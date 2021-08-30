Иногда слушаешь умного человека — и дунет «ветер Перестройки», вспоминаются годы, которые должны бы научить пару поколений. Но История учит, что ничему не учит.

Перестройка

В 1989—1991 гг. северодвинцы внесли во власть и достойных, и неадекватных людей. Читающие сложнейшую техническую документацию избиратели не разобрались, и на главной должности в городе оказался человек, ценивший мебельный гарнитур больше оборонных предприятий, давших работу горожанам. Как это произошло, ИА REGNUM рассказали бывший секретарь Северодвинского горкома ВЛКСМ и депутат Архангельского областного собрания Евгений Белаковский и в те годы собственный корреспондент газеты «Волна» Андрей Масленников.

По поводу покойного главного героя собеседники пришли к выводу, что он принадлежит Истории, и хотя почти все ее персонажи умерли, вспоминать их нужно со всех сторон — чтобы учиться на чужих ошибках, а не бесконечно на своих.

Валерий Лысков. Горсовет стал срезом общества, пришла и «пена», которая вместо того, чтобы утверждать бюджет, играла в демократию и вносила вопрос о поддержке Литвы». Евгений Белаковский «В 1989 году в Северодвинский горсовет было избрано порядка двухсот человек, в том числе главный технолог со «Звездочки». Горсовет стал срезом общества, пришла и «пена», которая вместо того, чтобы утверждать бюджет, играла в демократию и вносила вопрос о поддержке Литвы».

Личный архив Евгения Белаковского Евгений Белаковский, в 1989-1991 гг. секретарь Северодвинского горкома ВАЛКСМ, депутат Архангельского областного собрания депутатов

Андрей Масленников «Были полусумасшедшие, но были очень умные ребята. Саша Млоток тогда проявился, после КУМИ возглавил, сейчас живет в Москве. Будущий мэр Северодвинска Александр Беляев стал депутатом, журналист Слава Белоусов избрался. Но были и «неадекваты».

«Диссидентов» было немного, но они прошли. «Звездочка» в то время была гнездом «диссидентства», а в Северодвинск приехали бастующие шахтеры, и она их приютила. Приехавшие начали произносить речи, встречаться с людьми, и Лысков на этой волне проскочил в депутаты. Денег тогда не было — холодильник не могли продать, про квартиру я вообще молчу».

Евгений Белаковский «Мы выбрали 17 депутатов от горкома комсомола, группа была управляемая. На председателя Горсовета выдвинулись две кандидатуры — А. Дмитриев и В. Лысков. Дмитриев как раз был из «диссидентской» группы, хотя и самый здравомыслящий. Прошло несколько голосований, а избрать председателя не получалось…».

Андрей Масленников «Я не скажу, что В. Лысков был «неадекват», он был главным технологом «Звездочки», это весьма приличная должность. На первой сессии он баллотировался в председатели горсовета, но выглядел бледно, и никого не избрали».

Личный архив Андрея Масленникова Андрей Масленников, в 1989-1991 гг. собственный корреспондент газеты «Волна» в Северодвинске

Евгений Белаковский «Валера Лысков пришел и говорит: «Давай сядем втроем — ты, я и Дмитриев — и решим, кто будет председателем!». Договорились — Лысков председатель, Дмитриев — заместитель, и мы ему помогаем в облсовете стать заместителем председателя».

Андрей Масленников «Через два дня опять выборы председателя горсовета, Лысков вышел на сцену, рассмешил депутатов, предложив открыть публичные дома, за него и проголосовали. Председателем горсовета он начал «бодаться» с исполнительной властью, ни во что не ставить предгорисполкома А. Добрякова. А когда начались выборы мэров, быстренько подготовил документы и выдвинулся сам. Альберт Добряков вел кампанию бледно, да и ситуация в городе началась нехорошая. Победил Валера и, избравшись, начал «бодаться» уже с горсоветом, который только что возглавлял».

«До поры Валерий Лысков был здравомыслящим человеком, а потом «крышу снесло». Он говорил, что всего народно избранных мэров в стране трое — он, Гавриил Попов и Анатолий Собчак, что он неприкосновенный, только народ его отозвать может. Начал выдавать лицензии на торговлю алкоголем, дал разрешение в Северодвинске только одной фирме.

Чиновник

Евгений Белаковский Валерий Лысков думал, что он хозяин города, и так вел по отношению ко всем. Николай Григорьевич Орлов тогда на «Севмаше» был за генерального директора, мэр приехал к нему, мол, отгрузи мне мебель. Орлов отказал, Лысков и говорит: «Я проведу решение, чтобы акватория Северодвинска была безъядерной зоной». Нехороший прецедент состоялся бы, но наши депутаты не позволили. Началась война мэра с горсоветом…»

Андрей Масленников «Когда в 1991 году был путч, депутаты создали штаб, выступали за Б. Н. Ельцина. Депутат Тетеревлев выступал, Пузырев, а мэр куда-то исчез, как испарился. Потом, когда ГКЧП разгромили, Валерий Игнатьевич появился и издал распоряжение о снятии директора «Звездочки» А. Ф. Зрячего — якобы тот поддержал ГКЧП. Стал увольнять руководителей оборонных предприятий, начался цирк. В итоге его обвинили в коррупции…»

Евгений Белаковский «Я думаю, он попал в сферу интересов спецслужб раньше, потому что на него жаловались все. Взяли его на крыльце мэрии и повезли в тюрьму. Обвиняли в получении взяток, одним из эпизодов был чайник, кофеварка и мебельный гарнитур…»

Андрей Масленников «Я как журналист заглянул к нашим чекистам, они показали съемку, как из гаража Лыскова вытаскивают большие пакеты с американской гуманитарной помощью. Обвиняли еще в каком-то мебельном гарнитуре. Начался суд, я присутствовал, даже короткое интервью у него взял. Честно говоря, когда он сидел в клетке, его было жалко. И вдруг говорят, что суд откладывается, что у него с сердцем плохо. Сидел он в ИВС, я позвонил туда, спросил доктора, есть ли угроза жизни. Доктор сказал, что ерунда, все пройдет, а на следующий день сообщают, что Лысков умер — сердце отказало».

Евгений Белаковский «Кроме Валерия Лыскова, во власти отмороженных больше не было, зато рядом расцвела их целая плеяда. В кабинетах этих персонажей слушали, кивали, но ни квартир, ничего они не получили. Многие потом попали в тюрьму».

Тюрьма

Андрей Масленников «Неадекваты» были боевые ребята, активные. Я не могу назвать «неадекватом» Валеру Лыскова, просто он хотел единоличной власти».

«Поколение, которое помнит 1990-е, в политику уже не лезет, а молодежь пишет всякое, что «оковы должны пасть, глаза открыться, что задувает ветер перемен».

Евгений Белаковский Дубль два в отдельно взятом Северодвинске маловероятен — если не начнут «раскачивать лодку». Для повторения надо иметь веские внешние обстоятельства — чтобы резко упала покупательская способность, прижали бы кредиты, начались массовые увольнения, стали бы рушиться предприятия».

Андрей Масленников «Конечно, нынешние времена начинают чем-то напоминать перестройку, но они более, я бы сказал, страшные. Я помню, был делегатом XXVIII съезда КПСС, в первых рядах сидели генералы с лампасами, с животами, кричавшие «руки прочь от КПСС». А если бы тогда КПСС реформировали, я не исключаю, что у нас мог быть китайский вариант реформ. «Руки прочь от КПСС», а в итоге прорвались «неадекваты».

Чему учит история Северодвинска 1990-х? В городе, где почти все делали «ядерный щит» страны, во власть избрались люди вольно или невольно повредившие этой важной работе. А лучше бы помогли.