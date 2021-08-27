Министерство культуры России рискует оказаться в эпицентре крупного скандала с пикантным, а точнее радужном окрасом. Оказывается, руководство этого ведомства может взаимодействовать с представителями ЛГБТ-организаций, пытающихся популяризировать подобные ценности на территории России.

Джованни Баттиста Тьеполо, 1752-53 гг. Смерть Гиацинта

Сразу оговоримся, речь идёт о контактах не полового, а рабочего и делового характера. Так, по данным телеграм-канала «Рыбарь», при содействии Министерства культуры России готовится мероприятие международного масштаба с элементами ЛГБТ-пропаганды.

«Знаете, мы тут ради интереса решили просто задаться вопросом: а насколько наша культура уже успела повернуться в сторону квир-ценностей (собирательный термин, используемый для обозначения человека, относящегося к сексуальным меньшинствам — Г.Б.). И насколько эта культура наша. И не прогадали», — с долей интриги сообщает телеграм-канал в начале своей записи.

Далее в публикации сказано, что этим мероприятием является международный кинофестиваль «Бок о бок». Одним из его организаторов якобы выступает Российская ЛГБТ-сеть. При этом проведение фестиваля было утверждено лично главой ведомства Ольгой Любимовой.

Дарья Драй ИА REGNUM Ольга Любимова

«Эта же организация (Российская ЛГБТ-сеть — Г.Б.) выступает одним из основных двигателей проходящего фестиваля «Бок о бок». Совместно они даже запустили тематический подкаст с громким заголовком «Квирь культуру». Ещё раз: Минкульт поддерживает мероприятия лоббистов ЛГБТК±повестки, которые призывают заквирить российскую культуру», — написал телеграм-канал.

Одной лишь Российской ЛГТБ-сетью дело не ограничивается. Телеграм-канал утверждает, что к мероприятию, поддержанному Минкультом, причастны международные организации, продвигающие чуждые для любого традиционного общества ценности.

«Мы идём в список партнёров фестиваля — ну помимо российского Министерства культуры и Российской ЛГБТ-сети — и находим нидерландский проект Movies That Matter (говорящее название, не правда ли?). В перечне основных партнёров соорганизатора квир-фестиваля «Бок о бок» в России мы обнаружим Голландскую лотерею почтовых индексов, Amnesty International и МИД Нидерландов», — написал автор публикации.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Министерство Культуры РФ

Если верить телеграм-каналу, то именно по линии МИД Нидерландов и Голландской лотереи почтовых индексов спонсируются основные русофобские проекты в сфере медиа в Восточной Европе. Таким образом получается, что Министерство культуры Российской Федерации утверждает мероприятия, которые организованы русофобами, иностранными вредоносными структурами и профинансированы из-за рубежа, задается вопросом «Рыбарь».

"Да не, бред какой-то. Они же не такие, а это вообще другое. Они же знают правовое поле Российской Федерации и никогда бы не пошли на такое явное нарушение действующего законодательства. Их подставили, они не виноваты», — заканчивает свое расследование ТГ-канал.

Не обошел стороной эту тему и телеграм-канал «Нравственница», по мнению которого Министерство культуры России уже несколько лет если не способствует, то никак и не препятствует проведению ЛГБТ-мероприятий на территории России.

«Причём сделать хорошую мину из серии «ой, а мы и не знали, сейчас особо инициативных накажем» как было в случае с ВкусВиллом у руководства не получится: проведение квир-фестивалей стоит на личном контроле главы министерства. Она правда ещё в январе назвала это «чушью и клеветой», однако соответствующий приказ можно без труда найти на официальном портале», — написал канал.

Как удалось убедиться корреспонденту ИА REGNUM, приводимая телеграм-каналами информация как минимум частично соответствует действительности. В русскоязычном сегменте интернета указывается, что кинофестиваль «Бок о бок» является на данный момент единственным ЛГБТ-фестивалем в России, рассматривающим тематику гомосексуальности в контексте киноиндустрии. Телеграм-канал Российской ЛГБТ-сети активно афиширует это мероприятие. Что касается позиции Минкульта, то на его официальном сайте в списке утвержденных на 2021 год кинофестивалей действительно значится «Бок о бок», запланированный на 11−25 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге.