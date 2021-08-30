Министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях высказался о дальности поражения, скорости и точности российского гиперзвукового оружия: «У нас, естественно, в перспективе, причём совсем недалёкой, увеличение дальности, в том числе гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия».

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Важность адаптации носителей к новым системам вооружений глава минобороны отметил отдельно: «Вы понимаете, что мы не можем под каждую ракету делать новый самолёт или новый корабль. Мы должны сделать так, чтобы у нас одна пусковая установка была для всех. Эта работа идёт. Уже сегодня нам есть не то что показать, нам есть чем оберегать страну».

Рассмотрим варианты увеличения дальности поражения стоящих на вооружении и перспективных российских гиперзвуковых ракет.

Если говорить о дальности поражения гиперзвуковых ракетных комплексов стратегического назначения, то дальность ракетного комплекса 15П771 «Авангард» увеличить не получится. Данный комплекс конструктивно включает ракету-носитель в виде баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и один планирующий гиперзвуковой боевой блок 15Ю71.

Просто нет смысла рассматривать вариант модернизации баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, впервые поставленной на боевое дежурство в 1979 году. Да и нынешняя дальность поражения ракетного комплекса 15П771 «Авангард», более 10 тысяч километров, вполне соответствует его боевому предназначению.

Однако увеличение дальности поражения именно стратегическим гиперзвуковым ракетным комплексом достигается в варианте использования в качестве носителя трёх планирующих гиперзвуковых боевых блоков 15Ю71 «Авангард» перспективной МБР РС-28 «Сармат». Максимальная дальность полёта МБР РС-28 «Сармат» составляет 18 тысяч километров и зависит от варианта оснащения.

Минобороны России Визит Сергея Шойгу на Красноярский машиностроительный завод. Предприятие готово к выполнению долгосрочного контракта на поставку в Вооруженные силы РФ новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат»

Несложно увеличить дальность поражения гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал». Сейчас в качестве носителя «Кинжала» используется истребитель-перехватчик МиГ-31К, который несёт одну такую ракету. Дальность её полёта составляет 2 тысячи километров.

Достаточно в качестве носителя использовать другой самолёт, например, дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 и его модернизированную версию Ту-22М3М. Он, кстати, сможет нести 3−4 «Кинжала».

Дальность поражения гиперзвуковым ракетным комплексом воздушного базирования «Кинжал» увеличится за счёт большего боевого радиуса действия Ту-22М3/Ту-22М3М. Надо также учитывать, что версия Ту-22М3М будет иметь штангу дозаправки в воздухе. Таким образом, увеличивается как мощность залпа (в 3−4 раза), так и дальность поражения.

Дальность полёта российской перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования ЗМ22 «Циркон» составляет более 1 тысячи километров. Ракета обладает уникальными характеристиками. Например, её скорость достигает 8−9 Махов. Одно попадание «Циркона» выводит из строя любой крупный надводный корабль, в том числе авианосец.

В данном случае увеличение дальности возможно лишь за счёт улучшения лётно-технических характеристик самой ракеты. И, конечно же, ответ на данный вопрос знают только разработчики «Циркона».

Kremlin.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31, несущий ракету «Кинжал»

Ракета будет развёртываться как на надводных кораблях, так и на подводных лодках. Тут нельзя не упомянуть об универсальности её пусковой установки. Речь идёт об универсальном корабельном стрелковом комплексе 3С14 (УКСК). Это вертикальная пусковая установка, способная запускать одновременно все виды российских крылатых ракет, в том числе и перспективных («Циркон»).

УКСК 3С14 создавался для надводного флота, но есть модификация и для подводных лодок. Испытательные пуски «Циркона» с борта фрегата «Адмирал Горшков» осуществлялись как раз из данного комплекса. Такие комплексы имеют российские подводные лодки четвёртого поколения. Кроме того, командованием флота было принято решение об оснащении ими и подводных лодок третьего поколения.

Как раз про адаптацию носителей к новым видам оружия и говорил Сергей Шойгу. С технической точки зрения на примере «Циркона» видно, что задача иметь одну пусковую установку как для надводных, так и подводных носителей решена.

Не составит сложности иметь для ракеты «Циркон» и пусковую установку наземного базирования. Тем более что концерном «Моринформсистема-Агат» уже создан контейнерный комплекс ракетного оружия Club-K. В состав боевой единицы комплекса Club-K входят один-четыре универсальных стартовых модуля, размещённых в стандартных морских контейнерах.

Минобороны России Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», носитель ракеты «Циркон»

Конечно же, адаптация универсальной пусковой установки для надводных, подводных, наземных платформ на воздушную платформу является более сложной технической задачей. В открытой печати пока нет таких примеров. Однако, по словам министра обороны РФ, «эта работа идёт».

Таким образом, Россия располагает всеми необходимыми возможностями для решения задач увеличения дальности поражения гиперзвукового оружия и задач адаптации носителей к новым системам вооружений. Конкретные результаты мы увидим в ближайшее время.