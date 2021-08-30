Информация о том, что МВД России приняло решение о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде на территории Российской Федерации после его шуток, возбуждающих ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающих их человеческое достоинство, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 августа в социальной сети «ВКонтакте»,

Илларион Прянишников. Шутники. Гостиный двор в Москве. 1865

»И пинка ему на дорожку следовало бы дать. Такого, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнил, какого это — пытаться унизить русских», — пишет Артём Л.

Многие пользователи уверены, что российские правоохранители поступили правильно. Подобных комиков на территории нашей страны быть не должно, пишут граждане.

«Он, видимо, хотел проверить, насколько низко в нашей стране можно опускать русских людей, но не подумал, что связей-то у него нет, а друзья-комики не помогут, потому что ходят плотно под властью», — поделилась своим мнением Елена З.

Некоторые комментаторы отмечают, что Мирзалидзе не имеет никакой неприязни к русской нации, а его шутка просто является неудачной.

«Он просто очень неудачно шутил. Эх, Идрак! Мозги надо иметь и друзей, родных, которые бы вовремя предостерегли от таких шуток», — считает Евгений П.

Часть людей считает, что после такого решения МВД России многие публичные лица задумаются о том, как им себя вести по отношению к русским.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

«Хотя бы задумаются, что мелют порой. Хороший прецедент. То, что он сказал, невозможно сказать случайно, не подумав. Определенно у человека такие взгляды в голове. Может ими дальше делиться в другом месте», — указывает Роман П.

Ряд пользователей указывает, что решение носит не до конца справедливый характер, ведь множество людей может стать невъездными, если другие нации будут обижаться на шутки в свою сторону.

«Честно говоря, я не знаю содержания его «шутки про русских» (ну никак я не слежу за его «творчеством» и вообще впервые слышу это имя), но вообще-то половина анекдотов во всём мире именно про представителей иных этнокультурных традиций, по принципу «мы хорошие — они смешные». Так что, если пойти по этому пути, то всему населению нашей России нужно запретить въезд в Израиль, потому что каждый рассказывал хоть раз в жизни анекдот про какого-нибудь «Абрама» (простите, если кого обидел). А уж про «блондинок» и многочисленных, увы, представителей различных гендерных поисков т.с. тоже каждый знает, что рассказать. Так что смотрим на себя в зеркало, и как-то странновато становится от таких новостей», — отмечает Андрей Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что Мерзалидзе не шутит и непосредственно оскорблял представителей русской национальности.

«Да там он специально поливал русских этим «юмором». Типа смотрите, как я могу вас поливать, но якобы на самом деле это такая шутка, на которую только дураки обижаются. Этот приём знаком каждому с детства. Тот, кто терпит такое к себе отношение, — тот терпила. Чистая провокация!» — убеждён Дмитрий Д.

Напомним, 30 августа на сайте МВД России появилось информация о том, что ведомство приняло решение о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде на территории Российской Федерации после его шуток, возбуждающих ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающих их человеческое достоинство.