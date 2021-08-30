Более 100 республиканцев в палате представителей США 30 августа поставили подписи под обещанием не голосовать за увеличение лимита государственного долга ни при каких обстоятельствах, заявив, что демократы должны «взять на себя ответственность за увеличение потолка долга».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Обещание было дано на фоне того, как демократы в палате представителей одобрили пакет бюджетных предложений на сумму $3,5 трлн, касающийся 2022 финансового года (начнется 1 октября). Республиканцы призвали демократов к ответственности за такие траты.

«Демократы приступили к масштабному и беспрецедентному увеличению расходов на дефицит. Без единого голоса республиканцев они приняли в марте законопроект о борьбе с COVID-19 на сумму $1,9 трлн. Теперь они приняли бюджетную резолюцию на $3,5 трлн, опять же без единого голоса республиканцев», — говорится в письме, подписанном 103 республиканцами в палате представителей.

Отметим, что дефицитными расходам называют сумму, на которую расходы превышают доходы за определенный период времени.

В письме добавляется: «Для того чтобы эти расходы могли быть осуществлены, лимит долга нашей страны должен быть значительно увеличен. Поскольку демократы несут ответственность за расходы, они должны взять на себя ответственность за повышение лимита долга». В свою очередь демократы указали, что республиканцы сами значительно увеличили дефицит, когда находились у власти в течение первых двух лет правления экс-президента США Дональда Трампа, и что повышение лимита государственного долга уже давно является двухпартийной задачей.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«В чем смысл, если каждый принятый законопроект полон фальши, и нам повезло, если 20% от него пойдет на то, для чего он был предназначен. Большая часть идет на их любимые проекты, которые в свою очередь приносят им большие суммы. Неудивительно, что они так упорно борются за то, чтобы сохранить работу за $150 в год, но при этом все являются миллионерами», — пишет billybob150.

«Кого на самом деле больше волнует долг? Это не политический вопрос, друзья, это экономический вопрос. Богатым элитным миллионерам в нашем Конгрессе трудно сказать президенту Джо Байдену, что долг действительно имеет значение, поскольку все, о чем они беспокоятся, — это они сами», — отмечает nelliefox385.

(сс) Alan Levine Конгресс США

«И вы можете быть уверены, что их деньги, вывезенные из страны в валюте, не тронуты инфляцией», — отвечает medusa.

«Что это за штука — «разделение богатства»? Я упорно трудился всю свою жизнь, чтобы иметь возможность безбедно жить на пенсию, путешествовать и наслаждаться гольфом каждую неделю. Я регулярно делал пожертвования в благотворительные организации и заплатил миллионы налогов за сорок пять лет своей продуктивной жизни. Я до сих пор плачу налоги на свою пенсию, инвестиционный доход и дом по высоким ставкам и благодарен за то, что могу это делать. Процитирую Черчиля: «Вы не можете сделать бедных богатыми, сделав богатых бедными», — рассказывает TheFuneralSinger.

«Что меня поражает, так это когда они говорят, что потратили $2 трлн в Афганистане за 20 лет, и одновременно демократы хотят потратить $3,5 трлн за раз!», — комментирует DownhillFast.

«Вот мы и пришли — в конце концов, лимит будет поднят. Это не расходы, это то, что уже потрачено. Вопрос только в том, как долго демократы будут покрывать правительство и кого избиратели будут винить, когда демократы в конце концов поднимут лимит», — размышляет tennesseegator.

«Технически США уже объявили дефолт по своему долгу. Тот факт, что это не было новостью, когда это произошло в конце июля, — вот что должно пугать нас всех», — указывает koofasa.

«Нам не нужно поднимать потолок долга. Вместо этого нам следует разогнать профсоюзы государственных служащих и уволить > 50% государственных служащих, которые совершенно бесполезны. Такие государственные учреждения позволяют сотрудникам дремать за рабочим столом, потому что у них больше сотрудников, чем работы. Они раздувают фонд заработной платы и другие расходы, чтобы оправдать увеличение бюджета на следующий год», — уверен steve319.

«В частном бизнесе, если менеджер находит способ выполнить работу с меньшей рабочей силой и меньшим бюджетом, его продвигают на более высокую руководящую должность; в правительстве, если менеджер делает то же самое, ему снижают зарплату, поскольку зарплата в правительстве основана не на достижениях, а на количестве сотрудников (продуктивных или нет), которыми вы руководите. Как вы думаете, по какому пути пойдут менеджеры в частной промышленности, а по какому — государственные? Хуже всего то, что правительство стало пожизненной карьерой на всех уровнях, а не ограниченной по времени государственной обязанностью, которую нужно добросовестно выполнить, чтобы потом пойти домой! Именно таким оно и должно было быть», — считает medusa.

(сс) Dan Scavino Конгресс США

«Профсоюзы государственных служащих — враг №1 налогоплательщиков», — отвечает miljen.

«Правительство должно быть меньше. Исследования показывают, что по меньшей мере 25% всех федеральных рабочих мест не нужны. Ликвидируйте их все. Правительство должно нести ответственность за свои расходы. Увеличивая лимит долга, вы просто показываете, что правительство вышло из-под контроля. Правительство должно ставить на первое место страну, а не партию и повестку дня этой партии. Это относится к обеим партиям», — размышляет randomthoughts332.

«Единственный способ добиться этого — избавиться от всех избранных чиновников в Конгрессе и начать все с чистого листа», — отвечает specops341.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга, это означает, что его предельное значение снова начало действовать.

К концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Если Конгресс не приостановит действие лимита или не увеличит его, то министерству финансов США придется идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США к концу года окажутся на пороге неисполнения расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.

Ранее появилась статистика Центра стратегических разработок (ЦСР), согласно которой лидерами по государственному долгу оказались Япония, США и Великобритания.