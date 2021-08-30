Информация о том, что в афганской провинции Баглан на северо-востоке Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 30 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Это только начало, впереди нас ждут жуткие новости. Мир на грани катастрофы», — пророчит Ирина К.

Многие пользователи оказались шокированы данной новостью. Люди убеждены, что деятели культуры не должны становиться жертвами носителей иного мировоззрения.

«Когда слышишь о таких новостях, то жутко становится. Человек просто пел песни, был музыкантом. Его ведь даже не в тюрьму отправили, а просто казнили. Кошмар! Настоящее средневековье!» — считает Иван Б.

bluuurgh Афганские боевики

Некоторые комментаторы отмечают, что убитый музыкант занимал позицию противников исламистов, что поставило на его судьбе жирный крест после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане.

«Певец явно был на стороне прежних властей, воспевал борьбу против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призывал воевать против боевиков. В других странах за призывы к действиям против властей приняли бы разные меры. Особенно там, где идёт война. Конечно, можно было бы и не убивать, спрятать в тюрьму, но ведь там ещё нет и централизованной власти, которая бы контролировала действия всех своих сторонников и военных на местах. Там война. Вероятней всего, какой-то отряд зашёл, узнал, что там живёт певец, что против них выступал, расстреляли и ушли. И вряд ли даже те, кто во власти сейчас в Кабуле, знают, кто там этого певца расстрелял», — предполагает Сергей С.

«Это неминуемый итог после переворота в любой стране. Нынешняя власть и коррупционеры, предатели, шестёрки должны знать, что их ждёт в случае прихода к власти радикалов. Раз взялся управлять страной и служить народу, то будь ответственен и отвечай за свои слова и поступки, иначе страна падёт в пучину кровопролития», — указывает Victor Z.

Maj. Gul Ahmad Dost Баглан

Часть людей считает, что всему виной стало бегство Соединённых Штатов из Афганистана. Теперь у радикалов оказались развязаны руки, и они приступили к откровенному и ничем не прикрытому насилию.

«Не понимаю, как американцы могли всё бросить и убежать! 20 лет играли с ними в демократию и равноправие, и тут вдруг это оказалось нерентабельно. Один демент подписал договор, другой поддержал, а в результате гуманитарная катастрофа и миллионы покалеченных жизней. Эти исламисты не могут сами между собой договориться. Как можно с ними вообще о чём-то договариваться? Бедные люди, которых все предали, просто оставили как жертвоприношение новому режиму», — пишет Olga T.

«И эта кровь лежит на руках американцев, которые бросили Афганистан на съедение радикалам. Народ этой страны доверял США, но Вашингтон их цинично предал», — написал Арсений С.

Напомним, 29 августа экс-глава МВД Афганистана Масуд Андараби написал на своей странице в Twitter, что в афганской провинции Баглан на северо-востоке Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби.