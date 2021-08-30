Встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится 1 сентября, что следует из графика американского лидера, опубликованного 29 августа пресс-службой Белого дома. В администрации главы США отметили, что Байден примет Зеленского в Белом доме, их встреча подтвердит непоколебимую поддержку «суверенитету и территориальной целостности» Украины со стороны США. Также речь идёт о «тесном сотрудничестве» Вашингтона и Киева в сфере «энергетической безопасности» и поддержке усилий Зеленского по борьбе с коррупцией и проведению реформ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time, «Первый независимый», 112.ua и «Бородатая Бабушка». Многие обратили внимание на то, что это уже второй перенос встречи Байдена с Зеленским (предыдущая встреча была перенесена с 30 на 31 августа), что было расценено комментирующими как унижение украинского президента.

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«Будет смешно, если её будут переносить постоянно», — написал Grey Earl.

«По-моему это наоборот хорошо, а то 31 — последний день вывода войск из Афганистана, и встреча прошла бы скомкано», — считает Дима.

Американские войска в Афганистане

«Зачем вообще ездить? О поддержке суверенитета можно и по Скайпу послушать», — не без иронии отметил R Ro.

«Это намек, чтобы клоун (Зеленский — О. П.) сам отказался от встречи, не до него дедушке», — пишет Иваныч В.

«Видимо, Байден не хочет встречаться с Зеленским. Вот и переносит встречу», — отреагировал Виталий Л.

«Зе… Байдену не нужен. В Америке сейчас проблема Афган, но не Украина», — пишет Наташа.

«Холопам каждый раз назначают дату в одностороннем порядке», — считает Вадим.

«Ну понятно, что по американской инициативе, наши готовы даже под забором постоять с вытянутой рукой», — написала Olga.

«Это называется независимая страна. Сразу видно, кто хозяин. Так об Украину ещё ноги не вытирали», — добавил Артём.

«Есть подозрение, что и эту дату могут перенести», — пишет Анна.

«А там и недалеко 3 сентября, а потом и карантин! Как этот… [Зеленский] до сих пор не понимает, что к нему уважения нет ни на Украине, ни во всём мире! Был бы нормальный, умный президент, взял бы и сам отменил встречу, на что-нибудь сославшись. Но у этого… ни гордости, ни совести нет…» — написал Николай К.

«Сдаётся мне, Вовочка от этой встречи уже больше проиграл в имиджевом плане, столько откровенных отфутболиваний», — отметил Oleg.

«1 сентября тоже достаточно символичная дата. Дети встретятся со своими учителями», — написал Александр С.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Самое интересное — насколько сильно занят «важными делами» наш президент, что на какую бы дату ему ни перенесли — он всегда готов», — отметил Дмитрий Н.

«А ведь они говорили, что у них, кроме Байдена, другие встречи типа готовятся. Те встречи теперь… [сорваны]. Зато наш, как девочка, сидит у телефона и ждёт, когда ж его позовут на свиданку», — добавила Лизанька.

«Перенесли встречу Байдена и Зеленского на первое число. Ну и ничего тут такого. Вообще нет ничего такого в том, что господа могут назначать, когда им удобно. Как ничего такого нет и в том, что слугам придется приехать, когда назначено», — подытожил на своем телеграм-канале украинский журналист Максим Назаров.

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