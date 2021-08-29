24 августа 2021 Украина отпраздновала 30-летие своей независимости. Одним из людей, стоявших у истоков нового украинского государства, был его первый президент — Леонид Макарович Кравчук. ИА REGNUM предлагает вашему вниманию серию очерков писателя Платона Беседина о том, что это был за человек и в каком контексте он приходил к власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кравчук

Секс-символ

О школьных годах Леонид Кравчук рассказывает нечасто. Когда ему исполнилось семь лет, началась война, и нормальное обучение на оккупированной немцами территории стало невозможным. Собирались по хатам, подвалам, слушали то, что рассказывали старшие.

Относительно нормальная учёба началась уже после войны, но год 1946-й выдался особенно тяжким — голодным. Кравчук вспоминает о нём с печалью: «Каждое утро мы с мамой поднимались, и она мне часто говорила: «Иди, посмотри, созрел ли колосок, да не срывай, а принеси одно зёрнышко». Если раскрываешь, а там ещё «молоко» белое, то не созрел, а как созрел, так сварить можно было что-то. По полю ходили, картошку гнилую собирали. А как начинали завязываться вишни, мы их серыми ели».

Средние классы Леонид Макарович заканчивал в селе Городище в 1949 году. В школе Кравчук занялся тем, что после назовут бизнесом. Вместе с другом он ездил из Ровно в Дубно поездом — без билетов, на крышах поездов. Покупал книги и перепродавал, а в 10 лет уже пахал на лошадях и молотил зерно цепом. Собственно, так поступало большинство мальчиков тогда, особенно те, кто потерял отцов.

И сейчас, несмотря на почтенный возраст, многие девушки отмечают мужское обаяние, стать Леонида Кравчука, его харизму, тогда же, судя по фотографиям, он был особенно хорош. Вот и его одноклассники говорят, что в школе он нравился многим девочкам, при этом был хитрым и никогда не вмешивался в разборки и происшествия, хотя часто имел к ним непосредственное отношение. Хуже того — зачастую он их инициировал, подчас даже хохмы ради. В основном Леонид читал, обособившись на задней парте, но в то же время со многими, если не со всеми поддерживал приятельские отношения. «Знал себе цену», — говорят о таких. И при этом везде и всегда свой — ценное качество, особенно в политике. Тоже ведь любопытный момент: почему одни нравятся всем изначально, а другие сразу же отталкивают? В иное время это назовут харизмой.

Она у Кравчука, несомненно, была, как и лисье чутьё, конечно же. А о его внешних данных, пожалуй, лучше всего расскажет тот факт, что, будучи студентом в Киеве, он, занимавшийся гимнастикой и вольной борьбой, подрабатывал натурщиком у скульпторов. Попросил его об этом, со слов Леонида Макаровича, известный архитектор Михаил Лысенко. Правда, просьба эта на первый взгляд выглядит странно — точнее, её оформление. «На Крещатике ко мне подошёл человек, предложил работу. Говорит, я подхожу ему по внешним данным». Как говорится, а так можно было? Позировал Леонид Макарович, к примеру, для художников: в частности, можно найти его, молодого и красивого, на известной картине «Переяславская рада». Символично, не правда ли?

(сс) Barnos Скульптура «Давид» (Микеланджело)

Неслучайно и по праву, что называется, в 90-е Кравчук считался одним из секс-символов Украины, а для некоторых пани он остаётся им и сейчас. Ему же принадлежит уже ставшее афоризмом выражение — по обыкновению, меток Леонид Макарович на язык: «Президенты занимаются сексом, как и все нормальные люди». Бродила даже такая, к слову, «желтёнькая» информация. Одно из киевских изданий, довольно солидное, если таковые остались, сообщило, что у Кравчука есть малолетний сын Макар. Родила его помощница и гражданская жена (реальная, а не Антонина Михайловна) Оксана. Как тут не вспомнить, возможно, программные слова Леонида Макаровича, сказанные им в интервью газете «День»: «Я считаю себя демократическим президентом, ещё более демократическим мужчиной и совсем демократическим мужем».

Позирование для Кравчука было, конечно, лишь заработком. И только. По-настоящему увлечён он был лишь учёбой, которая предоставляла реальные перспективы. Товарищи по техникуму, университету вспоминают его как человека насколько способного, настолько и честолюбивого, тщеславного даже. А то время, как бы ни ругали его (в том числе и сам Кравчук), давало возможность при хорошей учёбе и маневрировании меж идеологических камней добиться в жизни достойных результатов. Диплом не был просто бумажкой, а действительно становился одним из камней в фундаменте будущего.

Сам Леонид Макарович, правда, по обыкновению, предпочитает играть роль скромника. Да, мол, признаёт, были успехи в географии, истории, а вот, например, математику, литературу совсем не жаловал. Впрочем, от деланной скромности он тут же переходит к реверансам в свою сторону.

В школе ему выдали похвальную грамоту. Она отчасти помогла Леониду поступить в Ровенский техникум (сейчас он называется Ровенский кооперативный экономико-правовой колледж, дающий Украине в основном товароведов, официантов и бухгалтеров). Здесь Кравчук увлёкся политической экономикой, снимал квартиру с тремя товарищами и получал стипендию. Техникум он окончил с отличием, получив квалификацию бухгалтера советской кооперативной торговли и попав в заветные пять процентов: такое количество выпускников с золотыми медалями и дипломами с отличиями принимали в вузы без экзаменов. Но главное — вновь были блестящие рекомендации, позволяющие двигаться ему дальше. А Кравчук хотел, очень хотел быть кем-то куда более значительным, чем рядовой бухгалтер. Он вообще на протяжении всей своей жизни выделялся среди остальных, умея поставить себя так, будто за него сделали это другие.

(сс) Worldnet Camera Crew Леонид Кравчук во время визита в Америку

Говорят, что Кравчуку советовали получать университетское образование во Львове, интеллектуальном центре Западной Украины. Но будущий президент выбрал Киев. И выбор этот показателен, к слову, так же, как и отсутствие ностальгии по родным местам: он есть свидетельство того, что Кравчук умел просчитывать выгодные варианты наперёд, понимая, что в столице выдвинуться на первые роли ему будет легче. Львов — город славный, город с историей, но часто представляющийся как вещь в себе, препятствующий расширению кругов влияния. Киев же во многом универсален: и нашим, и вашим, что называется — а уж что-что, а маневрировать между Сциллой и Харибдой Леонид Макарович всегда умел.

В киевском университете имени Тараса Шевченко его называли «Лёвушкой». И за характерный тип лица, сочетающийся с чёрными волосами, и за некоторые манеры. О Кравчуке, так, мы помним, было в школе, вновь говорят, как о личности обособленной, хитрой, «себе на уме». Впрочем, некоторые его однокашники, наоборот, говорят о Леониде исключительно положительно. Однако и критики, и защитники неизменно отмечают и его умение учиться, и колоссальную работоспособность.

Как вспоминает учившийся с ним на одном курсе будущий учёный и общественный деятель Виталий Врублевский (он будет помощником первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого), Кравчук, прежде всего, отличался независимостью и блестящей памятью. В университете, где тогда же учился его будущий главный конкурент Вячеслав Чорновил (и жил он в том же общежитии на 6-й Новой улице), Леонид Макарович постигал политическую экономию, которой увлёкся в Ровно и которая, как покажет его будущее президентство, не станет его сильным местом. Особое внимание Кравчук уделял трудам основоположников буржуазной политэкономии.

Во всяком случае так говорят. Но сладкоречивому Кравчуку, умевшему создать и поддерживать миф о себе, приписывают и слова в адрес трепетных интернационалистов: «Они продались за московскую колбасу». Однако подобная смелость несколько противоречит тому факту, что Леонид Кравчук — так стартует его политическая карьера — избран комсоргом курса. До этого, в Ровно, в общественной жизни он замечен не был. Впрочем, буквально только что, в марте 1953 года, умер Отец народов Иосиф Виссарионович Сталин, и теперь разрешается другое. Преподавали на украинском языке, интеллигенция носила вышиванки. Хотя Сталин, что бы там ни твердили, сделал немало блага для украинскости. Впрочем, это уже отдельная тема.

Леонид Кравчук на почтовой марке

На втором курсе Леонид Кравчук, любивший рассказывать — пожалуй, что не без вызова, но вызова намеренного и просчитанного — о том, как, появившись в Киеве с деревянным сундучком, он удивлялся при виде троллейбусов и трамваев, разругался с парторгами, людьми прежней военной закалки, и ушёл с должности. Но тоже не просто так. Хитрый лис Леонид Кравчук.

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