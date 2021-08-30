Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время недавнего празднования 25-летия зерноуборочного комбайностроения РБ заявил, что «сбылась его мечта о производстве отечественных зерноуборочных комбайнов». Но так ли радужна мечта? Оказалось, что государственный холдинг «Гомсельмаш», имеющий активы и в России, уже два года подряд фиксирует многомиллионные убытки на фоне весомых госдотаций. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

25 августа в Белоруссии отмечали 25-летие зерноуборочного комбайностроения. Александр Лукашенко заявил, что комбайн получился неплохим и бюджетным. Много говорили о новых моделях, о планах. Например, гендиректор «Гомсельмаша» Александр Новиков сообщил, что «уже практически до середины следующего года сформирован пакет заказов». Казалось бы, успешное предприятие, только прибыли успевай подсчитывать. Но финансовая отчётность, увы, говорит об обратном.

Стоит отметить, что ещё в 2005 году Лукашенко требовал от руководства предприятия перехода на полное самофинансирование, а в 2019 году он же заявил, что предприятие как можно скорее надо вывести на рентабельную работу: «Собирайтесь и думайте, но чтобы в будещем году мы перестали говорить о «Гомсельмаше» в отрицательном плане».

Прошло два года после этих громких слов, но и 2019 год, и 2020-й холдинг закончил с огромными убытками.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Логойский район Минской области

О «Гомсельмаше»

Предприятие «Гомсельмаш» ведёт свою историю с 1930 года, начав с производства простых сельхозмашин. Доля государства в холдинге составляет 100%.

Акционерное общество было создано через переобразование одноимённого государственного унитарного предприятия и госпредприятия «Топаз» в 2013 году. Новое ОАО зарегистрировали в 2014 году. В 2015 году к компании присоединили ОАО «Светлогорский машиностроительный завод» и госпредприятие «Петриковский машиностроительный завод», а в 2016 году — «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки» и ОАО «Научно-технический центр комбайностроения».

На 2020 год у группы в Белоруссии есть три актива: 100% акций в ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», 99,05% в ОАО «Лидагропроммаш» и 69% в ООО «Сосновый бор».

На Украине «Гомсельмаш» владеет торговым домом, а в России — двумя активами: 51% акций «Брянсксельмаш», 90% доли в ООО «Торговый дом «Гомсельмаш-Сибирь».

(сс) Homoatrox Зерноуборочный комбайн «Полесье»

Как следует из консолидированной отчётности «Гомсельмаша», в 2020 году украинские активы компании «подлежали 100 процентному обесценению», так как с 2017 года деятельность была приостановлена. Не гладко обстоят дела и с белорусскими фирмами. Например, «Сосновый бор» с 2016 года числится в стадии ликвидации.

У госпредприятия, на которое делает ставки Лукашенко, есть ряд совместных активов и в других странах: в Китае — это 50% доли в «Харбин Дон Цзин Гомель предприятие сельскохозяйственного машиностроения» и 25% в СООО «Предприятие сельхозмашиностроения «Чуцин Цзуншень — Гомель», в Индии — 50% в Gomselmash India Private Limited.

Но некоторые действующие иностранные активы «Гомсельмаша» представляет собой сомнительный багаж. Например, индийская фирма до 31 декабря 2020 года не вела деятельность, и финансовые вложения в неё были обесценены. Также были обесценены вложения в «Омсклидагромаш», созданном в 2010 году ОАО «Механический завод «Калачинский» и «дочкой» «Гомсельмаша» — ОАО «Лидагропроммаш». Такая же судьба и у украинской компании этого ОАО — «Украгробелмаш».

(сс) Andshel Уборка зерна комбайном «Полесье» в Хабаровском крае

Финансовое состояние «Гомсельмаша»

В аудиторском заключении предприятия за 2020 год отмечается, что чистый убыток за отчётный период составил 407 363 000 белорусских рублей (примерно 11,9 млрд российских рублей). Помимо этого, аудиторы отметили, что на 31 декабря 2020 года стоимость чистых активов имела отрицательное значение — 339 870 000 белорусских рублей (около 9,9 млрд российских рублей).

В отчёте уточнялось, что это, наряду с другими вопросами, «указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно».

Более того, в 2020 году чистые активы всей группы «Гомсельмаша» также имели отрицательное значение. Например, на 31 декабря это было 883 115 000 белорусских рублей (25,9 млрд российских рублей). При этом чистый убыток группы на ту же дату фиксировался на уровне 609,422 млн белорусских рублей (17,9 млрд российских рублей).

(сс) HK-47 Гомельский завод литья и нормалей

При таких вводных шансы вывести на рентабельную работу этот госактив, который так холит Лукашенко, пока довольно низкие. Разве что инвестора на стороне искать.

Пока же на плаву холдинг, судя по всему, держат исключительно государственные субсидии, на 31 декабря 2020 года составившие 12,592 млн белорусских рублей (порядка 370 млн российских рублей), и прочие безвозмездные поступления — 15,097 млн белорусских рублей.

Напомним, в России власти Белоруссии имеют не только «дочерние» компании холдинга «Гомсельмаш», но и санаторные мощности.

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