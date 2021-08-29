Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу в шутливой форме о том, что он «виноват», не явившись в украинский суд, куда его действительно вызвали, и обещание «исправиться» спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Сергей Шойгу

»Смешно не то, что Шойгу отшутился, а то, что украинцы с серьёзными рылами пытаются показаться умными», — считает Александр О.

Многие пользователи пришли к выводу, что после такой «шутки» многие украинские чиновники сильно задумались о том, как много в словах Шойгу юмора, а сколько конкретного намерения приехать в Киев.

«Некоторые высокопоставленные украинские памперсы наполнились от этих слов. В каждой шутке ведь есть только доля шутки», — напоминает пользователь под псевдонимом «Охотник на Некроликов».

Некоторые комментаторы отмечают, что Шойгу мог сильно оскорбиться поведением украинской власти, такое отношение может действительно заставить его посетить мать городов русских.

«Ума у ребятишек явно не хватает. Они ведь у Кужегетовича допросятся, что он в суд явится. Второй вопрос в том, где потом этот суд будет «заседать»: на Колыме или в Магадане, и у какого места», — указывает Андрей Н.

Часть людей отмечают, что недавно Шойгу самостоятельно катался на танке. После подобной картины украинским властям стоило бы сильно призадуматься о том, не извиниться ли перед российским министром обороны.

«А я-то всё думаю, что это он в Алабино на танках тренируется. Думал, что просто пиар предвыборный, а дело-то серьёзное, на показательное выступление в Киевском суде готовится!» — поделился своим мнением Von S.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российский танк Т-72

Ряд пользователей отмечают, что скудоумие украинской элиты может породить в населении Украины страх перед грядущим «вторжением» российских войск.

«Зря пошутил. Они же после семи лет российского «вторжения» заявят, что Россия наконец-то вот-вот и нападёт! Сам Шойгу об этом заявил!» — отмечает Михаил М.

Отдельные пользователи отмечают, что никому нельзя оскорблять министров соседних стран и уж тем более вызывать их в суды. Такие действия могут расцениваться только в качестве акта агрессии и являться причиной для начала военного противостояния.

«Шутки шутками, а ничего, что украинские власти решили судить российского министра обороны?! Кто такое может себе позволить? Только тот, кто собирается воевать! Неужели шутливый ответ Шойгу соразмерен той хамской выходке, которую устроило руководство Украины? И что, никто не понесёт ответа? Разве после этого другие страны не возьмут за правило устраивать судилища над российскими властями?» — задаётся вопросом Олег К.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Нашлись и те, кто убеждены, что России нельзя отмалчиваться, когда украинские соседи плюют в сторону нашего государства, ответ должен последовать жёсткий и незамедлительный.

«А что смешного? Шойгу вызвали на суд, хотят, чтобы он сидел в тюрьме. Пора бы нашей власти взять себя в руки дать украинцам понять, что так дерзко с Россией себя вести никому не позволено!» — пишет Евгений П.

Напомним, 29 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала «Россия 1» в шутливой форме, что он «виноват», не явившись в украинский суд, куда его действительно вызвали, и обещал «исправиться».