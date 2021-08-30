Выступление заместителя министра юстиции Южной Кореи Кан Сон Гука вызвало бурное обсуждение среди южнокорейских пользователей интернета.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным новостного агентства Yonhap, 27 августа состоялся брифинг, посвящённый приезду афганцев, эвакуированных в Южную Корею, во временное убежище в Чинчхон.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Южной Кореи завершило эвакуацию 390 граждан Афганистана, работавших в посольстве Южной Кореи, а также больнице и центре профессиональной подготовки, открытых южнокорейским правительством в Афганистане.

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В ходе 10-минутного мероприятия мужчина, державший зонтик над чиновником, встал на колени на мокрый от дождя асфальт, чтобы не «светиться в кадре». Бедолага очень старался не попасть в объективы камер, однако репортёры старались снимать именно его, а не официальное лицо.

Позднее в этот же день представители министерства принесли свои извинения за инцидент, объяснив ситуацию тем, что всё произошло спонтанно, однако критика в адрес заместителя министра юстиции не ослабевает по сей день.

«Этот человек сдал экзамен и стал госслужащим. Представьте, каково будет его родителям, если они увидят своего сына в таком положении? Они наверняка сойдут с ума», — негодует efbn****.

«Прежде чем извиняться перед общественностью, лучше извинитесь перед этим госслужащим», — отмечает mula****.

«Как вы можете говорить об оказании помощи афганцам, когда не можете позаботиться о сотрудниках своего министерства?» — интересуется song****.

«Люди, желающие защитить права человека в Афганистане, относятся к своим подчинённым как к рабам», — пишет psc5****.

Рабы

«Это прямое нарушение прав человека. Немедленно покиньте занимаемую должность!» — призывает ljwl****.

«Это фото — доказательство того, что в стране необходимо сменить режим», — отмечает june****.

«У замминистра что нет рук? Нет рук, чтобы самому держать зонтик?» — интересуется kjkm****.

«Если бы министр был «настоящим человеком», он бы попросил сотрудника встать, когда увидел бы, что тот опускается на колени на мокром асфальте», — пишет jong****.

«Можете не извиняться перед общественностью. Лучше извинитесь перед родителями этого человека», — призывает koha****.

«Что за безумие? Такого даже в 80-е не было», — считает yggd****.

«Даже Ким Чен Ын сам держит зонт…» — отмечает ick2****.

Ким Чен Ын

«Мун Чжэ Ин повсюду кричит, что люди на первом месте. Однако в действительности с людьми обращаются, как с собаками или свиньями. Может, стоит задуматься о проведении реформы министерства юстиции?» — интересуется lent****.

«Наверняка об этом напишут CNN и BBC. Мне одному неловко и стыдно за наше правительство?» — roya****.