Столкновения с полицией, которые произошли во время несанкционированной акции противников COVID-ограничений на площади Потсдамер-плац в Берлине, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 30 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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«Какие милые немецкие полицейские! У них даже дубинок нет! И шлемы не у всех. Никого не тащат в автозаки и не бьют дубинками по голове, как в Париже», — отмечает Сергей Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что вновь Евросоюз предпочёл не замечать разгоны справедливо возмущённых граждан, хотя такие претензии он постоянно предъявляет руководству Российской Федерации.

«Раз Европа молчит и никого из немецких чиновников не осуждает за разгоны митингов, значит, это мирный митинг, люди просто вышли погулять в субботу, после трудных рабочих дней, а мирные полицейские просто мирно попросили всех разойтись. Учтивые немцы прислушались к своим правоохранителям и, желая поскорее выполнить их просьбу, отталкивались от полицейских, чтобы максимально быстро добраться до дома», — издевается Григорий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Германии привилось уже очень много человек, но людям до сих пор почему-то не дают жить полноценной жизнью. Граждане убеждены, что это несправедливое положение дел.

«Просто у них уже 60% привились, поэтому, возможно, многим такие жёсткие антиковидные меры кажутся излишними. Людей понять можно, уже второй год продолжается вся эта канитель. Утомляет», — указывает Александр Е.

Raimond Spekking. Wikimedia Commons Центр вакцинации в Германии

Часть людей считает, что население имеет полное право выражать свой гнев, потому что политики заперли граждан по домам против их воли и, судя по всему, не собираются их оттуда выпускать в ближайшее время.

«В Европе людям уже просто невыносимо сидеть на самоизоляции. Граждане справедливо недовольны таким к себе отношением. Чиновники, к примеру, по домам не сидят, катаются то туда, то сюда, короче, живут полноценной жизнью, в отличие от простого населения», — пишет Сергей И.

Ряд пользователей указывает на то, что возмущается лишь одна часть населения, в то время как другая поддерживает действия властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Настоящие немцы на работе или в отпуске где-то, а это, так себе, социальщики, которые от скуки на митинги ходят», — считает Lidija S.

Отдельные комментаторы отмечают, что рост недовольных антиковидными мерами в Европе растёт и вскоре подобных несанкционированных митингов будет становиться больше.

«В Италии и Франции уже полиция не справляется — слишком много людей. Сотни тысяч человек в разных городах вышли на протест против «паспортов здоровья» и принудительной вакцинации. Демонстрации продолжаются шестые выходные подряд. Париж, невероятное количество людей участвуют в демонстрации. А вот теперь Германия. Кто на очереди?» — задаётся вопросом Гена С.

(сс) Thomas Bresson Протесты против принудительной вакцинации во Франции

Нашлись и те, кто указывают на то, что в Германии данные акции проходили достаточно мирно, особенно если сравнивать их с акциями в других частях Европы.

«Я в Берлине живу уже месяц, здесь каждую субботу люди митингуют, но всё проходит мирно и никаких задержаний не происходит. Беспорядки и задержания — это преувеличения. Всё мирно», — поделился Виктор И.

Напомним, 28 августа на площади Потсдамер-плац в Берлине произошли столкновения с полицией во время несанкционированной акции противников COVID-ограничений.