В России добывается примерно половина морских биоресурсов, которые добывались в СССР. Одна из причин — разрушенные рыбные порты. Решить эту проблему хочет новая корпорация — «Рыба.РФ». Чем она будет заниматься, ИА REGNUM рассказал председатель её наблюдательного совета Александр Крутиков, в недавнем прошлом замглавы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

МАММ МДФ Рыбаки оценивают улов. 1965

Владимир Станулевич: Что такое «Корпорация «Рыба.РФ»?

Александр Крутиков: Корпорация «Рыба.РФ» — это инвестиционное товарищество, созданное группой компаний «Антей» и Северо-Западным Рыбопромышленным Консорциумом для осуществления совместных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс страны.

Приоритетный проект корпорации — это создание сети современных рыбных портов на территории Арктической зоны и Дальнего Востока, включающих новые холодильные мощности, инфраструктуру для передержки живых водных биоресурсов, производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью и последующей перевозки рыбной продукции в рефконтейнерах.

Каждый участник инвестиционного товарищества остаётся самостоятельной компанией. Форма инвестиционного товарищества даёт возможность присоединения к нему любого другого партнера, желающего осуществлять совместную инвестиционную деятельность.

Насколько я знаю позицию тех партнеров, которые приняли решение такое товарищество создать, они заинтересованы в том, чтобы подключались и другие рыбопромышленники. Создание современной инфраструктуры для хранения, перевалки, перевозки рыбной продукции — очень капиталоемкое дело. Две компании, о которых шла речь, могут с этим справиться, но создаваемая инфраструктура предназначена для всех рыбопромышленников, и мы будем рады, если кто-то присоединится.

Задача корпорации в том, чтобы сделать инвестиции максимально эффективными, доходными, быстроокупаемыми — с привлечением государственной поддержки, длинных и дешёвых займов банков и институтов развития. Команда «Рыбы.РФ» формируется из числа лучших на рынке специалистов, обладающих компетенциями для решения такой задачи.

Личный архив Александра Крутикова Александр Крутиков, председатель наблюдательного совета корпорации «Рыба.РФ»

Владимир Станулевич: У всех разное понимание «больших инвестиций». О каких суммах идет речь?

Александр Крутиков: Для реализации проекта комплексного развития рыбной логистики, включая рыбные порты в Мурманске, на Камчатке, Сахалине и в Приморье, потребуется порядка 40−50 миллиардов рублей. Вытащить такой проект способны только крупные рыбопромышленные компании нашей страны…

Владимир Станулевич: И крупные банки с государственным участием, типа ВЭБа. Даже название «Рыба.РФ» — стиль ВЭБа. Корпорация с ним как-то связана?

Александр Крутиков: ВЭБ — это ключевой институт развития в нашей стране, оператор фабрики проектного финансирования. У ВЭБа есть дополнительный инструментарий поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике, в том числе длинное и дешёвое финансирование. Мы рассматриваем ВЭБ в качестве стратегического партнёра и планируем на предстоящем Восточном экономическом форуме подписать соглашение с ним о стратегическом сотрудничестве.

Владимир Станулевич: Почему выбраны именно эти четыре порта?

Александр Крутиков: Мурманск — центр рыбодобычи в Северном рыбохозяйственном бассейне. Камчатский край, Сахалин и Приморье — крупнейшие рыбодобывающие регионы на востоке страны. Создание рыбных портов на их территории позволит сформировать базу для создания единой цепочки поставки рыбной продукции в центральную часть России и страны Европы как с применением железнодорожной инфраструктуры, так и Северного морского пути. Мы будем готовы по мере развития проекта рассматривать и другие географические точки.

Владимир Станулевич: Корпорация «Рыба.РФ» получит квоты и будет ловить рыбу?

Александр Крутиков: Нет. Корпорация «Рыба.РФ» не планирует и не будет участвовать в вылове рыбы. У неё другое предназначение. Более того, её правовой статус не отвечает требованиям законодательства о рыболовстве к получателям рыбных квот.

МАММ/МДФ «Сколько рыбы у нас!». Остров Сахалин. 1953

Владимир Станулевич: В отрасли кадровая проблема — разрыв между потребностями рыбаков и учебными программами. Подготовка кадров и работа с наукой в планах «Рыбы.РФ»?

Александр Крутиков: Безусловно. Миссия корпорации — стать полноценным институтом развития рыбохозяйственного комплекса. Мы будем работать с высшими и средними специальными учебными заведениями по подготовке специалистов для рыбной отрасли. Будем помогать им привлекать инвестиции для модернизации своей учебной базы, повышения качества образования. В этом контексте не могу не упомянуть и рыбопромышленный техникум в Архангельске, к сохранению жизни которого я имел непосредственное отношение, работая на госслужбе. В итоге он стал частью САФУ и получил федеральное финансирование на модернизацию. Таких примеров должно быть больше. Уже сейчас нужно работать на перспективу: за любыми большими инвестициями всегда идёт рост спроса на кадры.

Владимир Станулевич: Наука интересует «Рыбу.РФ»?

Александр Крутиков: От науки в отрасли зависит практически всё. Именно наука определяет общий допустимый улов, на основании научного заключения вводятся новые или ограничиваются существующие промыслы. Мы заинтересованы в том, чтобы наука была эффективной, будем находить механизмы её поддержки.

Владимир Станулевич: Какие полномочия у наблюдательного совета корпорации, который Вы возглавили? И почему Александр Крутиков, который занимался Арктикой, решил заняться рыбой?

Александр Крутиков: Помимо наблюдательного совета инвестиционного товарищества, я возглавлю еще и управляющую компанию Корпорации «Рыба.РФ», на базе которой уже сегодня формируется достаточно сильная команда. Вся исполнительская деятельность будет осуществляться этой управляющей компанией: представление интересов товарищества, взаимодействие с другими участниками отрасли, с органами государственной власти, организация сборки и реализации инвестиционных проектов, привлечение мер поддержки, финансирования и т.д.

С отраслью я знаком не понаслышке. В период работы в Минвостокразвития России я был одним из авторов и разработчиков механизма инвестиционных квот на вылов рыбы, который сегодня успешно реализуется. Конечно, тогда не было мысли о дальнейшей работе в отрасли. Но сегодня в ней, на самом деле, инвестиционные процессы только запускаются, есть огромный и пока не реализованный потенциал. Как мне кажется, у меня есть понимание, как инвестиции в рыбохозяйственном комплексе сделать эффективными и как решить проблемы, с которыми сталкивается отраслевой бизнес. Мой опыт может помочь отрасли двигаться быстрее. Поэтому я принял предложение возглавить корпорацию «Рыба.РФ».

Андрей Шапран ИА REGNUM Горячий сезон

Владимир Станулевич: Вы любите рыбу? Какое рыбное блюдо ваше любимое?

Александр Крутиков: Я люблю и белую, и красную рыбу. Очень люблю уху. Одна из задач «Рыбы.РФ» — стимулирование потребления рыбы внутри страны. Чтобы рыбу ели в школах, детских садах, других социальных учреждениях. Это здоровое питание, комплекс витаминов для здоровья человека. И эта миссия корпорации мне тоже кажется крайне важной. В деревнях на Белом море поморы веками ловили рыбу, ели уху из наваги, после — варёную сёмгу, закусывали икрой пиногора, и запивали чаем с пирогами с зубаткой и морошкой — и жили долго.

Создание корпорации «Рыба.РФ» прокомментировали губернаторы регионов, где развернется её работа.

«Создание такой структуры сейчас крайне актуально для Мурманской области, в экономике которой рыбная отрасль всегда играла огромную роль. Бизнес интенсивно работает над обновлением флота, строит новые рыбные фабрики, в самой отрасли занято свыше 7 тысяч человек.

Мы в свою очередь совместно с федеральным Правительством оказываем финансовые меры поддержки, работаем над подготовкой современных кадров для отрасли. Болевая точка — это обновление аортовой инфраструктуры, которая создавалась ещё в советское время.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области Появление такой корпорации позволит существенно модернизировать и обновить береговую инфраструктуру в порту Мурманск, создать новые рабочие места, мы в свою очередь готовы оказывать всю необходимую поддержку».

Министерство информационной политики Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

«Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края обеспечивает более 20% валового регионального продукта, 50% объемов промышленного производства, около 90% экспортного потенциала. Он является важнейшим инструментом социально-экономического развития Камчатского края и на ближайшую перспективу будет оставаться флагманом промышленности Камчатки, одной из основных точек её роста.

Наша задача сейчас — нарастить прибрежные мощности по переработке и хранению рыбной продукции. Одним из стимулов для этого стала ситуация с экспортом минтая. Считаю, что нам нужно ставить перед собой амбициозные планы по наращиванию в том числе холодильных мощностей и логистических возможностей.

Береговая переработка показывает более высокую эффективность с точки зрения глубины переработки и удельных затрат. Ещё более важный момент — это рабочие места для жителей прибрежных районов, что является фактором устойчивого развития территории.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края В этой связи проекты «Корпорации Рыба. РФ» для нас очень актуальны».

Пресс-служба аппарата губернатора и правительства Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

«Рыбная отрасль занимает важное место в жизни Сахалинской области. И создание в Корсакове логистического распределительного центра — значимый этап в её развитии.

Доминантой этого проекта станет рыбный порт, где будет построен перерабатывающий завод с мощностью до 1 млн тонн продукции в год. Объём частных инвестиций предварительно составит чуть более 7 млрд рублей. Будут созданы новые рабочие места.

На ВЭФ мы подписываем соглашение с крупнейшим в регионе рыбопромышленным предприятием «Гидрострой» и компанией «Антей». Обязательство модернизировать причальные сооружения в Корсаковском порту берёт на себя государство. Подписантом соглашения будет глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области В результате этой работы у нас появится порт, куда круглый год смогут заходить крупные рыбопромысловые суда. Это позволит доставлять на берег добываемую в Охотском море продукцию, перерабатывать её и сразу отправлять на рынок Сахалинской области, в другие регионы России и за рубеж».