Британия сворачивает «красную дорожку» для афганцев
Журналистка BBC Люси Уильямсон взяла интервью у афганца, который бежал из страны на французском военном самолете, а теперь хочет в Великобританию. В Кале, Франция, находится большое число беженцев из Афганистана, которые мечтают пересечь Ла-Манш. Некоторые из них рассказали, что за последнюю неделю около 60 человек уехали в Англию в холодильных камерах грузовиков, и многие планируют сделать то же самое, рискуя жизнью еще один раз.
Некоторые пользователи рады афганцам, считая, что они помогут Великобритании восстановиться после выхода из Евросоюза. В комментариях надеются, что беженцы будут работать именно в тех сферах, которые Brexit больше всего «покалечил», в том числе здравоохранении и грузоперевозках.
«Мы отчаянно нуждаемся в работниках из-за Brexit. Принимайте их с распростертыми объятиями», — написал @BChalklin.
«Кто-нибудь из них водитель грузового автомобиля?» — поинтересовался @LGuard123.
«Они могут помочь системе здравоохранения? Они умеют водить грузовые автомобили? Они умеют собирать фрукты? У них есть навыки, в которых нуждается эта жалкая темная страна? Тогда принимайте их!» — прокомментировал @KernowQ.
Ряд комментаторов считает, что беженцев надо принимать не потому, что они будут новой рабочей силой, а лишь потому, что каждый достоен хорошей жизни, которую можно себе обеспечить в Великобритании.
«Мы должны принять их и помочь им, как только можем. Тяжело представить, через что они прошли. У каждого есть шанс на лучшую жизнь», — считает @celticdivergent.
Большинство пользователей не понимают, почему афганцы, как и многие другие мигранты, не остаются во Франции, ведь она является развитой европейской и, самое главное, безопасной страной.
«Зачем, если они и так в безопасности в Европе», — поинтересовался @jasp16.
«Серьёзно, оставайтесь во Франции! Не рискуйте!» — посоветовал @FREETOEXPRESSME.
«Что не так с Францией, это безопасное государство», — отметил @porkys22.
В комментариях отметили, что мигранты бегут из Франции так, будто её тоже террористы захватили.
«Чёрт, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Францию захватил?» — прокомментировал @pazuzuzuzu.
Некоторые комментаторы винят в миграции французское правительство, которое, по их словам, ничего не делает для поддержки афганцев.
«А что французы делают? Забирают афганцев военными рейсами и бросают их в лагерях Кале. Мне интересно, они думали о карантине и убежище для них во Франции, а, господин Макрон?» — спросил @49bird.
Пользователи написали, что в Кале что-то действительно пошло не по плану.
«Эвакуированные из Афганистана во Францию, а сейчас планирующие свой путь в Англию. Никому больше не кажется, что с этим сценарием что-то не так?» — поинтересовался @Wouldbescouse.
В комментариях отметили, что ошибка заключается в поведении британского правительства, они во все стороны трубят, что они рады мигрантам.
«Конечно, они хотят, вместе с экономическими мигрантами из других стран. До тех пор, пока мы будем разворачивать для них красную дорожку, они будут пытаться приехать в эту страну. Как только они внутри, их никто не высылает», — объяснил @RugbyGodUK.
«Они проходят через множество стран, в которых они могут остаться, но им говорят, что тут можно получить золотой билет», — рассказал @Sev2512.
Часть пользователей отметила, что «золотого билета» афганцы в Британии не найдут, потому что в стране всё плохо.
«Прямо из одной военной точки с другую, где люди дерутся за кусок хлеба и рулоны туалетной бумаги в супермаркетах Великобритании», — написал @T8YRN.
«Боже, оставайтесь во Франции. Зачем вообще пытаться попасть в эту дыру. Разворачивайтесь, пока можете», — посоветовал @stevendwoodruff.
Комментаторы объяснили миграцию из Франции в Британию тем, что большинство афганцев не знает французского языка.
«Большая часть афганцев говорит на английском, зачем тогда им обустраиваться во Франции», — прокомментировал @BaronAndyCowan.
Среди пользователей есть те, кому жалко всех беженцев, но они считают, что всему должен быть предел.
«Извините, мне их жалко, но это выходит за все рамки. Когда уже это прекратится?» — написал @KayVinc37035030.
«Экономические мигранты, беженцы, я не хочу их видеть здесь, они уже не выглядят так отчаянно», — отметил @sean_antrim.
Напомним, в Великобританию ежедневно приезжают мигранты, нелегально пересекая Ла-Манш. Как сообщают британские СМИ, последний рекорд был установлен 21 августа, когда за сутки канал пересекли более 800 человек.