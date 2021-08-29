Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что монумент «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера, который установили на Болотной площади, является более креативным творением, нежели памятник Петру I, потому что оно будет востребовано в других городах, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 августа в социальной сети Facebook.

Timur Maisak Скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4»

«Этот монумент пригодится, если вас спросят о том, как вам живётся, а вы приводите человека к такому памятнику современного искусства и говорите: «Как-то так», — шутит Sltyson S.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление мэра Москвы идёт вразрез с широким мнением со стороны жителей столицы. Граждане убеждены, что главе города стоило отмолчаться по поводу данной темы и не занимать конкретную сторону.

«Лучше было бы Собянину не комментировать этот скандал. Кто-то надоумил власти поставить кучу в Москве, через какое-то время её собирались забрать. Потихоньку бы отдали и в следующий раз были бы осмотрительней», — написал Egor P.

Mos.ru / М. Мишин Сергей Собянин

Некоторые комментаторы отмечают, что Собянин прав в своих рассуждениях. Монумент «Большая глина №4» — действительно очень креативный памятник и с близкого расстояния способен вызвать необыкновенные эмоции.

«Всё просто, не поленитесь дойти до скульптуры, чтобы поменять своё отношение к ней. Да, это действительно грандиозный монумент, который пробирает!» — указывает Алекс Ф.

Часть людей считает, что представители власти попросту потеряли чувство вкуса, раз считают подобные памятники значимыми представителями современного искусства.

«Вот это величайшее искусство! Микеланджело, Донателло, Огюст Роден и другие Великие «отдыхают»… жаль, что у наших властей настолько извращённый вкус», — пишет Valerij H.

Ряд пользователей указывает на то, что, вероятно, памятник «Большая глина №4» является одним из лучших представителей современного искусства и не стоит ругать художника за её провокативный внешний вид.

«Ну, в принципе, это и есть мировой уровень на сегодняшний день. Цензуры больше нет, искусством можно обозвать что угодно, особенно если некий меценат заказывает его за огромные деньги, а богемные критики упоённо обозревают всё это на страницах журналов. Свобода! А как вы хотели? Она такая вот, свобода», — отмечает Сергей Т.

Timur Maisak Вид на скульптуру «Большая глина № 4» с Патриаршего моста

Отдельные комментаторы убеждены, что под слоем современного искусства в данном случае скрывается некая коррупционная схема.

«Это всего лишь кусок глины и не более. Есть масса достойных скульпторов в России и масса достойных объектов для памяти. Глиняный бред — отмыв денег, как его ни назови», — считает Наталья Н.

Нашлись и те, кто убеждён, что российский народ не готов ещё к подобным произведениям искусства.

«Не принимает русская душа такие произведения. Если ненадолго его тут поставили, то пускай постоит. Он будет полезным для людей: его будут рассматривать, чтобы научиться отделять шедевры от известной субстанции», — указывает Ирина И.

Напомним, 27 августа мэр Москвы Сергей Собянин назвал монумент «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера, который установили на Болотной площади, более креативным творением, нежели памятник Петру I, потому что оно будет востребовано в других городах.