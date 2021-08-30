В Якутии снова кипят нешуточные страсти, на этот раз по поводу разрешения на охоту в лесах республики. Людей взбудоражила информация о том, что в регионе, территория которого сильно пострадала от лесных пожаров, можно охотиться с 3 сентября. В основном бунтуют зоозащитники, а информацию активно распространили федеральные телеграм-каналы. Сами якутяне скорее за охоту, чем против. Интересно, что в официальных источниках никакой информации об открытии сезона охоты нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Охота

Обсуждение началось с сообщения в телеграм-канале NewsOfYakutia, помеченного хэштегом #подписчикипишут: «Охотники, расчехляйте ружья! С 3 сентября в регионе разрешат охоту с некоторыми ограничениями».

И почти сразу в обсуждение включились паблики, которые публикуют новости дальневосточной и общероссийской повестки.

«Глава Якутии Айсен Николаев разрешит с 3 сентября охоту на животных. Видимо, на тех, которые не сгорели за это лето в лесных пожарах. Однако даже заядлые охотники считают, что в этом сезоне можно было бы обойтись без осенней охоты, чтобы дать природе и животному миру хоть немного восстановиться от летнего ада. Но решение Николаева рассчитано исключительно на привлечение электората на осенние выборы, поэтому судьба животных его интересует в последнюю очередь. Выжили в пожарах? Тогда мы вас просто убьём!» — написал телеграм-канал 14News.

14.mchs.gov.ru Лесные пожары в Якутии

DFO.INFO сделало вывод, что Айсен Николаев перешагнул черту накопления негативной реакции, теперь жители Якутии каждый подписанный им указ воспринимают как негативный жест: «Очевидно, что ресурс доверия к нему полностью израсходован. Однако, здесь есть и другая сторона — в Якутии многие селяне живут охотничьим промыслом, и они тоже нападают на Айсена в интернете, опасаясь, что пойдя на поводу у другой стороны он оставит их с пустыми холодильниками. Таким образом, Айсен создал на пустом месте социальное противостояние, и, как говорят знающие люди, это пока горят только цветочки, скоро в республике вспыхнут ягодки».

"До сих пор не проведена оценка ущерба: неизвестно, сколько животных, птиц и рыб сгорело при пожарах, а сколько осталось без ресурсов для выживания. Экосистемы разрушены, миллионы гектаров леса сожжены, но это нисколько не смутило якутских чиновников. Ещё две недели назад 22 тысячи человек подали заявки на охоту. По результатам жеребьевки будет ясно, кто из них получит заветное разрешение на то, чтобы добить уцелевших при катастрофе животных и птиц», — заявил канал «Сатира без позитива».

«Какие же фееричные мрази. Ещё не все пожары потушили, а уже собираются делить туши недобитых огнём животных», — констатировала Лепра.

«Жители просили отсрочку, но главе региона плевать», — добавил FTP.

Однако если посмотреть якутские паблики, то тут больше мнений «за», чем «против».

"Некоторые семьи реально живут за счёт охоты. Это факт. Мясо-то местного нет. На Крестьянском рынке продают под видом местного мяса, говядину из Алтая, Новосибирска. Вот нынче хозяйства, частники забьют остатки КРС — нечем кормить скотину. Опять же детей надо отправить на учебу, последнюю корову забьют и мясо продадут. Денег-то нет» — сообщил Aartyk.ru.

«У животных инстинкт самосохранения получше нашего, не наводите панику с охотой и добиванием оставшихся. Почуяв дым, животные первые покидают место, говорю как человек, давно занимающийся охотой. Птицы так вообще улетают далеко от мест пожара. Фактические потери животного мира если и есть, то минимальные. Другое дело, призвать жителей не истреблять сотнями уток и гусей — это да. Гуманность должна быть и без пожаров лесных», — отметил подписчик NewsOfYakutia.

14.mchs.gov.ru Наземное тушение

На форумах Якутии высказано только несколько мнений «против», остальные — «за».

"Сколько животных сгорело заживо в пожарах на 7 миллионах километров тайги? Если их добить, то никого вообще не останется в наших лесах», — уверен Экстендер.

«В районах, где были большие площади пожаров, пожалуй, разумнее будет приостановить охоту на копытных, а в остальных можно разрешить охотиться», — написал стрелок72.

«Навсегда надо запретить охоту, которая давно превратилась в пьяный кураж! Драконовскими штрафами надо отбить охоту поохотиться, в первую очередь жителям городов Якутии. Штрафные существенно пополнят казны муниципалитетов. Сельчане пусть охотятся», — предложил Anton26.

С инициативой запретить в этом году любую охоту, высказанную на форуме News.Ykt.ru, мало кто согласился.

«Как я устал от вас, и вот такие же люди, сидят у нас в правительстве, всё запретить, ограничить, оштрафовать, ну серьезно, вы так наивно думаете, что вся живность пострадала? Да в этих районах живности через год-два, когда прорастет поросль молодая будет больше чем в заповеднике, хватит строить из себя «гринпис», нечем заняться — езжайте лучше помогите погорельцам, а не тут глупые советы раздавайте, которые через каждый день тут появляются!» — возмутился Killer_Man.

С ним поспорил Дьулуруйар: «Думаете, все звери убежали? Вы, наверное, выросли в городе. Некоторые прячутся и сгорают. Даже человек на тракторе не смог убежать. А насекомые — важная часть пищевого рациона мелких животных и птиц. А растения? Пища для травоядных? Людей животные пугаются. Когда встречный пал пускают, разве, думаете, не попались в огненную ловушку даже крупные животные? Вы, как паразит, кроме своих хотелок ничего не признаёте».

"Что сразу на охотников наезжать, если честно в этом году сколько угодий, избушек, сколько ловушек сгорело. Ни один охотник не плачет, помощи не просит. Немало людей охотой живут. А насчёт животных настоящий охотник никогда не истребляет полностью тех, кто обитает на его угодьях, ведь ему придётся вновь и вновь охотиться на этих местах», — подчеркнул Матый Александр.

«Если уж запрещать охоту, то надо запретить всё, грибы, ягоды тоже. Лет так на 10, природе надо восстановиться после пожаров. Еще надо ввести лицензии на сбор ягод, грибы», — считает Keosan.

«Охота и рыбалка всегда были неотъемлемой частью якутов, от отца к сыну передавался опыт. Прививалась любовь к природе. Необходимые знания, как выжить в лесу. Закалялась выносливость. Охотников и алкашей, для которых сезон охоты — лишь повод побухать, не стоит всех под один шаблон записывать», — констатировал Nejdanov.

«A я считаю, настоящая охота — это по старинке из лука, и пешком или на лошадях, на гребном лодке. А из огнестрельного ружья, на технике это просто убийство. Я видел в лесу убитых зайцев, уток, люди убивают ради удовольствия, туши оставляют в лесу, не понимаю таких охотников, охота ради удовольствия», — не согласен Саха_Айхал.

«Запрещать это нехороший метод. Людей разделяют по разные стороны баррикады, с одной стороны люди с оружием», — предупредил Beizl.

«Сколько можно повторять: охотники — самые большие любители природы и защитники братьев меньших, без них лютовали бы одни хищники. Об этом даже заботились первобытные люди, уничтожая их приплод, человек создан для защиты природы от этого, как регулировщик и защитник», — заверил спартак10.

«Надо выдавать охотникам лицензии на «бездомную собаку», и охотники постреляют, и окружающим польза», — нашёл выход из ситуации Vado2.

14.mchs.gov.ru Вертолет МЧС России

На форуме создана отдельная тема с предложением скорее начинать сезон охоты.

«Надо бы, душа рвется на природу», «Пора, братья, пора!», «Полностью поддерживаю!!!», «Поскорей бы уже», — пишут охотники.

«Люди довольно активно с помощью охоты уничтожают целые виды животных. Например, такие, как морская корова, тур, речные дельфины, кажется. Человек своей деятельностью даже может изменить ландшафт, как в Австралии. Вы просто плохо информированы в этом вопросе. Охотники, которые следуют обычаям, не вредят природе. А обычай велит быть благодарными природе и не добывать сверх нужного. Думаю, никто от голода сейчас не помирает и один сезон можно дать отдохнуть животным и восстановиться. Занимайтесь фотоохотой в этом сезоне, если так жить не можете без азарта. Понятно, что никто навсегда охоту запретить не просит», — обратился к охотникам Adis, но напрасно.

«Вы нас не поймёте, и объяснять вам тоже бесполезно. Вы потерянные для времени поколение, именно вы в будущем уничтожите природу. В природе и для вас, и для нас, охотников, найдётся место, не нагнетайте ситуацию своими лживыми беспокойствами о природе. Природа не даст всё перебить как вы говорите, она отрегулирует баланс и без вашего беспокойства. Пожары просто так не случаются в природе, она таким образом очищается. Именно такие люди как вы крича во весь голос о защите природы втихую выбрасывают мешочек с мусором в стороночку. Охотники не вредят природе, если природа соизволит показать дичь охотнику, то покажет, если нет, то рядом пройдёшь и не заметишь», — подытожил Технарь.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель экологического патруля Якутии Иосиф Фёдоров 27 августа предложил ввести мораторий на охоту. Он просил принять активное участие в обсуждении этой проблемы министра экологии республики Сахамина Афанасьева, председателя Якутохотрыболовсоюза Закиру Иванову, объединения охотопользователей и представителей коренных малочисленных народов Севера. Однако призыв эколога остался без ответа.