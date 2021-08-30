Число погибших при ракетном ударе США по Кабулу возросло до девяти человек. Об этом 30 августа сообщает телеканал CNN. Уточняется, что погибшие были членами одной семьи, среди них было шестеро детей, самым младшим детям исполнилось два года.

Afghanistan Matters Кабул

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Произошедшее обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также в социальной сети «ВКонтакте» на странице издания «Шарий.net». Также произошедшее обсудили читатели телеграм-канала Apasov_ua. Люди осудили действия США, отметив, что Соединенные Штаты способны приносить разруху, смерть и страдания.

«Ну так они же воевать не умеют — только бомбить. Им даже маленький Вьетнам дал по зубам. А насчёт детей, так для Америки важна жизнь только американцев. А все остальные для них пустое место. Разве всё это ещё кому-то непонятно? Вот и Украину они науськивают, мол, воюйте… Чужими руками жар загребать — это по-американски», — написал один из читателей.

«Вот 100%. Даже в том же Афганистане СССР пытался наладить мирную жизнь, строил предприятия, жилье. Ребята-афганцы рассказывали, что входили в кишлаки и первое, что делали для мирного населения, — кормили и лечили детей», — ответила ему Galina P.

Afghanistan Matters Афганистан

«Детей они убивать любят, это их. На Донбассе целая аллея (Аллея Ангелов — М. Р.), убитая по их приказам. Ещё мирных жителей бомбить — американская тактика. Да и воду перекрывать в засушливые районы. Всё, что делает наша власть против народа, всё с подачи хозяев, а придурки поддерживают», — написала Маша Ф.

«США — самая кровавая ОПГ в мире», — отреагировал Viktor V.

«Позже США выразят сожаление по поводу случившегося», — добавил Виктор Л.

«Никогда для США человеческая жизнь ломаного гроша не стоила», — написала Людмила Д.

«Вот на такую «помощь» может рассчитывать Украина от дорогих друзей», — отметила Татьяна Д.

«Кто ответит за жизни детей?» — спросила Наталия К.

«А никто, как и за все преступления США», — ответила Наталии К. Татьяна С.

«Вот на что только способны любимчики украинской власти, за которых они и руками, и ногами», — написала Даша З.

«А почему… Жозеп Боррель (верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности — М. Р.) не кричит с пеной у рта, что убивать детей и мирных жителей — это преступления и нужно ввести срочно санкции? Где там все наши любимцы прав людей?» — поинтересовался Руслан В.

«Это они в фильмах добрые и весь мир спасают, а на самом деле одна беда от них… Куда бы ни зашли, всё в руинах оставляют!» — добавил Юрий Т.

«Там, где США — там смерть, кровь и разруха», — добавил один из комментирующих.

«Почему эти люди считают себя всесильными?» — задалась вопросом Вита.

Afghanistan Matters Афганские дети

«Да мне кажется, это классический пример collateral damage (Сопутствующий ущерб. Обычно сопутствующим ущербом обозначается случайное убийство гражданских лиц или уничтожение гражданского имущества — М. Р.), с которыми американцы никогда не считались. Просто между жизнью афганского ребенка и потенциальной угрозой потерять жизни американских морпехов они без колебаний приняли решение в пользу последних. И вряд ли будут сильно терзаться, потому что уверены, что всё сделали правильно», — подытожил Павел Л.

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