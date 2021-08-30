Главная проблема Магаданской области — отъезд населения, в 1990-е походивший на массовое бегство. Сложившиеся отрасли экономики не настолько интересны жителям, чтобы они держались за «малую родину» обеими руками. Людям нужен туризм, чтобы «кормиться» вокруг него, но в Магадане он в зачаточном состоянии — годовой турпоток всего 2,5 тысячи человек. Пару лет назад власти Магаданской области сделали туризм одним из приоритетов и предложили крупному бизнесу стать его локомотивом, чтобы задействовать одну из уникальностей Магадана — длительный горнолыжный сезон.

П.Голубовский По желанию предлагается и такое завершение спуска

О том, как Магадан станет уникальным местом для горнолыжников, рассказал депутат Магаданской областной думы, директор по развитию «Маг Си Интернешнл», Петр Голубовский.

Личный архив Петра Голубовского Петр Голубовский, депутат Магаданской областной Думы

Петр Голубовский: По динамике оттока населения Магаданская область — лидер. В 1987 году здесь жили 550 000 человек, сейчас — 140 000, и за прошлый год уехали еще 3,5 тысячи человек. Это ведет к коллапсу Колымы. Туризм может стать драйвером для закрепления населения, для создания новой отрасли экономики непосредственно в интересах жителей.

Владимир Станулевич: В Магадане скоро откроется круглогодичная горнолыжная трасса. Какой она будет?

Петр Голубовский: Как говорят на флоте — полагаем быть открытию в октябре месяце. Подведено электричество, завезены снеговые пушки, устанавливаются новые подъемники. В октябре попробуем уже запустить горнолыжный склон. Основные характеристики склона: высота — 260 м, длина — 1 километр, количество трасс — 2. Дорога от Магадана до горнолыжки капитально отремонтирована, через год закончат круглосуточное освещение, и от центра города до лыж будет 8−10 минут езды.

Не было ни одного года, когда в конце сентября на склоне не было бы отрицательной температуры. В сентябре по ночам на горнолыжном комплексе — 16 градусов, а для работы снежных пушек нужно — 5. В этом уникальное конкурентное преимущество Магадана перед всеми территориями дорогой нашему сердцу РФ.

В мире таких аналогов, скорее всего, нет. Начало катания в конце октября имеется на финском курорте Леви, они используют прошлогодний снег, который сгребают в гурты, укрывают теплоизоляционным материалом и используют как основу для спусков.

Пресс-служба мэрии Магадана Магадан раскинулся на берегу бухты Нагаева

Владимир Станулевич: Еще какие горнолыжные преимущества у Магадана?

Петр Голубовский: Кто сейчас планирует кататься в Альпах? Никто! Когда еще наши вакцины будут признаны в Европе? К большому моему горю и сожалению, потому что люблю Альпы.

Сочи перегружены, там «дикие» цены, столпотворение на подъемник по 30−40 минут. В Магадане гарантировано отсутствие очередей, разумные цены по проживанию и питанию.

Полет из Москвы до Магадана составляет те же 7 часов, как через Мюнхен лететь в Тироль — 3 часа лета, плюс 4 часа на автобусе. Инструктор в Австрии стоит 80 евро в час, в Магадане 300−400 рублей в час.

Авиабилеты из Москвы на зимний период — 24 000 рублей в оба конца. Сутки в гостинице 2−3 звезды — от 2500−5000. На группы 100−200 человек уже сейчас можно найти размещение в зимнее время.

Владимир Станулевич: Как называется гора?

Петр Голубовский: Официального названия у нее нет, а горнолыжный комплекс в микрорайоне Солнечный города Магадана называется «Снегорка». Нижняя точка — 145 м над уровнем моря, верхняя — 430 м, в перспективе увеличение до 550−600 м, если мы зайдем под федеральную программу «Туризм».

Владимир Станулевич: В катании будет бесснежный перерыв или вы его «закроете» искусственным снегом?

Петр Голубовский: У нас отрицательные температуры переходят в положительные в ночное время только в середине мая. То есть мы можем насыпать хоть 20 метров искусственного снега, техническая возможность есть. В этом году мы сделаем гарантированный сезон по конец июня. Удерживая снежный массив в рабочем состоянии, мы можем дойти до круглогодичного. Пока общая продолжительность катания — 9−10 месяцев.

Для сравнения, на Сахалине сезон длится где-то 2,5 месяца, на Камчатке устойчивый снежный покров на трассах около 5 месяцев. В Сочи тоже пишут о 5 месяцах, но надо забираться на 3−3,5 тысячи метров, что некомфортно для массового катания. У нас же нижние станции — на высоте уровня моря.

Пока мы нарабатываем опыт генерации снега и эксплуатации. В Магадане специалисты по генерации снега мирового уровня, они занимались Сочинской олимпиадой.

П.Голубовский Власти Магадана считают, что скоро обеспечат гостей города и его жителей круглогодичным катанием на горных лыжах

Владимир Станулевич: А какие температуры по сезонам?

Петр Голубовский: Средняя температура в октябре — 0,6 градуса. Самый холодный февраль — 15,3, в мае — +2,8 при большой инсоляции. Зимой в Магадане в три раза больше солнечных часов, чем в Петербурге, на одинаковой с ним широте, и в два раза больше солнечных часов, чем в Москве.

Владимир Станулевич: С природой в России хорошо, а вот с комфортом, питанием, туалетами хуже. Что в этом отношении ждет путешественников?

Петр Голубовский: Горнолыжный комплекс «Снегорка» эксплуатируется уже 15 лет, здесь набили все мыслимые «шишки». Есть фаст-фуд, буфет, питание на открытом воздухе, так называемый «русский дворик», лучший в регионе ресторан «Перевал» на 80 человек. В нем не гнушаются питаться члены правительства, депутаты, руководители госкорпораций.

Владимир Станулевич: Что предлагают на обед-ужин этим уважаемым людям?

Петр Голубовский: Морепродукты, крабы, трубач, которого нигде, кроме нас, в России не делают. Свежайшая европейская кухня. Плюс горнолыжного комплекса — он располагается на расстоянии 10 км от Магадана, где 15−20 ресторанов.

Владимир Станулевич: Я не понял, что называется в меню «пупки рыб»?

Петр Голубовский: «Пупки рыб» — это самая жирная часть нижних плавников. У лососевых, как у человека, самый жир на пузичке находится. Поэтому те колтычки, которые окружают крепление нижних плавников у лосося, раньше выбрасывали, а лишь потом поняли эту тему.

Владимир Станулевич: Как размещаются туристы?

Петр Голубовский: В Магадане всего 750 мест проживания, мы катастрофически отстаем по количеству от Камчатки и Сахалина. Ради интереса в поисковике на Booking.com забейте Камчатку и обнаружите очень много частных предложений. Сдача жилья в зимнее время — отдельная отрасль экономики, хотелось бы, чтобы она возникла в Магадане — чтобы наш город стал немножечко Сочи, где бабушка с домиком уже обеспечена.

За последний год магаданские предприниматели вложились в создание гостиничного фонда на 150−200 мест. Гостиницу строит фирма «Полиметалл», строит отель крупный местный предприниматель Донцов.

Правительство Магаданской области начинает строительство жилого комплекса «Гороховое поле» — 20-миллиардного проекта по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья общей площадью 200 000 кв. м. Кстати, это самый крупный жилищный проект в истории Северо-Востока. Квартиры здесь добавят мест размещения, в рамках проекта планируются и гостиницы.

П.Голубовский Сноуборд на склоне Снегорки

Владимир Станулевич: С какими горнолыжными курортами в России Магадан вступает в конкуренцию?

Петр Голубовский: В октябре-ноябре ни с кем, в апреле-июне тоже ни с кем — у нас 5 месяцев полнейшего отсутствия конкуренции. Опять же, говорить о конкуренции в России смешно. В Австрии 8000 км лыжных трасс, рядом Италия, Швейцария, Франция и Германия. И никто не говорит, что Ишгль конкурирует с Сант-Антоном, а Зёльден — с Китцбюэлем. А в России Сочи «пыжатся» выйти на целых 100 километров трасс, на Камчатке гора Морозная — целых 5 км, на Сахалине где-то 15−18 км. А в Магадане сейчас 8 км, и гондольно-кресельная дорога даст еще как минимум 15 км.

Владимир Станулевич: В Европе огромный туристический поток, а сколько в Магадане?

Петр Голубовский: Официально 2−2,5 тысячи человек в год, реально около 5 тыс. Сахалин и Камчатка называют цифры 260−280 тысяч. Собираем только 1−2% от их показателей, но мы не в 100 раз хуже Камчатки! При соответствующем имидже у нас будет 10% турпотока Камчатки, а это рост в 10 раз!

Владимир Станулевич: Крупные вложения в туризм — рисковые, их должно подстраховывать своими вложениями в инфраструктуру государство. Горнолыжка подпадает под национальный проект «Туризм»?

Петр Голубовский: Подпадает. Губернатор Сергей Носов поддерживает проект, но взял паузу на проверку ранней снегогенерации и посмотреть, насколько горные лыжи вызовут туристический интерес на Дальнем Востоке и в Москве. Москва — главный потенциальных пользователь данного комплекса.

То, что сейчас делается, это «приглашение к танцу» федерального финансирования. «Маг-Си Интернешнл» за 15 лет вложила туда полмиллиарда рублей, в этом году вкладывает еще 150 миллионов. Если частники вкладывают такие деньги, неплохо бы и государству поучаствовать. Ему надо вложиться в гондольно-кресельную дорогу, как на Сахалине.

Тогда у нас будет сформирован горнолыжный кластер, и мы поставим вопрос о создании Федерального центра подготовки по зимним вида спорта — трамплин, двоеборье, беговые лыжи, горные лыжи, сноуборд. Таких федеральных центров в России сейчас всего два — в пермском городе Чайковский и под Петербургом.

Владимир Станулевич: Что еще уникального в дополнение к горным лыжам предложит туристам Магадан?

Петр Голубовский: Мэрия уже приступила к строительству трёх трамплинов и 4-местной кресельной дороги. Губернатор Сергей Носов загорелся идеей морского отдыха — круглогодичной Марины. Таких торосов, как в Тауйской губе, нет ни на Камчатке, ни во Владивостоке. Это очень редкое явление природы, туристы едут туда, чтобы сделать «селфи» на фоне льдин 5-метровой высоты. А зимние шторма дают наплеск морских вод на высоту 10 метров.

Горнолыжник, приехавший в Магадан, может заняться зимней рыбалкой и ловлей краба. Строится спорткомплекс «Президентский», запускается в 280 км от города комплекс «Талая» с уникальными горячими источниками и грязям. Его инвестор взял за основу проекта отель «Мрия» в Крыму. В 40 км от Магадана находится заповедник на острове Завьялова.

Почему меня особенно задевает Сахалин? Сахалинцы говорят, у нас на первом месте горнолыжка, на втором — остров Монерон и третьем — горячие источники. Продолжительность сезона магаданской горнолыжки дольше сахалинского минимум в 3,5 раза. Горячие источники на порядок интереснее, и наш остров Завьялова против их острова Монерон, как «столяр супротив плотника». Остров Завьялова гораздо интереснее, это горный массив с высотой более 1000 м, где живут снежные бараны и овцебыки, текут 50 водопадов, падающих с высоты 500−800 метров. Красота необычайная!

П.Голубовский Горнолыжная база «Снегорка» находится в 10 минутах езды от Магадана.

Владимир Станулевич: Вам надо не ограничиваться стихийным туризмом, а приглашать лыжные федерации и клубы, вести переговоры с отдельными спортсменами,.

Петр Голубовский: Я встречался в Москве с членами Федерации горнолыжного спорта России, встреча была с директором Центра КАНТ. Они говорят, что главной проблемой в стране является постановка ребенка или юноши на горные лыжи. Тренер сборной Москвы по горным лыжам, воспитанник магаданской спортшколы, обещает, что если в Магадане снег будет в октябре, он привезет сюда ребят. А молодежных, юниорских, олимпийских сборных в России — 26.

Наш склон именно для начинающих. На горнолыжных курортах 80% — это начинающие, спортсменов всего 3−5% от общего количества катающихся. Мы будем себя нацеливать на массовость и на тех, кто делает первые шаги на лыжах. Чем мы хуже Альп, где детей на лыжи ставят в любой деревушке?

Владимир Станулевич: Кого из известных спортсменов-лыжников Вы хотели бы постоянно видеть в Магадане?

Петр Голубовский: 14-кратную чемпионку Елену Вяльбе. Она давно помогает городу по всем вопросам. Ее авторитет поможет в реализации нашего проекта.