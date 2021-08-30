Заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, но различные формы жизни могут существовать во Вселенной, стало поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 30 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

"Лучше бы Рогозин за «Роскосмосом» лучше следил, а то проблем выше крыше, а он всё в своих фантазиях витает!» — пишет Иван Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что Рогозин занимается совершенно не тем, чем должен. Другие же, наоборот, считают правильным, чтобы российский чиновник думал о чём-то масштабном и невероятном.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

«Не понимаю, что все на него гонят? Они действительно могут существовать! Вероятность этого, конечно, меньше, чем вероятность существования просто инопланетян, но и не нулевая. Зачем отвергать мельчайшую, но всё-таки вероятность?» — задаётся вопросом Алексей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Рогозин думает совершенно в правильном направлении и его слова не заслуживают надменных издевательских комментариев.

«Я вот тоже не сомневаюсь, что во Вселенной, которая не имеет границ, есть что-нибудь ещё живое. Поэтому нет никакого повода для того, чтобы начать троллить главу «Роскосмоса» за такое мнение», — считает Аристарх П.

Часть людей считает, что инопланетяне существовать могут, но человечеству ещё не скоро доведётся с ними повстречаться.

«Я тоже думаю, что в безграничной Вселенной есть разумные существа, кроме людей. Просто мы их ещё не обнаружили. Не понимаю, что тут смешного», — указывает Милена Д.

«Даже на нашей Земле может существовать инородная форма жизни, которую мы не воспринимаем. Высокоорганизованные пчёлы и муравьи, которым уже миллионы лет, например. А мы для них как титаны или атланты, проходящие мимо…» — отмечает Nelli N.

Цитата из к/ф «Инопланетянин». Реж. Стивен Спилберг. 1982. США Внеземное существо

Ряд пользователей отмечают, что наша Вселенная настолько огромна, что вероятность появления жизни, подобной земной, невероятно высока, но, может быть, жизнь на других планетах очень сильно отличается от нашей.

«Если подойти к вопросу с математической точки зрения, наша галактика содержит, по современной оценке, от 200 миллиардов до 400 миллиардов звезд! В пределах чувствительности «Хаббла» мы видим 130 миллиардов галактик со всей видимой нам вселенной. Какова вероятность того, что только на нашей планете условия сформировались таким образом, что зародилась углеродная форма жизни?» — задаётся вопросом Рене Д.

Отдельные комментаторы отмечают, что расстояние, которое отделяет человечество от других планет, делает невозможной встречу с потенциальными инопланетянами. Поэтому мечтать о таком глупо и вредно, особенно для чиновника.

NASA Вселенная

«В одной нашей галактике несколько сотен миллиардов звёзд, а потенциально обитаемых планет в разы больше. Жизнь на других планетах не вопрос веры, а лишь вопрос сухой математики. Где-то еще жизнь точно есть, вопрос только в том, как до неё добраться. Учитывая расстояния, наши шансы крайне малы», — поделился своим мнением Александр А.

Напомним, 29 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в интервью изданию «Газета.ру», что фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, но различные формы жизни могут существовать во Вселенной.