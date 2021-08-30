«Сжечь Москву»: парадоксы жизни на Дальнем Востоке
Слова бывшего ректора Читинской государственной медицинской академии и доктора медицинских наук Анатолия Говорина, заявившего, что люди уезжают из Забайкальского края потому, что в регионе плохо организована социальная жизнь, широко обсуждают в интернете. Люди не понимают, почему при огромном оттоке населения на Дальнем Востоке растут цены на жильё. Особенно много комментариев опубликовано на сайте chita.ru.
«Людям часто не надо субтропического климата, моря за окном в месте их проживания. Нужно получать достойно, чтобы можно было добраться до этого моря в отпуске, насладится теплом и свежими, непластиковыми фруктами. Нужно не пахать по 18 часов в сутки всю жизнь, чтоб через 25 лет расплатиться с ипотечной кабалой и сдохнуть, надорвавшись.
Нужно не думать о том, чем завтра накормить детей и как дать им хорошее образование и всестороннее развитие. Не нужно быть уверенным в том, что бесплатная медицина бессильна и только платные врачи из той же бесплатной поликлиники смогут помочь. Может быть, тогда что-то изменится. Но это — фантастика», — констатирует читатель под псевдонимом Шура 777.
«Цены на квартиры, вот фантастика. Что покупка, что аренда. Не все могут подойти под «Дальневосточную ипотеку». Цены на жильё никто не регулирует», — замечает другой участник дискуссии.
«Точно, с ценами на недвижимость что-то непонятное творится. Отток населения идет, а цены на квартиры растут. И на продукты уже цены заоблачные», — поддерживает N.
«Да, я наблюдаю за ценами в Чите, и моя в шоке. Четыре миллиона рублей не в центре 40 квадратов. За эти деньги реально в более приличном регионе можно приобрести. Я пришла к выводу, что все это спецом. Создают невыносимые условия жизни, чтоб сбегали, земли освобождали», — считает М.
«Проще будет урановые залежи раскопать, когда населения не станет. Вахтовики не в счёт. Их никто нигде не учитывает. Прописка не в регионе», — рассуждает Н.
«Люди уезжают туда, где хотя бы заработать можно на платную медицину и где в бесплатной всё-таки есть высококвалифицированные врачи. Они не уезжают в Курган, Владимир, что толку туда ехать, если с медобслуживанием не лучше, чем у нас, — обычно Москва, Питер или к морю», — пишет Виктор Гусев.
«А вот я хочу переехать не потому, что квартиры дорогие, холодная зима и зарплаты маленькие. Я хочу переехать потому, что, когда я выхожу из подъезда, я вижу: отсутствие детской площадки, разбитые дороги во дворе и по всему городу, толпы собак, везде продукты их жизнедеятельности, парков и скверов очень мало, фонтан один на весь город, всё, что делается по благоустройству, — города отвратительного качества», — пишет Мула.
«Полное безразличие власти, неухоженный город, да и край в целом, высокие тарифы и цены на жильё, безработица и отсутствие перспектив для молодёжи и ещё масса причин, перечислять можно очень долго.
Экология тоже оставляет желать лучшего, лес весь уничтожается, зимой нечем дышать из-за угольного смога, а газа нашему краю не видать, это давно ясно и понятно, поэтому люди будут уезжать, к сожалению», — приводит довод Y.
«У знакомых дочь хотела взять ипотеку как молодой специалист, ей предложили под 9% годовых, а она спросила: «А меньше можно?», ей ответили: «Надо иметь мужа и двоих детей, тогда дадим 2,2%», — поделился информацией Тит Коломейский.
«Чтобы убить страну, нужно сначала убить в ней культуру, затем образование и медицину. Наш край — модель страны, и что имеем? Где культура? Одни казаки. Что с образованием? Молодежь, у которой есть возможность, уезжает учиться в другие регионы. Медицина? Врачи уезжают. Медбизнес цветет. Медпомощь — читайте комментарии.
Еще Кутузов сказал, что, чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву», — иронизирует yuriy.shevchenko.
Как сообщало ИА REGNUM, количество абитуриентов, которые поступают в вузы Забайкальского края, ежегодно становится меньше, на 100% не заполняются даже бюджетные места. Многие уверены, что дело в проблемах с демографией, другие считают, что обучение стало неоправданно дорогим.
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