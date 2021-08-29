Информация о том, что с авиарейса Москва — Сочи сняли пассажирку за неадекватное поведение — на неё составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 августа в социальной сети Facebook.

Цитата из кф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Дебошир в автобусе

«Бизнес-класс… сколько людей он испортил! Сколько чистых, наивных, неокрепших душ загубил! Пересадили как-то раз в бизнес за отсутствием эконом-мест. С трудом внутри удержался, мой личный сноб внутри меня требовал шампанского, машину к подъезду и чёрной икры (ненавижу, но почему-то он требовал). Он требовал раболепия персонала и свежих панталон. Он был неумолим, ему вдруг понадобился срочный звонок в Монако и собственный вензель на багаже. Ему захотелось быть богатым и увлекательным. Ему захотелось поражать и шокировать. Ему стал необходим эпатаж и признание», — написала Мария А.

Многие пользователи пришли к выводу, что совершенно ожидаемо, что женщину сняли с рейса, ведь она была в неадекватном состоянии.

«Мальчик, водочки принеси, мы домой едем». Так она же в зюзю! В таком виде люди на борт вообще не допускаются!» — написал Asher B.

«Оказывается, что бизнес-классом такие «типажи» летают! После такого как-то обычный эконом за пять тысяч рублей намного приятнее и безопаснее кажется. Там хотя бы нормальные «люди» сидят», — отмечает Елена П.

Некоторые отмечают, что экипаж самолёта был обязан предоставить пассажирам доступ к свежему воздуху. Иначе у многих граждан из-за этого могут банально сдать нервы.

«С какого фига авиакомпания думает, что это нормально — держать пассажиров в замкнутом пространстве по 40−60 мин, а то и больше без кондиционера?! Вы там рехнулись? Вы понимаете, что многие люди имеют заболевания, при которых они совершенно не могут находиться в подобных условиях! Вы хотите, чтобы у кого-то начался сердечный приступ, паническая атака или эпилептический припадок?! И правильно женщина начала возмущаться! За свои же деньги она должна мучиться, пока вы там чешетесь?! Вопиющее и наглое поведение авиакомпании, а не пассажирки!» — считает Inna P.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

«Кондиционер в самолете обязан работать на стоянке! Наказать нужно экипаж за то, что плохо обслуживают своих пассажиров. Почему люди должны сидеть в духоте?» — задаётся вопросом Сергей М.

Часть людей считает, что ничего удивительного на видео нет. Обыденное дело, с которым часто сталкиваются экипажи российских пассажирских самолётов.

«Ну и что такого произошло? Что, теперь каждый чих снимать и выкладывать надо, что ли? Сказала и забыла — нет никакого конфликта, а вот у снимавшего и тем более разместившего в сеть видео действительно есть проблемы с восприятием окружающего мира», — поделилась своим мнением Виктория Б.

Напомним, 28 августа пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО сообщило, что с авиарейса Москва — Сочи сняли пассажирку за неадекватное поведение, на неё составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Ранее в сети появилось видео с инцидентом на борту данного рейса, где женщина во время стоянки жаловалась экипажу на неработающий кондиционер и требовала горячего питания.