Информация о том, что американские военные с помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 29 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«И смех и слёзы одновременно. А ведь этого всего можно было бы избежать. Ну, теперь начнутся в Европе сюрпризы. Ох и доигрались же они с огнём, забыв, что можно обжечься», — написала Нелина М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные бомбёжки выглядят совершенно неубедительно на фоне того, сколько жертв у аэропорта в Кабуле образовалось после терактов, устроенных боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Как много боевиков уничтожили? Целого одного?! Даже если это так, а вы за последние два дня 13 человек потеряли, счёт неутешительный», — отмечает Керим Д.

«Офигенная эффективность! Все боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наверное, теперь трясутся от страха», — пишет Сергей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что военные США даже не удосужились заснять момент уничтожения боевика на камеру.

«Удар нанесли? Куда? В кого? Где доказательства удара? Съёмки с беспилотника, спутника? Мы им что, должны верить на слово?» — задаётся вопросом Андрей М.

Часть людей отмечают, что месть американцев была инициирована лишь смертью собственных граждан, а не из-за всех остальных погибших мирных людей.

«За своих, а не за своих и афганцев, которые погибли в аэропорту! А зачем тогда так спешно бежали и несметное количество оружия оставили в Афгане?! Для кого?! Где афганская народная армия, которую они должны были бы обучить за эти двадцать лет и оставить ей оружие для защиты от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?! Чего там делали-то столько времени?! Загорали?! Сами удирали от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а теперь расхлёбывают!» — возмущается Valentina S.

(сс) U.S. Air Force. Bobbi Zapka Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk.

Ряд пользователей указывает на то, что нет никаких доказательство того, что американские военные действительно уничтожили террориста, а не случайного, ни в чём неповинного человека.

«Остаётся кидать жребий, кого разбомбили, кого убили. То ли это действительно был ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то ли простых мирных граждан разбомбили. Зачем выводятся войска, если опять приходится бомбить? Короче, непостижимы пути США», — указывает Ilia K.

Отдельные пользователи указывают на то, что лучше, если американские военные наносят точечные удары, а не устраивают ковровые бомбардировки со множеством жертв среди гражданских.

«Оно, конечно, выглядит странно, но, на самом деле, это лучше, чем, если бы американцы начали разбрасываться бомбами направо и налево. Тут хоть есть надежда, что уничтожили реального боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не просто первого встречного», — поделился своим мнением Sergei R.

Напомним, 28 августа Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о том, что американские военные с помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).