Новость о том, что накануне нового учебного года барнаульским школам не хватает десятков педагогов, широко обсуждают в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Люди шутят, что учителя последовали совету Дмитрия Медведева и ушли в бизнес.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«Потому что прав у учителя не осталось. Уважение учеников к ним на нуле», — замечает Ксюша Иванова.

«Да и зарплата так себе… 30 тысяч рублей, если будешь работать в две смены. Плюс участвовать во всех конкурсах», — замечает Franky Spanish.

«Если учитель с учениками нормально обращается, то и ученики будут уважать учителя и любить. Есть такие, которые оценки занижают или же у которых есть любимчики в классах, они их больше тянут», — замечает Екатерина Белова.

«Выгоднее таксовать, чем учителем быть», — пишет Дмитрий Бутаков.

«Если выбрал профессию учителя, забудь о достойной жизни и смирись с нищетой», — иронизирует Иван Анисимов.

«А в деревнях вообще замечательно: учителя берут себе в нагрузку добровольно предметы, в которых вообще ничего не понимают, и, таким образом, чисто технически проводят уроки по учебнику. О подготовке к ЕГЭ речи вообще нет. Зато получают 50−70. Норм., че», — поделилась Людмила Майская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Медвежуть же сказал… Хотите заработать… Идите в бизнес… Вот и ушли в бизнес учителя», — иронизирует читатель под псевдонимом Олександр Олександров.

«Где вы Марьи Ивановны, Снежаны Денисовны! Ау, кто будет Вовочек учить, возвращайтесь давайте из бизнеса, Дмитрий Анатольевич пошутил!» — смеется Борис Алибасов.

«А сколько из-за поголовной вакцинации ушли, предпочли не экспериментировать на своём здоровье?» — задаётся вопросом Снежана Зиновская.

«Вчера разговаривала с подругой (преподаватель английского и немецкого), звали ее бывшие коллеги в школу идти работать, 15−17 тысяч рублей обещали. Она почему-то не жаждет, странно», — делится наблюдением Анна Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в школах Барнаула увеличилось число учеников и возникла необходимость в дополнительных педагогах, известил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль. По его словам, больше всего барнаульские школы нуждаются в учителях начальных классов, математики, русского языка и литературы, а также иностранных языков. Дефицит педагогов характерен для всего Алтайского края.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Учительница

В августе 2016 года тогда еще глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов» на Клязьме посоветовал жалующимся на низкие зарплаты учителям зарабатывать деньги в бизнесе.

Читайте также: «А давайте географию отменим?» — соцсети обсуждают пятидневку в школе