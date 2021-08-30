С Колымы уехали 3/4 населения. Как сохранить оставшихся?
Главная проблема Магаданской области — отъезд населения, в 1990-е походивший на массовое бегство. Сложившиеся отрасли экономики не настолько интересны жителям, чтобы они держались за «малую родину» обеими руками. Людям нужен туризм, чтобы «кормиться» вокруг него, но в Магадане он в зачаточном состоянии — годовой турпоток всего 2,5 тысячи человек. Пару лет назад власти Магаданской области сделали туризм одним из приоритетов и предложили крупному бизнесу стать его локомотивом, чтобы задействовать одну из уникальностей Магадана — длительный горнолыжный сезон.
О том, как Магадан станет уникальным местом для горнолыжников, рассказал депутат Магаданской областной думы, директор по развитию «Маг Си Интернешнл», Петр Голубовский.
Петр Голубовский: По динамике оттока населения Магаданская область — лидер. В 1987 году здесь жили 550 000 человек, сейчас — 140 000, и за прошлый год уехали еще 3,5 тысячи человек. Это ведет к коллапсу Колымы. Туризм может стать драйвером для закрепления населения, для создания новой отрасли экономики непосредственно в интересах жителей.
Владимир Станулевич: В Магадане скоро откроется круглогодичная горнолыжная трасса. Какой она будет?
Петр Голубовский: Как говорят на флоте — полагаем быть открытию в октябре месяце. Подведено электричество, завезены снеговые пушки, устанавливаются новые подъемники. В октябре попробуем уже запустить горнолыжный склон. Основные характеристики склона: высота — 260 м, длина — 1 километр, количество трасс — 2. Дорога от Магадана до горнолыжки капитально отремонтирована, через год закончат круглосуточное освещение, и от центра города до лыж будет 8−10 минут езды.
Не было ни одного года, когда в конце сентября на склоне не было бы отрицательной температуры. В сентябре по ночам на горнолыжном комплексе — 16 градусов, а для работы снежных пушек нужно — 5. В этом уникальное конкурентное преимущество Магадана перед всеми территориями дорогой нашему сердцу РФ.
В мире таких аналогов, скорее всего, нет. Начало катания в конце октября имеется на финском курорте Леви, они используют прошлогодний снег, который сгребают в гурты, укрывают теплоизоляционным материалом и используют как основу для спусков.
Владимир Станулевич: Еще какие горнолыжные преимущества у Магадана?
Петр Голубовский: Кто сейчас планирует кататься в Альпах? Никто! Когда еще наши вакцины будут признаны в Европе? К большому моему горю и сожалению, потому что люблю Альпы.
Сочи перегружены, там «дикие» цены, столпотворение на подъемник по 30−40 минут. В Магадане гарантировано отсутствие очередей, разумные цены по проживанию и питанию.
Полет из Москвы до Магадана составляет те же 7 часов, как через Мюнхен лететь в Тироль — 3 часа лета, плюс 4 часа на автобусе. Инструктор в Австрии стоит 80 евро в час, в Магадане 300−400 рублей в час.
Авиабилеты из Москвы на зимний период — 24 000 рублей в оба конца. Сутки в гостинице 2−3 звезды — от 2500−5000. На группы 100−200 человек уже сейчас можно найти размещение в зимнее время.
Владимир Станулевич: Как называется гора?
Петр Голубовский: Официального названия у нее нет, а горнолыжный комплекс в микрорайоне Солнечный города Магадана называется «Снегорка». Нижняя точка — 145 м над уровнем моря, верхняя — 430 м, в перспективе увеличение до 550−600 м, если мы зайдем под федеральную программу «Туризм».
Владимир Станулевич: В катании будет бесснежный перерыв или вы его «закроете» искусственным снегом?
Петр Голубовский: У нас отрицательные температуры переходят в положительные в ночное время только в середине мая. То есть мы можем насыпать хоть 20 метров искусственного снега, техническая возможность есть. В этом году мы сделаем гарантированный сезон по конец июня. Удерживая снежный массив в рабочем состоянии, мы можем дойти до круглогодичного. Пока общая продолжительность катания — 9−10 месяцев.
Для сравнения, на Сахалине сезон длится где-то 2,5 месяца, на Камчатке устойчивый снежный покров на трассах около 5 месяцев. В Сочи тоже пишут о 5 месяцах, но надо забираться на 3−3,5 тысячи метров, что некомфортно для массового катания. У нас же нижние станции — на высоте уровня моря.
Пока мы нарабатываем опыт генерации снега и эксплуатации. В Магадане специалисты по генерации снега мирового уровня, они занимались Сочинской олимпиадой.
Владимир Станулевич: А какие температуры по сезонам?
Петр Голубовский: Средняя температура в октябре — 0,6 градуса. Самый холодный февраль — 15,3, в мае — +2,8 при большой инсоляции. Зимой в Магадане в три раза больше солнечных часов, чем в Петербурге, на одинаковой с ним широте, и в два раза больше солнечных часов, чем в Москве.
Владимир Станулевич: С природой в России хорошо, а вот с комфортом, питанием, туалетами хуже. Что в этом отношении ждет путешественников?
Петр Голубовский: Горнолыжный комплекс «Снегорка» эксплуатируется уже 15 лет, здесь набили все мыслимые «шишки». Есть фаст-фуд, буфет, питание на открытом воздухе, так называемый «русский дворик», лучший в регионе ресторан «Перевал» на 80 человек. В нем не гнушаются питаться члены правительства, депутаты, руководители госкорпораций.
Владимир Станулевич: Что предлагают на обед-ужин этим уважаемым людям?
Петр Голубовский: Морепродукты, крабы, трубач, которого нигде, кроме нас, в России не делают. Свежайшая европейская кухня. Плюс горнолыжного комплекса — он располагается на расстоянии 10 км от Магадана, где 15−20 ресторанов.
Владимир Станулевич: Я не понял, что называется в меню «пупки рыб»?
Петр Голубовский: «Пупки рыб» — это самая жирная часть нижних плавников. У лососевых, как у человека, самый жир на пузичке находится. Поэтому те колтычки, которые окружают крепление нижних плавников у лосося, раньше выбрасывали, а лишь потом поняли эту тему.
Владимир Станулевич: Как размещаются туристы?
Петр Голубовский: В Магадане всего 750 мест проживания, мы катастрофически отстаем по количеству от Камчатки и Сахалина. Ради интереса в поисковике на Booking.com забейте Камчатку и обнаружите очень много частных предложений. Сдача жилья в зимнее время — отдельная отрасль экономики, хотелось бы, чтобы она возникла в Магадане — чтобы наш город стал немножечко Сочи, где бабушка с домиком уже обеспечена.
За последний год магаданские предприниматели вложились в создание гостиничного фонда на 150−200 мест. Гостиницу строит фирма «Полиметалл», строит отель крупный местный предприниматель Донцов.
Правительство Магаданской области начинает строительство жилого комплекса «Гороховое поле» — 20-миллиардного проекта по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья общей площадью 200 000 кв. м. Кстати, это самый крупный жилищный проект в истории Северо-Востока. Квартиры здесь добавят мест размещения, в рамках проекта планируются и гостиницы.
Владимир Станулевич: С какими горнолыжными курортами в России Магадан вступает в конкуренцию?
Петр Голубовский: В октябре-ноябре ни с кем, в апреле-июне тоже ни с кем — у нас 5 месяцев полнейшего отсутствия конкуренции. Опять же, говорить о конкуренции в России смешно. В Австрии 8000 км лыжных трасс, рядом Италия, Швейцария, Франция и Германия. И никто не говорит, что Ишгль конкурирует с Сант-Антоном, а Зёльден — с Китцбюэлем. А в России Сочи «пыжатся» выйти на целых 100 километров трасс, на Камчатке гора Морозная — целых 5 км, на Сахалине где-то 15−18 км. А в Магадане сейчас 8 км, и гондольно-кресельная дорога даст еще как минимум 15 км.
Владимир Станулевич: В Европе огромный туристический поток, а сколько в Магадане?
Петр Голубовский: Официально 2−2,5 тысячи человек в год, реально около 5 тыс. Сахалин и Камчатка называют цифры 260−280 тысяч. Собираем только 1−2% от их показателей, но мы не в 100 раз хуже Камчатки! При соответствующем имидже у нас будет 10% турпотока Камчатки, а это рост в 10 раз!
Владимир Станулевич: Крупные вложения в туризм — рисковые, их должно подстраховывать своими вложениями в инфраструктуру государство. Горнолыжка подпадает под национальный проект «Туризм»?
Петр Голубовский: Подпадает. Губернатор Сергей Носов поддерживает проект, но взял паузу на проверку ранней снегогенерации и посмотреть, насколько горные лыжи вызовут туристический интерес на Дальнем Востоке и в Москве. Москва — главный потенциальных пользователь данного комплекса.
То, что сейчас делается, это «приглашение к танцу» федерального финансирования. «Маг-Си Интернешнл» за 15 лет вложила туда полмиллиарда рублей, в этом году вкладывает еще 150 миллионов. Если частники вкладывают такие деньги, неплохо бы и государству поучаствовать. Ему надо вложиться в гондольно-кресельную дорогу, как на Сахалине.
Тогда у нас будет сформирован горнолыжный кластер, и мы поставим вопрос о создании Федерального центра подготовки по зимним вида спорта — трамплин, двоеборье, беговые лыжи, горные лыжи, сноуборд. Таких федеральных центров в России сейчас всего два — в пермском городе Чайковский и под Петербургом.
Владимир Станулевич: Что еще уникального в дополнение к горным лыжам предложит туристам Магадан?
Петр Голубовский: Мэрия уже приступила к строительству трёх трамплинов и 4-местной кресельной дороги. Губернатор Сергей Носов загорелся идеей морского отдыха — круглогодичной Марины. Таких торосов, как в Тауйской губе, нет ни на Камчатке, ни во Владивостоке. Это очень редкое явление природы, туристы едут туда, чтобы сделать «селфи» на фоне льдин 5-метровой высоты. А зимние шторма дают наплеск морских вод на высоту 10 метров.
Горнолыжник, приехавший в Магадан, может заняться зимней рыбалкой и ловлей краба. Строится спорткомплекс «Президентский», запускается в 280 км от города комплекс «Талая» с уникальными горячими источниками и грязям. Его инвестор взял за основу проекта отель «Мрия» в Крыму. В 40 км от Магадана находится заповедник на острове Завьялова.
Почему меня особенно задевает Сахалин? Сахалинцы говорят, у нас на первом месте горнолыжка, на втором — остров Монерон и третьем — горячие источники. Продолжительность сезона магаданской горнолыжки дольше сахалинского минимум в 3,5 раза. Горячие источники на порядок интереснее, и наш остров Завьялова против их острова Монерон, как «столяр супротив плотника». Остров Завьялова гораздо интереснее, это горный массив с высотой более 1000 м, где живут снежные бараны и овцебыки, текут 50 водопадов, падающих с высоты 500−800 метров. Красота необычайная!
Владимир Станулевич: Вам надо не ограничиваться стихийным туризмом, а приглашать лыжные федерации и клубы, вести переговоры с отдельными спортсменами,.
Петр Голубовский: Я встречался в Москве с членами Федерации горнолыжного спорта России, встреча была с директором Центра КАНТ. Они говорят, что главной проблемой в стране является постановка ребенка или юноши на горные лыжи. Тренер сборной Москвы по горным лыжам, воспитанник магаданской спортшколы, обещает, что если в Магадане снег будет в октябре, он привезет сюда ребят. А молодежных, юниорских, олимпийских сборных в России — 26.
Наш склон именно для начинающих. На горнолыжных курортах 80% — это начинающие, спортсменов всего 3−5% от общего количества катающихся. Мы будем себя нацеливать на массовость и на тех, кто делает первые шаги на лыжах. Чем мы хуже Альп, где детей на лыжи ставят в любой деревушке?
Владимир Станулевич: Кого из известных спортсменов-лыжников Вы хотели бы постоянно видеть в Магадане?
Петр Голубовский: 14-кратную чемпионку Елену Вяльбе. Она давно помогает городу по всем вопросам. Ее авторитет поможет в реализации нашего проекта.