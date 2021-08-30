До выборов в Госдуму РФ восьмого созыва осталось меньше месяца, а депутаты крайнего, седьмого, не перестают напоминать о себе фееричными заявлениями. Сперва население России взбудоражили предложением семидневной рабочей недели, затем жаловались на трактористов, не желающих работать за 80 тыс. рублей. На минувшей неделе они взялись за святое — за пушистиков наших меньших, за котеек и пёсиков.

(сс) Kaz Домашние любимцы

О том, что жителям России запретят заводить неограниченное количество домашних питомцев, сообщил Ura.ru заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности. Если животные в списке неразрешенных к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина — тоже наступает уголовная ответственность», — информировал издание Кирилл Черкасов.

Помимо этого, по словам Кирилла Черкасова, будут введены ограничения на количество животных, проживающих на участках частных домов. К примеру, на приусадебной территории 200 кроликов или тысяча перепёлок, от которых много шума и неприятного запаха. Это непорядок. Нормативно-правовую базу, по словам депутата, якобы должны были подготовить в Министерстве сельского хозяйства РФ.

LllKSTlll Кролики

Люди в сети взволновались. Возникла масса вопросов. Кто и как будет считать животных в квартирах? Что станется с котокафе, питомниками для кошек и собак, а также с контактными зоопарками?

«Вопросов больше, чем ответов: как будут контролировать? Реально на скотном дворе разных будут считать животных или просто количество по головам?» — спрашивают в группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

"Интересно, а каким образом это будет проверяться? По жалобам соседей участковым? А норма? По Барбосу в одни руки?» — опять спрашивают в группе.

Здесь же прозвучало предложение «привязывать» кошек и собак не к квадратным метрам, а к достатку их владельца.

«У нас половина страны живёт не там, где прописано, и это не отследить. А вот если к доходу привязать или расходу в месяц, то если можешь, условно говоря, тратить три тысячи на продукты, то один питомец, восемь тысяч — два питомца», — предлагает жительница Кургана.

Елена Миронова ИА REGNUM Кошка Муся

«Животных будут изымать? И куда их потом, на улицу?» — спрашивают в том же паблике.

Также отмечается, что перестают быть редкостью старушки, которые подбирают на улице всё мяукающее и лающее и разводят «концлагеря на дому», невзирая на протесты соседей. Виртуальные площадки органов власти заполонили жалобы на нехорошие квартиры и людей, которые, наплевав на правила общежития, устраивают домашние зверинцы.

«Нормальный закон. Некоторые по 30 кошек в квартире держат. Разводят вонь, грязь и блох. Все-таки должна быть какая-то мера. Это уже не любовь к животным, это — к психиатру», — считает ещё один курганец.

«Скоро во всех квартирах страны. «Здравствуйте, я участковый, сколько у вас кошек? Десять? Много. Троих изымаю, готовьте их вещи и еды на пару дней», «Теперь можно в угрозу котофею кидать: «будешь ходить мимо лотка — сдам участковому», — шутят комментаторы.

Участник паблика «Жизнь одного региона Москва и Московская область» спрашивает, будут ли проводить подсчёт тараканов, мышей, крыс? Чем они хуже Пушков и Тузиков?

«За дачников возьмитесь лучше! А то заведут на лето, а потом бросают и эти своры бродят по всему городу! Введите штрафы за это!» — требуют в этом же паблике.

«Зато рожать в однушке можно каждый год», — отметила одна из комментаторов.

В группе «ЧС Тюмень» уже сочинили анекдот: «За что сидишь?» — «За хомячка» — «Убил, что ли?» — «Нет, завëл» — «Так за это не садят» — «Да у меня к тому времени уже два кота было».

Грызуны

Слова депутата Кирилла Черкасова взволновали гештальт-терапевта Ольгу Маркиянову, которая считает, что ограничение количества животных травмирует тех, для кого питомцы — члены семьи.

«Это может повлечь довольно тяжелые последствия. Люди могут быть не готовы отказаться от кого-то из животных. Питомцы замещают то, чего недостает в жизни, они становятся частью жизни. Представьте, что многодетной матери сказали бы выбрать кого-то из своих детей. Забота о животных помогает создать внутреннюю опору. Если закон примут, хорошо бы создать приюты, куда бабушки смогут приходить общаться со своими питомцами», — пояснила Ольга Маркиянова «Общественной службе новостей».

И как только интернет-пользователи эмоционально распалились, Минсельхоз РФ выпустил опровержение слов парламентария — у ведомства отсутствуют полномочия по разработке правовых актов, нормирующих количество домашних животных в квартирах, в том числе на квадратный метр жилья. А в Минприроды РФ, где могут разработать нормативную базу по данному вопросу, заявили, что в обозримом будущем данный вопрос рассматривать не планируют, и материалы о регуляции животных к ним из Госдумы РФ не поступали.