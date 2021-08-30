Информация о том, что французская компания «Ашан» значительно снизила число своих торговых точек в Российской Федерации, закрыв 17 магазинов за первые три месяца 2021 года, спровоцировала дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Гипермаркет «Ашан»

"Бизнес бежит из страны! Доходы населения катастрофически падают! Спасибо стабильной экономике, которую построила эта власть!» — пишет Валерий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что закрытие магазинов этой компании связано с падением покупательной способности среди российского населения.

«Ожидаемо. У нищего населения денег нет, и стало невыгодно содержать так много магазинов. Зато растёт количество светофоров. Бензин за семь лет с 30 до 50 рублей вырос. Да и практически все ценники умножились на два. Спасибо правительству!» — написал Андрей Р.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Гипермаркет «Ашан»

Некоторые комментаторы отмечают, что в России очень большая конкуренция среди продуктовых магазинов, поэтому неудивительно, что «Ашан» сокращает количество торговых точек, не выдерживая напор со стороны других компаний.

«Ой, да ладно! У нас местный «Ашан» года два назад закрылся и съехал. Он находился чёрти где, куда ехать никто не хотел. А других гипермаркетов в округе было хоть отбавляй. Много прямо под носом. Неудивительно, что «Ашаны» закрываются повсюду», — считает Марина Г.

Часть людей считает, что в России слишком много продуктовых магазинов, поэтому ничего страшного в закрытии пары десятков супермаркетов нет.

«В России столько продуктовых супермаркетов! Просто невероятное количество. Вы не увидите ни в одной стране такого! Ни в одном городе мира! Никто никуда не бежит. Просто обычная конкуренция вкупе с абсолютно нездоровым количеством магазинов», — поделился своим мнением Олег Д.

Ряд пользователей указывает на то, что «Ашан» многим нравится больше, чем его конкуренты, поэтому закрытие магазинов данной компании их огорчает. Люди уверены, что дело в руководстве «Ашана», которое не справляется с таким количеством торговых точек.

Дарья Антонова ИА REGNUM В супермаркете «Ашан»

«Жаль. Хороший магазин. Видимо, содержать основные фонды невыгодно с такими эксплуатационными расходами и низкой производительностью труда руководящих работников. На Руси везде и всегда бардак начинается из-за того, что руководство зажирается до такой степени, что даже в зеркале не видит, что у него там на самом деле. Читайте великого французского писателя Эмиля Золя о работе приказчиков в универмаге», — указывает Сергей О.

Отдельные комментаторы отмечают, что множество магазинов торгует некачественными продуктами, хотя дорогие товары остаются недоступны малообеспеченным гражданам России.

«Интересно. Почему все так переживают из-за закрытия магазинов, в которых основной ассортимент — низкокачественный суррогат? Все более-менее приличные товары там стоили ничуть не меньше, чем в других магазинах, а что-то и дороже. Да, монополия определённых магазинов напрягает, но, видимо, есть причины такой монополизации», — отмечает Вера Л.

Напомним, 29 августа РБК опубликовало материал со ссылкой на отчет французской компании «Ашан», что эта сеть супермаркетов «значительно снизила число торговых точек в Российской Федерации, закрыв 17 магазинов за первые три месяца 2021 года.