадей, не даёт бесплатного образования, не даёт бесплатной охраны в школах, не дал бесплатный безопасности, не защищает от поборов в школах. Почему мой ребёнок должен подниматься перед поднятием этого флага?» — задаётся вопросом Алексей К.

Полина Андреевская ИА REGNUM Российский флаг на школьной линейке

Ряд пользователей указывает на то, что подобные претензии, в большей своей части, не имеют под собой реальной почвы и во многом являются выдумкой.

«Бесплатные книжки выдаются в бесплатной школьной библиотеке. Образование в России бесплатное, охранники в школах сидят бесплатные. Поборы в школах запрещены, не ведитесь на разводки отдельных нечистых на руку лиц. Тетрадки, ручки — это да, тут придётся раскошелиться, но никто вам райской жизни не обещал», — обращается Иван П.

Отдельные комментаторы отмечают, что когда-то в России действительно школа была местом для поборов, а родителям приходилось тратить много денег на содержание в заведении своего ребёнка. Но времена сильно изменились и та школа не имеет уже никакого отношения к современному учебному заведению Российской Федерации, пишут граждане.

«Про поборы в школе было вообще сильно. Моему старшему одиннадцать. Пять лет учебы. Ни одного побора, ни одного требования. Мамки меж собой что-то планируют — ехать в музей, например. Тогда сборы. Если хочешь. Вот когда я училась, тогда да, с родителей драли — ну так это когда было-то?!» — отмечает Видана К.

Напомним, 30 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил на брифинге, что в российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг.