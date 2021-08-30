Вот и всё. Вот и кончилось жаркое и засушливое лето 2021 года. Погода в этом году вела себя вызывающе по отношению к аграриям и садоводам-любителям. Казалось, выжженная солнцем земля лишит жителей страны большой доли урожая, и главное, «второго хлеба» — картофеля. И всё же, вопреки прогнозам, картофель уродился, однако много некондиции.

Аркадий Пластов. Перебор картофеля. 1956

Короче, урожай картофеля оказался не того калибра — преобладают мелкие корнеплоды. При этом, по прогнозу Минсельхоза, сбор картофеля в этом году увеличится до 7,15 млн тонн против 6,8 млн тонн годом ранее, сообщает «Коммерсант».

В Картофельном союзе отметили, что если обычно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в общем урожае, то в этом сезоне его доля оценивается в 50%. В 2021 году прогнозируется повышенный спрос на крупнокалиберный картофель, что вызовет рост закупочных цен. Картофельный союз предложил торговым сетям рассмотреть возможность ввести в ассортимент упакованный мелкий российский картофель от 45 мм.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин отметил, что торговые сети готовы продавать мелкие и средние размеры картофеля только при условии гарантии качества: отсутствие гнили, оговоренный уровень дефектов, округлости, влажности и прочее. Причём сети готовы перейти на импортный картофель раньше обычного срока. Последний месяц картофель продается в закупке по 30 рублей за один килограмм, что говорит о желании поставщиков заработать на конъюнктуре, сообщил изданию представитель сети «Верный».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель в магазине

В других сетях, социальных, тоже обсуждают перспективы продовольственного рынка. Жители Курганской области, к примеру, уверяют, что картофель на приусадебных и дачных участках уродился на славу. И переходить на импортные корнеплоды рановато.

«Норм. картошка нынче, гораздо лучше, чем прошлый год», «Отличная картошка нынче. Просто надо было полоть и поливать», «Накопал 65 вёдер с двух соток», пишут участники паблика.

«Кто не поливал, у того вся сгорела. Пусть берут безвкусный картофель с пластилиновой мякотью в «Магнитах» и «Пятёрочках». Кто поливал несколько раз, у тех картошка выросла, как лошадь», — пояснил один из комментаторов.

«Ерунда, на даче — как никогда крупная», — пишут в паблике «Балаково и балаковцы».

Тем временем в соцсетях идёт бойкая торговля картофелем оптом и в розницу. Самая популярная единица измерения — вёдра. В Тавде Свердловской области ведро «второго хлеба» продают за 150 рублей, в Горнозаводске Пермского края — за 250 рублей, в Проснице Кировской области — за 180 рублей, в челябинском Кыштыме — за 200 рублей, в Плесецком районе Архангельской области — за 300 рублей.

В группе «Балаково и балаковцы» вспомнили, что раньше мелкий картофель называли «свинячим», так как он уходил на корм домашнему скоту.

«Это по-европейски. Последнее веяние: картофель черри!» — шутят в паблике «Подслушано у медиков г. Тверь»

«Ничего-ничего. Потерпим. Отнесёмся с пониманием. Перейдём на подножный корм», — иронизируют в паблике «Как дела, Питер?».

Впрочем, оптимисты не видят весомой разницы между мелкими и крупными плодами, делятся рецептами блюд из картофельной некондиции и уверяют, что мелкая вкуснее.

«В шведской Икее мелкую картошку в кафе подают», — отмечают питерцы.

«Меленькую промыл, ободрал щеточкой, пополам порезал и на противень, масло, соль, перец, травы, в духовку прогретую. Чудно получается, как гарнир к запечённому мясу или к рыбке», — смакует комментатор из «Колыбели революции».

jamonation Картофель

Меж тем фермер в комментариях к материалу «Коммерсанта» сообщил, что картофель вроде как есть, но теперь все более-менее крупные фермеры свой урожай кладут в хранилище до зимы, когда цена подлетит до небес.

«А те, кто сейчас иностранную завезут, на фоне дефицита отечественной тоже цену повысят. Такое же с сахаром было. Дали возможность остановить рост цен, чтобы розница вздохнула, так оптовики себе подешевле набрали и на экспорт утащили», — пояснил механизмы рынка сельхозпроизводитель.

Впору вспомнить, что есть у нас доктрина о продовольственной безопасности России. Но события лета 2021 года, когда взлетели цены на самое насущное продовольствие, доказывают, что её постулаты не соблюдаются. И не так уж неправы критики в социальных сетях, которые язвят про «свинскую еду» и ботву. Обеспечение продовольственной безопасности — это приоритетное направление государственной политики России, а не Картофельного союза или какого-нибудь там условного Бильдельбергского клуба.