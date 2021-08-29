Информация о том, что американские военные подтвердили нанесение авиаудара в районе аэропорта Кабула для устранения непосредственной угрозы со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого, по данным телеканала Ariana News, погибло шесть человек, включая четырёх детей, стала поводом для реакции со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

U.S. Air Force Авиаудар

»Это большой вопрос: кто сейчас истинный террорист — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или армия США, убивающие женщин и детей?» — задаётся вопросом Владимир М.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия американских войск выглядят ужасающе. В результате их военных операций погибает больше мирного населения, чем боевиков, уверены граждане.

Ibrahem Qasim После авиаудара

«Реально! Им без разницы, куда стрелять! Ранее Трамп 48 ракетами по Сирии ударил, притом по мирному населению. Тут же американцы и вовсе убили детей», — отмечает Артём Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что если бы Соединённые Штаты сидели смирно и вообще ничего не предпринимали, то в Афганистане намного быстрее бы возобладал мир.

«США опять сходили под себя. Результат американской тyпой недополитики, которая сеет только смерть и хаос. В целом, это государство — бандит и паразит, которое только создаёт проблемы и которому лучше вновь уйти в изоляционизм и не лезть вообще никуда. Так будет лучше всем», — считает Дмитрий К.

«С такими обстрелами война эта там никогда не прекратится. Кто бы к власти ни пришёл, всё равно американцы попытаются создать в стране хаос», — поделился своим мнением Елесей Е.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Самолёт, вылетающий из Кабульского аэропорта

Часть людей считает, что Штаты намеренно использовали тяжёлое вооружение для борьбы с террористами в условиях густонаселённого города, потому что им плевать на мирное население.

«Непонятно, зачем вообще бить ракетами по жилому городу. Выглядит скорее как издевательство или акт устрашения. Соединённые Штаты, судя по всему, впали в состояние безумия, раз совершают подобные инциденты», — написал Алексей У.

Ряд пользователей указывает на то, что Российской Федерации необходимо готовиться к нашествию боевиков из Афганистана, которых подогревают Соединённые Штаты.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганские боевики

«Уйдя из Афганистана, оставив всё как есть, так и не добившись результатов, Соединённые Штаты освободили свои силы и деньги, которые они туда больше не вложат. Тем самым они переложили свою головную боль на Китай и Российскую Федерацию, которым сейчас придётся быть готовым ко всякому, если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнёт гнуть свою линию радикального ислама. Такую работу нужно проводить и не допускать начала наземных операций. Усиливать границы, быть более бдительными и, если получится, заставить радикальные движения Афганистана прийти к нормальной жизни. Для Штатов это будет потерей, поэтому они разворошили осиное гнездо, в результате чего озлобленные осы кинутся на Россию», — указывает Александр К.

Напомним, 29 августа Центральное командование США сообщило, что американские военные подтвердили нанесение авиаудара в районе аэропорта Кабула для устранения непосредственной угрозы со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого, по данным телеканала Ariana News, погибло шесть человек, включая четырёх детей.