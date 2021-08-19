Одиночный пикет работников закрытого на территории Аксайского района рынка «Атлант» прошёл в парке «Левобережный» в Ростове-на-Дону. Торговцы по-прежнему просят власти разрешить им вернуться на свои рабочие места.

61.mchs.gov.ru В Ростовской области горит рынок «Атлант»

«Нечем кормить семьи, нечем платить кредиты. Верните наш «Атлант», — было сказано на плакате, с которым вышел один из предпринимателей.

Подписчики паблика «Ростов Главный» в Instagram поддержали акцию аксайских торговцев.

«Обидно, что люди выкупили места, вложили деньги в них, обустроили, а их кинули. Столько лет трудов, и всё коту под хвост», — написала одна из подписчиц.

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«Негде теперь канцтовары покупать нормальные», — пожаловалась участница обсуждения.

«Вообще некуда идти, чтобы купить запчасти на машину. Убрали рынок, лишили людей всего. Всё для народа! Мы — стадо. Нас за людей уже не считают! Вакцинацией доказали», — высказалась ещё одна участница группы.

Цитата из видео на YouTube «Спасем Атлант». Торговцы у мэрии Ростова-на-Дону

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«Беспредел! Тысячи людей остались без средств к существованию! Дай Бог, чтобы никто не оказался на месте нас!» — отметила женщина, которая, вероятно, является одной из работниц «Атланта».

"Бедные предприниматели. «Атлант», живи! Пусть быстрей откроют рынок, и все вернётся на свои места», — надеется ещё одна подписчица.

ИА REGNUM сообщало, что в конце апреля 2021 года силовики оцепили рынки, расположенные на окраине Ростова-на-Дону. Огромный торговый центр «Атлант Сити» оказался закрыт из-за земельных махинаций, проводимых на протяжении почти 20 лет. Тысячи людей оказались без работы. Поговаривали власти о возможном временном открытии торговых площадок, однако суд решил иначе и оставил рынок под замком.

В августе 2021 года стало известно о строительстве новых торговых объектов для аксайских предпринимателей. Новые оптово-розничные торговые объекты создаются на территории Батайска, Аксайского и Азовского районов.