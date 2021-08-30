Информация о том, что школьная преподавательница Кристин Питцен призывала учеников одной из школ в Калифорнии присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества, вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 30 августа в социальной сети Facebook.

Tiktok.com Цитата из видео «Учитель издевается над американским флагом и предлагает ученикам произнести клятву верности флагу ЛГБТ-сообщества».

«Обычно, когда я пишу комментарий по этому поводу, меня блокирует Facebook!» — отмечает Абдулахад И.

Многие пользователи оказались в бешенстве от такой новости. Люди убеждены, что дети не должны становиться жертвами ЛГБТ-пропаганды.

«Я даже боюсь представить, какое наказание предусмотрено за нарушение такой присяги», — написал Кай К.

Некоторые комментаторы отмечают, что, судя по всему, правительство Соединённых Штатов решило сократить количество своего населения. Иначе как объяснить подобный подход к формированию будущего поколения американской нации.

(сс)David Shankbone Школьники в классе. США

«Неудивительно, они хотели сократить численность населения и нашли для этого идеальный способ», — считает Лариса И.

Часть людей считает, что Америка делает огромную стратегическую ошибку, которая в будущем станет для неё настоящей катастрофой.

«Для того, чтобы победить США, не нужно с ними воевать. Просто предоставьте их самим себе, и они с успехом самоуничтожатся», — отмечает Василий П.

Ряд пользователей указывает на то, что в то время как в Афганистане к власти приходят радикалы, ежедневно наращивая масштабы кровопролития, США, поджав хвост, уносят оттуда свои ноги и учат своих детей извращениям. Такая тенденция неминуемо сделает исламистов более сильными в глазах американских союзников.

«Содом и Гоморра во всей красе! И кто теперь кого одолеет? ЛГБТ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или наоборот? Ждём продолжения сериала!» — написала Valentina S.

Отдельные комментаторы уверены, что в случае войны Америка просто падёт, потому что народ этой страны будет кланяться совершенно другим флагам и не станет жертвовать ради своей Родины.

«А как на это всё смотрят государственные инстанции США? Женщина предлагает детям присягнуть флагу не Соединённых Штатов, а вообще не пойми какому. Они, если вдруг придётся, воевать за что пойдут? За Америку или за флаг ЛГБТ? Что это за шизофрения такая?» — задаётся вопросом Илья Ф.

Нашлись и те, кто убеждены, что руководство США специально взращивают поколение извращенцев с целью более эффективного управления своим населением.

Rationalrevolution.net Дети дают клятву верности флагу США (1941 год)

«Судя по всему, американским властям очень и очень выгодно, чтобы дети клялись в верности не американскому флагу, а флагу извращенцев. Так руководство страны сможет лучше управлять одуревшими от такой пропаганды людьми», — поделился своим мнением Иван Б.

Напомним, 29 августа школьная преподавательница Кристин Питцен заявила в видеосервисе TikTok о том, что она призывала учеников одной из школ в Калифорнии присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества. Питцен мотивировала своё действие тем, что ей якобы было «стыдно за действия властей» в условиях пандемии COVID-19. Телеканал Fox News сообщил, что правоохранители заинтересовались данным инцидентом и проводят расследование.