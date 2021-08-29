Американский Институт аэрокосмических исследований имени Митчелла регулярно проводит в прямом эфире в форме видеоконференции Форум по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне (Nuclear Deterrence & Missile Defense Forum).

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

27 августа 2021 года в данном мероприятии принял участие генерал-лейтенант Томас А. Бюссьер (Thomas A. Bussiere), заместитель командующего Стратегического командования США. Были обсуждены угрозы со стороны китайских и российских ядерных арсеналов, усилия США по ядерной модернизации, будущее ядерного сдерживания США и другие темы.

В ходе беседы Томас Бюссьер дал оценку ядерному потенциалу Китая: «Китай больше нельзя считать менее значимым случаем, и он скоро превзойдёт возможности России и станет ведущей ядерной угрозой».

Далее в ответе на уточняющий вопрос, что значит «скоро» и «превзойдёт», генерал-лейтенант сказал, что «скоро» означает «в ближайшие несколько лет». И под «превзойдёт» он указал на шахтные пусковые установки и недавние испытания баллистических ракет, а также на то, что это не количество запасов, а комбинация развёрнутых средств, боевой готовности, доктрины и намерений.

U.S. Department of Defense Томас Бюссьер

Таким образом, из уст высокопоставленного американского военного, заместителя командующего Стратегического командования США, прозвучала оценка ожидаемого через несколько лет уровня стратегических ядерных сил Китая.

Следует заметить, что США с Россией поддерживают стратегический ядерный паритет. Его количественные параметры формализованы на уровне Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который в начале февраля 2021 года был продлён на пять лет до 5 февраля 2026 года. Данный документ ограничивает количество развёрнутых каждой стороной стратегических средств доставки и ядерных боезарядов: 700 и 1550 единиц соответственно.

Когда Томас Бюссьер говорит, что Китай «скоро превзойдет возможности России и станет ведущей ядерной угрозой», это означает, что скоро (через несколько лет) Пекин будет иметь более 700 развёрнутых стратегических средств доставки и более 1550 развёрнутых ядерных боезарядов.

Voice of America Китайская межконтинентальная баллистическая ракета

Кстати, Китай, в отличие от России и США, не связан ни с кем никаким договором в области стратегических наступательных вооружений. Поэтому Пекин потенциально может наращивать свой ядерный арсенал до любого установленного им самим потолка.

Важная деталь. Ранее американские официальные лица выражали тревогу по поводу роста стратегических ядерных сил КНР. Однако даже недавний американский прогноз, в частности совместное письмо глав трёх комитетов палаты представителей США (по вооружённым силам, иностранным делам и разведке) от Республиканской партии на имя Джо Байдена от начала июня 2021 года, предполагал увеличение количества развёрнутых ядерных боезарядов Китая в 2−4 раза до 1000 боезарядов к 2030 году. Сейчас же речь идёт о сроке в несколько лет и о более значительном количественном росте.

Похоже, в данном случае Китай полностью действует по завету Дэн Сяопина — «скрывать свои возможности, дожидаться своего часа». КНР не проявляла никакой видимой активности в резком наращивании ядерного арсенала до продления СНВ-3 между США и Россией на следующие пять лет, т. е. до 5 февраля 2021 года.

Кстати, акцент в информации заместителя командующего Стратегического командования США на шахтные пусковые установки свидетельствует о том, что Пекин сделал упор на резкий количественный рост, в первую очередь, за счёт наземной компоненты стратегических ядерных сил.

Tyg728 Китайская межконтинентальная баллистическая ракета

Доктор Стивен Бланк, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики, который принимал участие в Форуме по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне 23 августа 2021 года, сообщил, что Китай в настоящее время строит около 400 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет.

Эксперты считают, что в данных ракетных шахтах будут разворачиваться МБР DF-41 («Дунфэн-41»). Дальность полёта данных трёхступенчатых твёрдотопливных китайских МБР составляет 12−14 тысяч километров. Боевая часть ракеты является разделяющейся с 6−10 боевыми ядерными блоками индивидуального наведения, способными маневрировать в полёте и преодолевать американскую систему противоракетной обороны.

Арифметика получается простая. Потенциально Китай только по варианту строительства 400 шахтных пусковых установок получит 400 стратегических развёрнутых средств доставки и от 2400 до 4000 развёрнутых ядерных боезарядов. Очевидно, что и в Пентагоне способны провести такие расчёты. Так что высказывание генерал-лейтенанта Томаса А. Бюссьера подтверждается китайской программой строительства шахтных пусковых установок для МБР.

В тоже время надо отметить, что Вашингтон сам подтолкнул Пекин к резкому наращиванию стратегических ядерных сил своими планами по развёртыванию ракет меньшей и средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

В Пекине сразу поняли, что со временем на незначительном удалении от китайских границ будет размещён ракетный потенциал США и их союзников, предназначенный для нанесения внезапного обезоруживающего удара по Китаю, чтобы не допустить его ответного ядерного удара. А самый простой способ сохранить возможность нанесения ответного ядерного удара — это резко увеличить количество развёрнутых ракетно-ядерных средств. По данному пути Пекин и пошёл, пути к стратегическому ядерному паритету с США.