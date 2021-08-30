Слова бывшего ректора Читинской государственной медицинской академии и доктора медицинских наук Анатолия Говорина, заявившего, что люди уезжают из Забайкальского края потому, что в регионе плохо организована социальная жизнь, широко обсуждают в интернете. Люди не понимают, почему при огромном оттоке населения на Дальнем Востоке растут цены на жильё. Особенно много комментариев опубликовано на сайте chita.ru.

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«Людям часто не надо субтропического климата, моря за окном в месте их проживания. Нужно получать достойно, чтобы можно было добраться до этого моря в отпуске, насладится теплом и свежими, непластиковыми фруктами. Нужно не пахать по 18 часов в сутки всю жизнь, чтоб через 25 лет расплатиться с ипотечной кабалой и сдохнуть, надорвавшись.

Нужно не думать о том, чем завтра накормить детей и как дать им хорошее образование и всестороннее развитие. Не нужно быть уверенным в том, что бесплатная медицина бессильна и только платные врачи из той же бесплатной поликлиники смогут помочь. Может быть, тогда что-то изменится. Но это — фантастика», — констатирует читатель под псевдонимом Шура 777.

«Цены на квартиры, вот фантастика. Что покупка, что аренда. Не все могут подойти под «Дальневосточную ипотеку». Цены на жильё никто не регулирует», — замечает другой участник дискуссии.

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«Точно, с ценами на недвижимость что-то непонятное творится. Отток населения идет, а цены на квартиры растут. И на продукты уже цены заоблачные», — поддерживает N.

«Да, я наблюдаю за ценами в Чите, и моя в шоке. Четыре миллиона рублей не в центре 40 квадратов. За эти деньги реально в более приличном регионе можно приобрести. Я пришла к выводу, что все это спецом. Создают невыносимые условия жизни, чтоб сбегали, земли освобождали», — считает М.

«Проще будет урановые залежи раскопать, когда населения не станет. Вахтовики не в счёт. Их никто нигде не учитывает. Прописка не в регионе», — рассуждает Н.

«Люди уезжают туда, где хотя бы заработать можно на платную медицину и где в бесплатной всё-таки есть высококвалифицированные врачи. Они не уезжают в Курган, Владимир, что толку туда ехать, если с медобслуживанием не лучше, чем у нас, — обычно Москва, Питер или к морю», — пишет Виктор Гусев.

«А вот я хочу переехать не потому, что квартиры дорогие, холодная зима и зарплаты маленькие. Я хочу переехать потому, что, когда я выхожу из подъезда, я вижу: отсутствие детской площадки, разбитые дороги во дворе и по всему городу, толпы собак, везде продукты их жизнедеятельности, парков и скверов очень мало, фонтан один на весь город, всё, что делается по благоустройству, — города отвратительного качества», — пишет Мула.

«Полное безразличие власти, неухоженный город, да и край в целом, высокие тарифы и цены на жильё, безработица и отсутствие перспектив для молодёжи и ещё масса причин, перечислять можно очень долго.

Экология тоже оставляет желать лучшего, лес весь уничтожается, зимой нечем дышать из-за угольного смога, а газа нашему краю не видать, это давно ясно и понятно, поэтому люди будут уезжать, к сожалению», — приводит довод Y.

(сс) Alava ТЭЦ в городе

«У знакомых дочь хотела взять ипотеку как молодой специалист, ей предложили под 9% годовых, а она спросила: «А меньше можно?», ей ответили: «Надо иметь мужа и двоих детей, тогда дадим 2,2%», — поделился информацией Тит Коломейский.

«Чтобы убить страну, нужно сначала убить в ней культуру, затем образование и медицину. Наш край — модель страны, и что имеем? Где культура? Одни казаки. Что с образованием? Молодежь, у которой есть возможность, уезжает учиться в другие регионы. Медицина? Врачи уезжают. Медбизнес цветет. Медпомощь — читайте комментарии.

Еще Кутузов сказал, что, чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву», — иронизирует yuriy.shevchenko.

Как сообщало ИА REGNUM, количество абитуриентов, которые поступают в вузы Забайкальского края, ежегодно становится меньше, на 100% не заполняются даже бюджетные места. Многие уверены, что дело в проблемах с демографией, другие считают, что обучение стало неоправданно дорогим.

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