Заявление бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который она ранее «согласовала» с лидером России Владимиром Путиным и главой США Джозефом Байденом, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

"Украина — сильная, независимая и волевая страна! Поэтому она с радостным визгом будет выполнять любое требование своих новых «братьев», до тех пор, пока опять не найдёт себе новых «братьев», — шутит Олег Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что надеяться на сознательность украинского президента не приходится, ни на какие уступки по Минским соглашениям он не пойдёт, потому что неспособен.

«Короче, они могут забыть о встрече Зеленского с лидерами других стран. Пока в Украине идёт война и президент Украины не делает ничего для её окончания», — считает Дарья К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад постепенно начал отказываться от агрессивной Украины, пытаясь наладить на её территории хоть какое-то подобие мира.

«Байден лично сказал, что всем тем, кто хочет строить демократию по их сценарию, США помогут деньгами и советом, но воевать и погибать американский солдат ни за кого не будет. Поэтому Зеленскому придётся свыкнуться с суровой реальностью, которая диктует, чтобы он установил мир в Донбассе», — указывает Nata E.

Часть людей считает, что доверять такой информации не стоит, потому что Соединённые Штаты вложили в Украину слишком много, чтобы отказаться от этого проекта по противодействию Российской Федерации.

President.gov.ge Владимир Зеленский и Ангела Меркель

«В эту информацию слабо верится. Ведь войну в Донбассе Украина развязала по указанию США! Вашингтону очень выгодно, чтобы на границе с Россией было кровопролитие. Поэтому никакая встреча кардинально ничего не изменит. Запад будет следовать своим интересам, которые идут вразрез с интересами Российской Федерации», — поделился своим мнением Алексей Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина уже всё проиграла и то, поедет ли Зеленский к Байдену на поклон или нет, — ничего не изменит.

«Украина давно находится под пятой у Запада. И неважно, выполнит Зеленский требования Меркель и Байдена или нет. Его визит в США ничего не значит и совершенно ничего не изменит. Просто западные лидеры манят Зелю морковкой, заставляя выполнять свои требования, а потом выясняется, что морковка совсем не вкусная», — отмечает Семён И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отдельные комментаторы отмечают, что украинская элита уже неспособна выполнять какие-либо договорённости, поэтому, если ультиматум и был выдвинут, Зеленский не сможет пойти на уступки.

«Каждый новый президент этой территории будет игнорировать Минские соглашения. Почитайте украинскую аналитику. Там чётко советуют тянуть время и жаловаться Западу на агрессию со стороны России. Но с каждым годом на Западе понимают это всё больше, и токсичность Украины в результате этого растёт. Постепенно её начали сливать», — предполагает Эдик К.

Напомним, 28 августа экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который она ранее «согласовала» с лидером России Владимиром Путиным и главой США Джозефом Байденом.