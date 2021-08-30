Видеозапись, на которой видно, как в Котельниках (Московская область) пассажирка маршрутного такси устроила спор с водителем маршрутки, который, с её слов, сидел в телефоне за рулём, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 августа в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

«При выборе водителя автобуса, надо обращать особое внимание на психику, на стаж и культуру обращение с пассажирами. А то первый попавшийся водитель автобуса — и вот результат налицо», — пишет Орудж С.

Многие пользователи пришли к выводу, что пассажирка повела себя неправильно, отвлекая водителя от его непосредственной задачи — водить транспортное средство и не создавать аварийных ситуаций.

«Он ведёт общественный транспорт, ответственное лицо, у него в салоне, кроме неё, ещё десятки тел. Это как если бы в самолёте кто-то стал бы выёживаться, суя голову в кабину, а пилоты пытались бы его (её) угомонить, в это время не управляя самолётом. Тут не небо, но всё равно, секунда — отвлёкся, и все пассажиры в скорой или в морге. Так что таких сразу в наручники, и пусть далее полиция с психиатрией выясняет их претензии», — предлагает Виталий Ч.

t.me/moscowtop Цитата из видео «В Котельниках разогрелся спор между пассажиром и водителем маршрутки»

Некоторые комментаторы отмечают, что всё-таки вождение с телефоном является не менее опасным занятием, чем жаркие споры с водителем.

«Понятно, что начало беседы нам неизвестно, но вот зацепило: какое право водитель имеет так с женщинами разговаривать? Ещё и так пренебрежительно!» Конечно, лучше водителя не отвлекать во время движения, но если он действительно отвлекался на телефон, то это прямое нарушение ПДД!» — отмечает Alisa S.

Часть людей считает, что разговаривающие не на русском водители заставляют нервничать своих пассажиров.

«Многие маршрутки отданы на откуп таким водителям. Во время поездки постоянно говорят или по телефону, или со своими соотечественниками в салоне. Жестикулируют и часто курят. И, кстати, именно то, что они говорят не по-русски, создаёт дополнительную напряжённость для пассажиров. Вы перестаёте себя чувствовать в своей стране!» — написала Марина Н.

Ряд пользователей указывает на то, что национальность и язык, которым пользуется водитель, не должны касаться пассажиров.

«Женщина права, когда требует не разговаривать по мобильнику во время движения, но она категорически не права, когда требует, чтобы водитель говорил по-русски. Сам факт разговора — уже серьёзное нарушение, на это и надо жаловаться. А на каком языке он там говорит, это вторично. У нас нет никаких ограничений на использование любого языка, тем более в личном общении. Нельзя говорить по телефону во время движения! И весь сказ», — указывает Анна Р.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Водитель автобуса

Нашлись и те, кто отмечают, что в советское время отвлекать водителей было строго на строго запрещено.

«В СССР на стекле между водителем и пассажирским салоном была надпись крупным буквами «Водителя во время поездки разговорами не отвлекать!» А это что было? Отвлекают рабочих людей по пустякам», — считает Виталий Ч.

Напомним, 29 августа в Telegram-канале «Москва с огоньком» появилась видеозапись, в которой видно, как в Котельниках (Московская область) пассажирка маршрутного такси устроила спор с водителем маршрутки, который, с её слов, сидел в телефоне за рулём.