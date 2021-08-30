Исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что в команду сборной Украины не станут вызывать футболистов, играющих в чемпионате России. Видеозапись с заявлением Петракова была опубликована Украинской ассоциацией футбола в YouTube.

Александр Дейнека. Футбол

Петраков обвинил Россию в гражданской войне в Донбассе и рассказал, как однажды гулял в Киеве у Андреевской церкви и увидел мемориал с фотографиями украинских военных, погибших в Донбассе.

«Там… есть фотографии погибших. Увидел, сколько погибло наших военных. Там и девушки, и ребята молодые. Там столько фамилий, столько фотографий. Я понял, что сейчас, наверно, ни футболистов из России, ни какого-то примирение априори быть не может», — отметил он.

Вместе с тем он не исключает, что в будущем таких футболистов можно будет вызвать.

«Сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени. Но на данном этапе — нет, говорю прямо и откровенно», — сказал он.

Старый футбольный мяч

Заявление Петракова обсудили читатели телерам-каналов 112.ua и «Первый независимый». Многие осудили тренера украинской сборной, который смешал спорт с антироссийской пропагандой.

«Все понятно! Можно футбол не смотреть!» — отреагировал Дмитрий К.

«А сколько на Донбассе погибли детей и людей, этот… подстрекатель войны вместо того, чтобы говорить о примирения одного народа, он пиарится на смерти людей…» — пишет Eva Gor.

«А погибшие сторонники майдана на Донбасс ехали цветы раздавать или разрушать и убивать?» — поинтересовался в свою очередь Андрей.

«Посмотрел бы на лица детей Донбасса, погибших от обстрела теми парнями и девушками, чьи портреты он увидел…» — написал Сергей Д.

«А лозунги на форме футболистов, под которые кто-то шёл делать тех самых детей сиротами. С этим как быть?» — не понимает Andrey.

«Хватит спорт с политикой переплетать!!!» — отреагировал Nikholas.

«Этих упоротых где-то готовят или они такими рождаются? Ну, а если игрок из европейского клуба, но там есть россияне — тоже не стоит приглашать?» — спросил Vladislav Odessa.

«Ну, что сказать? ФФУ (украинская ассоциация футбола — О. П.) назначила «правильного» тренера. Этот за «хайль Зеля» задницу разорвёт на фашистский крест!» — пишет Anatol Su.

Aleksandr Osipov Андрей Шевченко

«При чем тут политика к спорту? Если ты уж ударился в политику, почему же ты… не защищаешь в горящем танке родную страну? И, опять же, если уж говоришь, что «идет война между Россией и Украиной», так почему же до сих пор война не объявлена? А потому, что её нет, этой войны… И да, с таким отношением я не удивлюсь, если хорошие футболисты сборной Украины будут получать российский паспорт и играть за сборную России. Всегда замечал, что украинская сборная всегда лучше выступала, чем российская. Но с таким скотским отношением скоро все будет наоборот, перейдут украинские футболисты, и не удивлюсь, если российская сборная будет на подъеме. Вот такая вот она, спортивная политика…» — написал Dober.

«Слушайте, а когда ветер будет со стороны России, всем патриотам срочно нужно будет отказываться дышать! И на солнце смотреть нельзя — его россияне видят!» — с сарказмом отреагировала Inna M.

«Самое время переименовать Украину в «Патриотическая анти-Россия» (ПАР)…» — подытожил Andrey P.

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